День в истории: родился физик-лирик, железная леди стала премьером

Чем примечательна дата 4 мая?

Фото: University of Salford Press Office/CC BY 2.0

Сегодня, 4 мая, в Японии празднуют День зелени, а в Китае — День молодежи. В Казани город взял на себя заботу об Архангельском кладбище и открыли Музей-мемориал Великой Отечественной войны, в СССР появилось Издательство иностранной литературы, в Петербурге заработала первая танцевальная школа, в Латинской Америке приступили к строительству Панамского канала, а Маргарет Тэтчер возглавила правительство Великобритании. Родились физик Борис Козырев, актриса Луиза Хуснутдинова, председатель Временного правительства Александр Керенский, композитор Марк Фрадкин. Умерли поэт Наис Гамбар, поэт Денис Давыдов, президент Югославии Иосип Броз Тито, актриса Татьяна Самойлова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Открылся новый музей в Кремле

4 мая 1865 года Казанская городская дума приняла Архангельское кладбище в собственность города, первым его старостой стал мещанин Иван Самарцев. Так же именовалась и слобода, сейчас вдоль ее территории проходит улица Хади Такташа. На кладбище можно найти захоронения военнослужащих германской и австро-венгерской армий начала прошлого века.

4 мая 1905 года в Ашхабаде родился один из основателей казанской школы радиоспектропии Борис Козырев. Выпускник химического отделения физико-математического факультета КГУ, он работал во многих вузах города, а с 1946-го и до конца жизни трудился в Казанском физико-техническом институте. Помимо научной работы, занимался литературной: писал стихи, переложил на современный русский язык «Слово о полку Игореве», переводил с английского и французского, написал исследование о лирике Тютчева.

С.А. Альтшулер, Е.К. Завойский и Б.М. Козырев. Фото kfti.knc.ru

4 мая 1973 года в Казани родилась Луиза Хуснутдинова. Училась в МХАТе у Олега Ефремова, после чего работала в театре-студии Олега Табакова. Телезрителям она известна по картинам «Мамука», «Бой с тенью», «Нежные встречи».

4 мая 2005 года в Казанском Кремле, в здании бывшего юнкерского училища, открылся новый филиал Национального музея РТ — Музей-мемориал Великой Отечественной войны. В его экспозиции представлены экспонаты, связанные с судьбой и подвигами Магубы Сыртлановой, Михаила Девятаева, Гания Сафиуллина и других героев Советского Союза, материалы военно-поисковых организаций «Снежный десант» и «Отечество», республиканских организаций ветеранов, электронной «Книги Памяти» и личных архивов.

Фото: Динар Фатыхов

4 мая 2005 года умер Наис Гамбар, поэт и журналист. Родился в семье первого деревенского шофера и доярки, работал в местной муслюмовской газете. Когда в район приехал поэт Радиф Гаташ, он увлек Гамбара литературным творчеством (а после они работали в одном кабинете в журнале «Казан утлары»). В Казани Наис Гамбар трудился в Татгизе, в частности, занимаясь многотомником «Татарское народное творчество» и сборником Тази Гиззата, кроме того, писал в газету «Татарстан яшьләре» и журнал «Татарстан». При жизни у него вышло всего два сборника: «Баш очымда — Кояш» («Над головой — Солнце») в 1991-м и «Көзләрем яфрак коя» («Осени мои осыпают листья») в 2001-м.

4 мая 2022 года «Реальное время» сообщило о том, что под давлением ФАС управляющая компания АО «Агропромышленный парк «Казань» изменила правила аренды торговых площадей в сельскохозяйственном парке. Уже на следующий день был запланирован первый аукцион на право аренды освободившейся торговой площади. Причем к «розыгрышу» торговых мест допускались все желающие, а не только продавцы сельскохозяйственной продукции. До сих пор аграрии могли взять торговое место по собственному выбору и без участия в конкурсе.



Фото: tatarstan.ru

Иностранная литература

4 мая 1738 года французский танцмейстер Жан-Батист Ланде основал в Петербурге первую русскую танцевальную школу. Хореограф родился в Бордо, с 1730-х годов работал в России — учил бальным танцам придворных императрицы Анны Иоанновны, которая и разрешила открыть школу, причем Ланде собирался, в частности, учить детей крестьян. Школа находилась в Старом Зимнем дворце. Ланде скончался через 10 лет после открытия школы.

4 мая 1946 года было создано Государственное издательство иностранной литературы при Совете министров СССР. В ее состав вошла и библиотека иностранной литературы, сохранив валютное финансирование и предоставив фонды. Первое время выпускались трофейные книги из Германии, Венгрии, Болгарии, Румынии. В 1963-м гуманитарная редакция стала частью издательства «Прогресс», а техническая и естественно-научная — «Мира». Кроме того, еще в 1949-м некоторые книги начали переводить малыми тиражами, они касались произведений с критическим анализом советской действительности. Книги содержали гриф «Распространяется по специальному списку» и были пронумерованы. Среди них «По ком звонит колокол» и «1984».

Источник wikipedia.org

Начали соединять океаны

4 мая 1904 года началось строительство Панамского канала. После долгих лет подготовки и отсрочек сооружение возводили как цепочку шлюзов и озер. Первый пароход пошел через канал в 1914-м. На строительство канала ушло 400 млн долларов, здесь трудились 70 тысяч рабочих, по некоторым данным, около 5 600 человек погибло. Два океана соединили в октябре 1913 года взрывом динамита, уничтожив последнюю преграду. Длина канала — 81,6 км.



4 мая 1979 года Маргарет Тэтчер стала премьером Великобритании. Она стала первой женщиной на этом посту после того, как ее партия консерваторов получила 43,9% голосов и 339 мест в Палате общин. В 1984-м Тэтчер провела переговоры с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и заявила: «С этим человеком можно иметь дело». Свой пост премьер-министр покинула в 1990 году.

