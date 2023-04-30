День в истории: братский цирк и запрещенные книги

Чем примечательна дата 30 апреля?

Сегодня, 30 апреля, ЮНЕСКО отмечается Международный день джаза, а в России — День пожарной охраны. 30 апреля были созданы школы рабочей молодежи и агентство РТ по массовым коммуникациям «Татмедиа», губернская управа утвердила проект деревянного цирка братьев Никитиных, император Павел I издал указ о запрете ввоза в Россию иностранных книг и нот. Родились физиолог Николай Миславский, хоккеист Ильназ Загитов, кинорежиссер Ларс фон Триер, актриса Антонина Шуранова. Умерли князь Дмитрий Пожарский, прыгун в воду Борис Астафьев, художник Эдуард Мане. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Между Кремлевской и Большой Красной

30 апреля 1854 года родился советский физиолог и заслуженный деятель науки РСФСР Николай Александрович Миславский. Сын известного уральского офтальмолога и почетного гражданина Екатеринбурга так же, как и отец, решил стать врачом. В 1876-м окончил медицинский факультет Казанского университета. Позже защитил научную диссертацию на тему «О дыхательном центре» и опубликовал около 50 научных работ. Под руководством Миславского физиологическая лаборатория Казанского университета становится одной из крупнейших научно-исследовательских организаций в России. Сейчас в Казани между улицами Кремлевской и Большой Красной расположена улица, носящая имя известного физиолога.

Источник wikipedia.org

30 апреля 1890 года Казанская губернская управа утвердила проект деревянного здания первого в городе стационарного цирка, созданного братьями Акимом, Петром и Дмитрием Александровичами Никитиными. Он расположился в самом центре Казани, у Черного озера, и очень полюбился жителям. Просуществовал он до 1924 года, после чего получил статус государственного и позже был реконструирован.

30 апреля 1976 года в селе Татарский Азибей Актанышского района родился российский хоккеист Ильназ Насихович Загитов. Начал профессиональную карьеру в 15-летнем возрасте, а уже в 16 забросил свои первые шайбы в выездном матче «Ижстали» против самарского клуба ЦСК ВВС-Маяк. По завершении карьеры хоккеиста возглавил «Ижсталь», в 2016-м был переведен на должность тренера, а ныне является тренером ХК «Ирбис».

Фото irbis.ak-bars.ru

30 апреля 2003 года появилось агентство Республики Татарстан по массовым коммуникациям «Татмедиа». Основной целью агентства было определено установление взаимодействия между органами власти и обществом. В 2007 году при участии агентства было создано акционерное общество «Татмедиа», объединившее крупные республиканские СМИ с районными.

30 апреля 2022 года «Реальное время» опубликовало рассказ корреспондентки Элеоноры Рыловой, работавшей на выборах президента Приднестровья. Журналистка поделилась воспоминаниями о выборной президентской кампании 2011 года и о своей жизни в непризнанной республике.

Источник wikipedia.org

Работай и учись

30 апреля 1800 года император Павел I издал указ о запрете ввоза в Россию иностранных книг и нот. «Так как чрез вывезенные из-за границы разные книги наносится разврат веры, гражданских законов и благонравия, то отныне впредь до указа повелеваем запретить впуск из-за границы всякого рода книг, на каком бы языке оные не были, в государство наше, равномерно и музыку...» — гласил указ. Считается, что причиной этому послужила Французская революция. Спустя 11 месяцев после принятия, 18 марта 1801 года, сразу после убийства императора, указ был отменен.

30 апреля 1944 года появился термин «Школа рабочей молодежи». Идея создания заведений для учебы без отрыва от работы возникла еще в 1920-е годы. Однако только во время Великой Отечественной войны эта система получила особенно широкое распространение. В СССР массово начали открываться школы для граждан, желающих получать образование, не отрываясь от производства. В 1944 году эти школы получили официальное название.

Фото: из фондов Музея истории КГАСУ

Гашек из Бугульмы

30 апреля 1883 года родился чешский писатель-сатирик, драматург, фельетонист, журналист, коммунист, комиссар Красной Армии Ярослав Гашек. Совместно с приятелем Ладиславом Гаеком Гашек написал и опубликовал сборник стихов в 1903 году, после чего и принял решение стать писателем. Позже хулиган стал известным писателем, под авторством которого вышло около 1 500 произведений. Неоконченный роман «Похождения бравого солдата Швейка» принес писателю мировую известность. В Бугульме работает литературно-мемориальный музей Ярослава Гашека, в этом городе он в 1918 году жил и работал помощником коменданта города.

30 апреля 1956 года родился Ларс фон Триер, датский режиссер, сценарист и актер. Приставку «фон» он присоединил к имени в начале 80-х, пародируя кинодеятелей типа Эриха фон Штрогейма. В 1983 году окончил датскую киношколу. В 1992 году он совместно с Петером Ольбеком основал кинокомпанию Zentropa. Лучшими фильмами режиссера стали: «Догвилль», «Танцующая в темноте» и «Рассекая волны».