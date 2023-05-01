Татарстанцы стали сильно меньше говорить по телефону

Как подсчитало «Реальное время», за год совокупная длительность звонков в республике упала с 21,5 года до 20 лет

Снижение длительности разговоров по мобильным телефонам — общероссийский тренд. В минувшем году население страны и татарстанцы на 7% меньше потратили времени на звонки по сотовому. Как подсчитала аналитическая служба «Реального времени», изучив данные Минцифры, жители республики наговорили всего 10,3 млн минут (19 лет, 11 месяцев) против 11,1 млн минут (21,5 года) годом ранее. Интересно, что от региона к региону динамика спада существенно отличается. Так, больше всех в стране сократили продолжительность мобильных звонков жители Краснодарского края (-12,8%) и Башкортостана (-9,6%). Зато татарстанцы еще более заметно снизили общение по стационарным телефонам — почти на четверть, и обошли нас в этом только самарцы и москвичи.

В 2022-м татарстанцы говорили по мобильному в общей сложности 20 лет

В 2022 году в России упала продолжительность звонков по мобильной связи на 6,9%. Если в 2021 году жители страны наговорили по телефонам почти 462 млн минут, то в прошлом году — около 430 минут.

В топ-10 регионов с самой большой продолжительностью разговоров по мобильной связи Татарстан вошел на 7-м месте. Однако у всех в этой десятке за год произошло заметное снижение длительности звонков.

Больше всех сократили разговоры по мобильному жители Краснодарского края — на 12,8%, Башкирии — на 9,6% и Свердловской области — на 8,7%. У республики в этом рейтинге общероссийский средний показатель — 6,9%, татарстанцы проговорили 10,3 млн минут против 11,1 млн годом ранее. Но если перевести это время в года, получится без малого 20 лет — столько времени мы потратили на разговоры по мобильной связи в прошлому году.

Экономия средств и доступный интернет

Снижению разговоров по мобильной связи способствовал бум развития других форматов общения. К ним россияне привыкли еще в период пандемии коронавируса и вынужденного в связи с ней локдауна. В течение нескольких месяцев большинство жителей страны находились в режиме удаленной работы, и общение с коллегами в большей степени проходило с помощью сервисов Skype, Zoom или WhatsApp. Таким образом, траффик традиционных звонков по работе стал заметно падать и по количеству, и по затраченным на разговоры минутам.

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Но и после снятия ковидных ограничений общение россиян в мессенджерах и соцсетях, имеющих функции звонков, продолжило расти. Как следствие, голосовой трафик заметно упал. Как отмечают эксперты, эта тенденция в стране наметилась еще в 2015 году, но с 2019 года она стала приобретать массовый характер. Сегодня многие абоненты предпочитают обычным звонкам по мобильной связи оставлять сообщения в мессенджерах, в том числе голосовые.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании «МегаФон», в Татарстане в 2022 году, напротив, зафиксировали, хоть незначительное, но повышение голосового трафика — до 5%. Однако уже в первом квартале текущего года наметилась обратная тенденция — объем минут упал на 8%. В среднем ежемесячно татарстанец тратит порядка 360 минут на разговоры по мобильному телефону через этого оператора. Но в последнее время абоненты все больше звонков переводят в мессенджеры.

— Интернет-трафик в смартфонах наших пользователей продолжает расти. В 2022-м объем загружаемых данных увеличился на 33%. В первом квартале 2023 года пока прирост меньше — держится на уровне 15%. К маю интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди приложений лидирует Telegram — уже 69% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис, а его доля в Татарстане за год выросла на 10%, — сообщили в компании.

Сокращение мобильных звонков эксперты также связывают с широкой доступностью интернет-сервисов и большим покрытием сетями формата 4G — скоростной мобильный интернет позволяет говорить без ограничений по времени и имеет больше возможностей, например видеозвонок. Как следствие, стал постоянно расти и интернет-трафик, а абоненты все охотнее переходят на безлимитные предложения.



— Общение в мессенджерах и социальных сетях уже привычное явление для всех, поэтому снижение голосового и повышение интернет-трафика явление закономерное. В прошлом году абоненты экосистемы МТС в Татарстане проговорили на 7,2% меньше минут, чем в 2021 году. Увеличение объема интернет-трафика за этот же период составило 6,9%, — отметил директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Фото: realnoevremya.ru

По данным Mediascope, в 2022 году в России совокупная аудитория интернета в месяц составляла 98,6 млн человек — это 81% населения страны. Ежедневно интернетом пользуются 78% россиян. Лидерами по времени использования являются смартфоны — люди от 12 до 24 лет проводят в них более 90% от всего времени в интернете, тем, кому от 25 до 34 лет, — 92%. Мессенджеры заняли третью строчку среди крупнейших видов активности в смартфонах — на их долю приходится 16%. На первых двух местах — соцсети и просмотр видео.

Стационарная связь уходит в прошлое

Спад звонков в России заметен не только по мобильной связи, но и по стационарной. Здесь падение гораздо большее — 16,4%, объем минут упал с 40,2 млн до 33,6 млн по стране. Больше всех сократили свое общение по стационарным телефонам жители Самарской области — сразу на 26%, с 1,1 млн минут до 887 тысяч. Наименьший спад у москвичей — 7,4%, или 12,3 млн минут против 13,3 млн годом ранее.

Татарстан в этом рейтинге оказался на третьей строчке: жители республики сократили разговоры по проводной телефонии почти на 23% — с 943 тысяч минут до 728 тысяч.

По мнению экспертов, здесь свою роль сыграл динамичный рост продаж на российском рынке смартфонов.

За год россияне потратили почти полтриллиона рублей на мобильную связь

Однако данные о количестве устройств, подключенных к мобильной сети в 2022 году, демонстрируют отрицательные показатели почти по всей стране. Так, согласно данным Минцифры, россияне стали на 2% реже приобретать мобильные средства связи — количество подключенных к сети устройств за год сократилось с 321,7 млн до 315,2 млн единиц. Наибольшую отрицательную динамику продемонстрировал Башкортостан, где показатель упал на 7,7%. Наименьшее падение — 0,5% — зафиксировано в Свердловской области. Татарстан оказался на пятом месте по динамике снижения — 2,4%.

Единственным регионом России, где количество устройств, подключенных к мобильной связи, выросло, стала Нижегородская область — с 8,7 млн до 8,9 млн единиц.

Отказу от звонков по мобильному телефону в пользу общения в мессенджерах отчасти способствуют и сами сотовые операторы, а именно их тарифы. Обычно абонентам предлагается ограниченное количество бесплатных минут и значительный объем гигабайтов для интернет-трафика.

Плюс ко всему звонить по мессенджеру выгоднее с экономической точки зрения, поскольку бесплатные вызовы возможны только между абонентами одного оператора.

Фото: pixnio.com

Однако цены российских операторов на услуги мобильного интернета стали расти, хотя по-прежнему считаются одними из самых низких в мире. По данным операторов связи, в 2022 году повышение цен составило от 2% до 15%. Среди причин называют инфляцию, обременения по установке спецтехники для компаний связи и сложности с приобретением нового оборудования.

Расходы россиян на услуги мобильной связи в 2022 году в среднем выросли на 1,7% — до 462,4 млрд рублей. В 2021 году эта сумма равнялась 454,6 млрд. Больше всех потратились жители Москвы — их затраты по сравнению с 2021 годом увеличились на 7,7%, составив 121,5 млрд рублей.

Напротив, снизили расходы на мобильную связь жители Краснодарского края — на 4% до 20 млрд рублей. Республика в этом рейтинге оказалась на шестой позиции. Татарстанцы, как и годом ранее, заплатили операторам связи — 10,2 млрд рублей.