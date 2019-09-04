Россияне в этом году впервые стали меньше говорить по мобильным телефонам

В России впервые с 2011 г. (более ранней статистики нет) на протяжении двух кварталов снижается объем мобильного голосового трафика. Как следует из статистики федерального Минсвязи, в I квартале 2019 г. россияне наговорили на 2,8% минут меньше, чем годом ранее, во втором — еще на 4% меньше.

Всего за шесть месяцев 2019 г. объем голосового трафика составил 219,1 млрд минут против 228,2 млрд минут годом ранее. В предыдущие годы этот показатель оставался стабильным в России, но падал в Москве.

Как отмечают опрошенные «Ведомосятми» эксперты и представители сотовых операторов, параллельно наблюдается рост мобильного интернет-трафика. Это свидетельствует о том, что пользователи все чаще предпочитают обычным звонкам общение в соцсетях и мессенджерах.

Напомним, сегодня также стали известны результаты исследования РАН, которые свидетельствуют о вреде телефонов для детей.