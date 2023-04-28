Кубок Гагарина 2023 — эпичный камбэк «Ак Барса», потасовки из-за билетов, финал в Казани
Уже завтра, 29 апреля, состоится последний матч финала Кубка Гагарина, на котором вновь встретятся казанский «Ак Барс» и Московский ЦСКА. В первом матче серии казанцы уверенно вырвались вперед, однако потом потерпели три поражения подряд. Но в предпоследнем матче «Ак Барсу» удалось отыграться, и сейчас счет в серии 3-3. Кубок Гагарина вручается победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги еще с сезона 2008/2009 годов. К слову, первым обладателем приза стал именно «Ак Барс», и сейчас казанцы являются единственными трехкратными обладателями этой награды. Три раза Кубок Гагарина завоевывала команда под руководством Зинэтулы Билялетдинова. Заметим, что проигрывали казанцы в финале всего один раз — СКА в 2015 году, когда питерскую команду возглавлял Вячеслав Быков. Конечно, в случае победы «Ак Барса» Татарстан будет хвастаться четырьмя Кубками Гагарина. И в комментариях официальной группы КХЛ во «ВКонтакте» уже предложили в знак признания отдать награду на вечное хранение в Казань и даже в шутку переименовать награду в Кубок Татарина. Подробнее об истории Кубка Гагарина — смотрите в нашем обзоре «Реальное время Live».
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