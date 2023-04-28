День в истории: основание «Татнефти» и первая паровая машина двойного действия

Чем примечательна дата 28 апреля?

Сегодня, 28 апреля, Всемирный день охраны труда, а в России — День работника скорой медицинской помощи. 28 апреля состоялся Всероссийский съезд врачей в Казани, Николай Загоскин был утвержден ректором Казанского университета, создано объединение «Татнефть», состоялась премьера «Бриллиантовой руки», был основан Омский государственный университет, прошла премьера мюзикла «Волосы». Родились писательница Харпер Ли, актриса и клоунесса Ирина Асмус, певец Рафаэль Ильясов. Умерли полководец Михаил Кутузов, баянистка Рукия Ибрагимова, балерина и хореограф Екатерина Максимова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Новый ректор нашего университета

28 апреля 1899 года в Казани состоялся Всероссийский съезд врачей, посвященный памяти хирурга-анестезиолога Николая Пирогова. Николай Иванович обучал военных хирургов, во время Крымской войны вместе с другими врачами спасал жизни солдат, тогда он заложил основы военно-полевой хирургии и создал первый атлас топографической анатомии, основал русскую школу анестезии.

Н.И. Пирогов на панораме «Оборона Севастополя» (в центре) (фрагмент). Фото: Lumaca/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

28 апреля 1906 года Николай Загоскин был утвержден на три года ректором Императорского Казанского университета. В 1874 году он окончил это учебное заведение, через год начал в нем преподавать, позже став деканом юридического факультета. Ректорство Николая Павловича пришлось на сложный период, во время его избрания вместо занятий проходили студенческие сходки и митинги. В марте 1909 года Загоскин был переизбран, но министерство образования отклонило его кандидатуру.

28 апреля 1939 года родился татарский певец Рафаэль Ильясов. В 15 лет он поступил в Казанское музыкальное училище, а в 1958 году начал обучение на оркестровом факультете государственной консерватории в Казани, после окончания которой пошел работать на радио Татарстана. Известность получил благодаря народным песням. С 1964 года он работал в Комитете по радиовещанию и телевидению при Кабинете министров ТАССР, следил за качеством эстрады.

28 апреля 1950 года постановлением Совета министров СССР создано объединение «Татнефть». В период с 1940 по 1950 год страна испытывала острую необходимость в нефти, поэтому было принято решение объединить 24 нефтяные буровые бригады и нефтяные объединения. Геологический разрез оказался удачным для проведения нефтедобывающих работ, к 1975 году в Татарстане было обнаружено 102 месторождения.

28 апреля 2022 года «Реальное время» рассказало о новом историческом романе Ольги Ивановой «Великая Орда». Автор дала интервью изданию и призналась в том, что плакала в процессе написания книги, а также поделилась одной из глав романа.

Фото: Ринат Назметдинов

Самый цитируемый советский фильм

28 апреля 1969 года состоялась премьера комедии режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». В отечественном кинематографе фильм считается одним из самых цитируемых и просматриваемых. Сценарий писали под Юрия Никулина, он был выбран на роль Горбункова сразу же, а все съемки проходили на территории СССР — к примеру, Баку стал кино-Стамбулом, а кадры с морем были сделаны в Адлере.

28 апреля 1973 года был основан Омский государственный университет. В августе следующего года был проведен первый набор абитуриентов, по итогу студентами стали 325 человек. Обучали всего 40 преподавателей на двух факультетах: естественных и гуманитарных наук. На данный момент университет расширился до восьми факультетов, 40 кафедр, нескольких центров и библиотек. В 2004 году учреждению присвоили имя Федора Достоевского.

Фото: wikipedia.org/Public Domain

Начало промышленной революции

28 апреля 1784 года Джеймс Уатт получил патент на паровую машину двойного действия. Еще в 1763 году английский ученый начал разработку паровой машины и усовершенствование пароатмосферной машины Ньюкомена, спустя 22 года одна из его машин была установлена на пивоваренном заводе, чтобы разламывать солод, на тот момент устройство заменило работу 24 лошадей. Считается, что изобретение Уатта положило начало промышленной революции.

28 апреля 1968 года в Нью-Йорке на Бродвее прошла премьера знаменитого мюзикла Hair («Волосы»). Ее показали более 1 700 раз, а в Европе шоу постоянно стояло в вечерней программе на протяжении 2 000 дней. В конце 1999 года в Москве была поставлена американская авторская версия мюзикла в Театре эстрады совместно с Московским театром музыки и драмы.