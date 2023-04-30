Тукай авыллары, или Поселки имени Тукая
Популярность татарского поэта Габдуллы Тукая в советские годы привела к тому, что в честь «Солнца татарской поэзии» в республике начали называть не только улицы, площади и проспекты, но и целые поселки и даже район. Историю одного из таких населенных пунктов в своем блоге приводит доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Марджани Лилия Габдрафикова.
В Татарстане есть целый Тукаевский район, а еще очень много населенных пунктов, названных в честь Тукая. Все они связаны с советской эпохой, именно в этот период поэт Габдулла Тукай превратился в основной символ татарской культуры.
Любопытна и история поселка Тукай в Агрызском районе. Он был основан в 1923 году уроженцами татарских деревень Турдали и Хороший Ключ. Позднее сюда переселились и русские крестьяне из деревни Крынды. Из-за реки, протекающей через населенный пункт, поселок в первое время называли Вязовой Ключ.
Но весной 1924 года жители дали своему поселку новое название — Марджани — в честь богослова и ученого Шигабутдина Марджани. Очевидно, что такой выбор тоже был созвучен с созданием ТАССР и вхождением бывших территорий Вятской губернии в состав новой автономной республики.
Интересно, что в том же 1924 году в поселке Марджани была построена мечеть. Однако этот топоним, связанный с именем мусульманского религиозного деятеля, не прижился. «Марджани» заменили на соответствовавшее духу нового времени название. Так бывший Вязовой Ключ — поселок Марджани стал носить имя демократического поэта Габдуллы Тукая. Совсем скоро, в 1930 году, в Тукае закрыли мечеть, а в 1958-м спилили и минарет.
Тукай почти всегда был малочисленным поселком. Например, в 1926 году там проживало 35 человек, но и спустя тридцать лет ситуация особо не изменилась. Так в 1950—1970-х гг. число жителей было около 40 человек. После перестройки поселок начал расти (около 80 чел.), но из-за отсутствия работы молодежь продолжает уезжать из Тукая.
Кроме поселка Тукай в Агрызском районе, в Татарской АССР насчитывалось еще шесть поселений, носящих имя татарского поэта. Возможно, названия многих из них были приурочены к 10-й годовщине со дня смерти Габдуллы Тукая (1923 г.). Эта дата не прошла незаметной для представителей новых органов власти.
В 1920-е гг. поселки Тукай возникли на территории современных Нурлатского, Спасского и Черемшанского районов. Чуть позднее, в 1930-е гг., татарские деревни в честь Тукая были основаны в Аксубаевском и Менделеевском районах.
комментарии
села с названием Тукай есть в Туймазинском, Кигинском, Чекмашевским районах.История села Тукай Кигинского района есть у Исламии Латыйповой. Она пишет, что большинство населения Кигинского района - переселенцы из Татарстана и близких к нему районов, в т.ч. и из западного Башкортостана. С продвижением границ России к востоку, татары целыми деревнями переселялись на восток, некоторые деревни даже в несколько раз.
Габдулла Тукай:
Доказательства представим, что достойны жизни мы,
Чтобы спорить перестали с нами чуждые умы.
Пусть увидят, что на свете ещё булгары живут,
Пусть увидят наше счастье, сами к счастью повернут.
Перевод В. С. Думаевой-Валиевой