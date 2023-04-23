Чахотка в татарской культуре

Каких деятелей потерял татарский народ из-за туберкулеза легких

Фото: Г. Тукай в больнице Г.А. Клячкина. Казань. 1 апреля 1913 г. Фотограф И.М. Якобсон /ИЯЛИ АН РТ

На новой неделе, 26 апреля, в Казани отметят день рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. Скончался выдающийся литератор также в этом месяце — 15 апреля 1913 года — из-за туберкулеза. В эпоху «Солнца татарской поэзии» чахотка унесла жизни еще многих культурных деятелей.

В эти дни кто-то вспомнит об ушедшем 15 апреля 1913 года татарском поэте Габдулле Тукае. Причина смерти — туберкулез или попросту чахотка. Это сейчас «манту» и флюорография — обычные процедуры, а в эпоху Тукая чахотка унесла многие жизни.

Кстати, распространение туберкулеза было связано не только с антисанитарными условиями проживания, но и с недостаточными знаниями об этом заболевании. «Нужно вспомнить, что в те времена, в конце 70-х и в начале 80-х годов (XIX века, — прим. Л.Г.), учение о туберкулезе стояло на мертвой точке, не была еще открыта коховская палочка, не появились на сцену крезоты, не было специальных санаториев, твердо верили в наследственность чахотки и даже вопрос о ее заразительности дебатировался среди врачей в неуверенном тоне, — вспоминал земский врач Сергей Елпатьевский. — Предсказание ставилось пессимистическое, считалось, что чахотка вылечивается только на кумысе, да в Крыму…»

Впрочем, еще и в первой половине ХХ века чахотку пытались лечить старыми способами. Габдулла Тукай ездил в Нижнее Поволжье, Галимджан Ибрагимов провел последние годы жизни в Крыму. Так же верили, что кумыс и морской воздух сотворят чудеса.

Габдулла Тукай в Клячкинской больнице г. Казани. Последние дни. Фото предоставлено ИЯЛИ АН РТ

Будучи уже пациентом Клячкинской больницы, в 1913 году в письме другу Фатиху Амирхану Габдулла Тукай писал, что его спросили «почему он раньше не лег в лечебницу»? На что поэт шутливо ответил: «Для нас больница — это последняя станция перед смертью, хотел немного продлить свою земную жизнь». Несмотря на всю иронию поэта, в этих словах была и доля правды. Многими (кстати, не только татарами) больница воспринималась как место смерти.

Габдулла Тукай был одним из многих чахоточных пациентов, эта болезнь во всем мире превращалась в эпидемию. Неслучайно накануне Первой мировой войны повсеместно в России проходили «Дни Белого цветка», в ходе которых собирались пожертвования в пользу больных. Благотворительная акция «День Белого цветка» была инициирована Европейской Лигой борьбы с чахоткой при Международном обществе Красного Креста, в ней принимали участие и некоторые королевские дома. С 1911 г. в России «День Белого цветка» проходил под эгидой Императорского дома Романовых.

Участвовали в «Днях Белого цветка» и представители татарской интеллигенции. Например, акции проходили в Казани, Астрахани и др. городах компактного проживания татар. В Астрахани инициатором их проведения был находящийся там в ссылке азербайджанский врач Нариман Нариманов.

По данным историка Д. Денисова, оренбургский купец Абдулхамид Хусаинов (очевидно, сын известного Гани-бая) много внимания уделял вопросам медицины. Он был членом Правления (казначеем) Оренбургского отдела Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом. В своем имении Тевкелево Абдулхамид Хусаинов открыл бесплатную кумысолечебницу этой организации на 20—50 мест.

Кстати, именно на рубеже XIX—XX вв. в России продолжала бурно развиваться научная медицина. Тогда появились новые виды медицинских исследований (например, рентгенография), которые уже внедрялись в медицинскую практику. Рентгеновские аппараты позволяли диагностировать туберкулез на ранних стадиях. Но далеко не все успевали. Например, у Габдуллы Тукай чахотку обнаружили на последней стадии во время обследования у петербургского профессора Поля — одного легкого у поэта практически уже не было.

Похороны Габдуллы Тукая. Фото: museum.ru

«Сгорела» от этой болезни за несколько месяцев в феврале 1914 года и талантливая публицистка, один из символов татарского женского движения — Фатима-Фарида Вагапова-Наврузова. Она была уроженкой города Чистополя, но в истории осталась как помощник редактора, редактор татарских газет «Тормыш» (Уфа), «Сибирия» (Томск). Ее смерть в 25-летнем возрасте потрясла татарское образованное общество, наверное, не меньше, чем кончина так и не дожившего до своего 27-летия Габдуллы Тукая.

Чахотка продолжала косить татарских деятелей культуры и позднее. Годы революции и Гражданской войны усилили распространение заболевания. Болели туберкулезом и скончались от этой болезни писатель Гафур Кулахметов (1918), музыкант Вали Апанаев (1922), актриса Ашраф Синяева (1925), поэт Сагит Рамиев (1926), писатели Фатих Амирхан (1926) и Галимджан Ибрагимов (1938) и многие другие.

Чахотку — «бич современности» — в начале ХХ века сравнивали и с раковыми заболеваниями. Чахоточные героини «потерянного поколения» из произведений Э.М. Ремарка тоже были олицетворением безнадежности. Но ученые-медики нашли способы обуздания чахотки. Поэтому «үпкә авыруы» пусть будет лишь в истории нашей культуры.