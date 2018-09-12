В Казани появится новый молодежный центр на 250 человек

Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) Республики Татарстан разместило тендер на разработку проектной документации по многофункциональному молодежному центру в Казани. На эти цели из бюджета РТ выделено 2,6 млн рублей.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, новый многофункциональный подростково-молодежный центр на 250 человек планируется построить на улице Черноморской.

В нем будет организована спортивная, творческая и досуговая деятельность по месту жительства. В месяц в центре смогут заниматься 1 200 человек. Общая площадь трехэтажного объекта составит 870 кв. м.

Аукцион на определение разработчика проектной документации состоится 4 октября.

Ранее «Реальное время» писало, что на ремонт подростковых клубов в Татарстане в 2018 году выделили 100 млн рублей.