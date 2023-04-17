Кто возьмет Кубок Гагарина: «Ак Барс» против ЦСКА / «Реальное время Live»
Сегодня в Казани начинается серия финала Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» встретится с московским ЦСКА. А второй матч серии пройдет уже 19 апреля. У команды Зинэтулы Билялетдинова есть реальный шанс завоевать четвертый трофей и окончательно оторваться от всех конкурентов по числу завоеванных титулов в КХЛ. К слову о соперниках, накануне президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о стратегии развития КХЛ, о неотъезде молодых хоккеистов в Северную Америку и коснулся вопроса регулирования службы хоккеистов в армии. Он отметил, что, «возможно, к этому закону можно рассмотреть поправки или дополнения, которые относятся к профессиональным хоккеистам». Поговорим и о боксе: источники заявили, что США, Великобритания и еще несколько стран планируют выйти из IBA и создать свою ассоциацию бокса. Новая организация будет носить «оригинальное» название «Мировой бокс» и, скорее всего, станет попросту дублировать функции Международной ассоциации бокса. Эти и другие спортивные новости обсуждаем в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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