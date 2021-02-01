В квартирах татарстанцев ставят «умные» электросчетчики: на кого лягут расходы?

Эксперт «Реального времени»: «Включение затрат в тарифы может вызвать рост общественного недовольства»

В Татарстане развернули масштабную кампанию по замене электросчетчиков на интеллектуальные. В 18 тысячах квартир «умные» приборы учета уже установили, еще 29,6 тысячи устройств появятся в домах до конца года. Со временем планируется оснастить ими весь жилой фонд республики. О причинах замены «Татэнергосбытом» даже исправных и современных счетчиков, сопутствующих затратах и перспективе жильцов заплатить за этот «интеллектуальный рост» систем учета электроэнергии — в материале «Реального времени».

«Несет только плюсы»



Обязанность по установке интеллектуальных счетчиков законом возложена на гарантирующего поставщика. В Татарстане для многоквартирных домов — это «Татэнергосбыт», а в частных домах этим занимается «Сетевая компания».

— Интеллектуальные счетчики — это счетчики нового поколения, которые позволяют не только считывать, накапливать, хранить и передавать показания в режиме реального времени, но и отслеживать параметры качества энергии, а также оповещать о хищениях электроэнегии, — пояснил нашему изданию первый заместитель директора АО «Татэнергосбыт» Марат Валиев.

По словам Валиева, установка новых счетчиков также позволит снизить расход электроэнергии, который относится на общедомовые нужды и оплачивается собственниками жилья солидарно. Из-за того, что жильцы снимают показания в разное время, с разбегом в несколько дней относительно друг друга и управляющей компании, снимающей показания общедомового прибора учета, в ОДН попадают и те киловатты, которые «утекли» в квартиры, но на момент снятия показаний не были их жильцами учтены. Показания «умных» квартирных счетчиков и домового прибора учета будут считываться и передаваться одновременно, и это, говорит он, обеспечит снижение пресловутого ОДН, если в домах не был организован и налажен единовременный съем или были факты незаконного подключения.



После замены счетчика на «умный» с жильцов снимается обязанность ежемесячно снимать и передавать его показания в управляющую компанию, однако в «Татэнергосбыте» предупреждают, что в первые три месяца после установки интеллектуального прибора лучше действовать по старинке и показания сдавать. Потому что в течение этого времени будет идти отладка процесса передачи данных и синхронизация счетчика с интеллектуальной системой компании.

— Никаких минусов замена счетчиков на «умные» жильцам не несет, только плюсы, — заверил «Реальное время» и директор УК ЖКХ Московского района, депутат Казанской городской думы Олег Калимов. — А плюсы налицо. Жильцы будут освобождены от обязанности сдавать показания. А ОДН перестанет быть нормативной величиной. Если показания всех счетчиков, включая общедомовой, будут сниматься одномоментно, разница между суммой показаний квартирных счетчиков и показаниями домового и будет реальным значением ОДН. И еще, я думаю, что когда будет 100-процентное оснащение квартир «умными» счетчиками, «Татэнергосбыт», наконец, сможет перейти на прямые договоры с жильцами.

Точечная замена



Как сообщили в «Татэнергосбыте», в 2020 году в республике установили почти 18,4 тыс. интеллектуальных счетчиков, а в 2021-м их планируется установить свыше 29,6 тыс. Замена счетчиков происходит не по стандартной схеме — дом за домом, а точечно — по мере выхода их из строя, истечения срока эксплуатации или межповерочного интервала, который у большинства этих приборов составляет 16 лет.

Замена производится на основании графика и данных о счетчиках жителей республики, имеющихся у энергосбытовой компании. Поэтому о необходимости замены счетчика татарстанцев уведомит сам «Татэнергосбыт» или управляющая компания. Кроме того, можно подать заявление об установке счетчика в том случае, если счетчик вышел из строя или ранее его вообще не было, и оплата энергии осуществлялась по нормативу. Но удовлетворят такое заявление, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 года № 522-Ф, которым были внесены изменения в закон «Об электроэнергетике», только в случае наличия технической возможности установки прибора.

Судя по графикам, опубликованным на сайте «Татэнергосбыта», в разных домах будет установлено от одного до пяти счетчиков нового образца. Остальным жильцам счета будут выставляться в обычном порядке.

О необходимости замены счетчика татарстанцев уведомит сам «Татэнергосбыт» или управляющая компания. Фото: Ринат Назметдинов

Помните: за новый счетчик денег не берут

Те, кто менял счетчик старого образца — индукционный — на современный электронный, помнят, что приобретать его пришлось за кругленькую сумму. Сейчас, говорят на предприятии, покупать счетчик не придется и услуги по установке, замене, опломбировке и допуске в эксплуатацию интеллектуального прибора учёта тоже оплачивать не нужно. Весь комплекс работ проводится «Татэнергосбытом», и об этом надо помнить и не поддаваться на уловки разного рода мошенников, которые наверняка захотят заработать на массовом переоснащении жилых домов, подчеркнули в пресс-службе компании.

А вот новые дома, разрешение на строительство которых получено в 2021 году и позднее, «умными счетчиками», согласно Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ, должны оснастить застройщики (с подключением к интеллектуальной системе АО «Татэнергосбыт»).

Триллион «сядет» на тарифы?

Стоимость одного «умного счетчика», как сообщили «Реальному времени» в «Татэнергосбыте», — 5428 руб. Эти затраты плюс затраты на установку, опломибировку и другие необходимые для его «узаконивания» процедуры, предприятие берет на себя.



Однако с точки зрения грамотного потребителя, замена счетчиков все же представляется отнюдь не бесплатной в конечном счете. Прикинем: не менее 6 тыс. рублей уйдет у компании только на один счетчик, а при установке 18 тыс. счетчиков затраты по всей республике составят более 100 млн руб., при установке еще почти 30 тыс. — 180 млн. Эти расходы надо будет как-то покрывать.

По данным открытых источников, стоимость программы по замене счетчиков в многоквартирных домах в общероссийском масштабе может составить от 630 млрд до 1,1 трлн рублей. И в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний еще осенью 2020 года пришли к выводу, что эти затраты лягут на потребителей энергии и в ближайшем десятилетии не окупятся.

«По оценкам участников нашей Ассоциации включение расходов на реализацию положений Федерального закона №522-ФЗ в тарифы для населения требует их прироста до 10% суммарно в первые два года», — говорится в обращении ассоциации.

ФАС России, как сообщалось на сайте ведомства осенью 2020 года, уже всерьез рассматривает возможность включения в тарифы затраты на установку новых систем учета, в частности, разового увеличения тарифов. Таким образом, предельно допустимый порог в тарифах на электроэнергию может вырасти сверх разрешенного в случае установки в домах «умных» приборов учета.

Показания «умных» квартирных счетчиков и домового прибора учета будут считываться и передаваться одновременно, и это должно обеспечить снижение пресловутого ОДН, если в домах не был организован и налажен единовременный съем или были факты незаконного подключения. Источник: tatenergosbyt.ru

«Точечный подход экономически неэффективен»

Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний обратилась к первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Валерию Селезневу с письмом, в котором говорится: «Расходы гарантирующих поставщиков, понесенные ими для исполнения обязательств... подлежат включению в состав сбытовой надбавки... Органы исполнительной власти в области тарифного регулирования обязаны учитывать затраты на организацию коммерческого учета ГП при установлении сбытовых надбавок... Таким образом, изначально реализация норм закона гарантирующими поставщиками без роста цен (тарифов) для населения и приравненных категорий потребителей была бы возможна при наличии сопоставимых с масштабом инвестиций экономических эффектов в виде экономии расходов субъектов электроэнергетики либо за счет включения расходов на создание ИСУ в объем перекрестного субсидирования».

В Ассоциации считают, что предусмотренная законом точечная замена приборов учета на интеллектуальные по мере истечения срока поверки или эксплуатации «не несет никаких существенных плюсов ни для потребителей, ни для системы отношений в целом... Гарантирующие поставщики (ГП)... не получат никаких экономических эффектов и выгод, которые могли быть использованы в качестве источников финансирования мероприятий по созданию интеллектуальной системы учета (ИСУ)». При этом «реализация требований Федерального закона № 522-ФЗ ежегодно потребует значительного увеличения капитальных затрат на создание ИСУ, а также роста операционных затрат ГП (поскольку экономия будет достигаться только в части расходов по сбору показаний, что существенно ниже издержек по обслуживанию ИСУ)».

Такой точечный подход, говорится в письме, адресованном Селезневу, экономически неэффективен и приведет к увеличению затрат потребителей. Поскольку вырастут расходы на установку счетчиков (выезды бригад в разные дома повысят затраты времени, бензина и трудозатраты), эксплуатационные расходы на бессистемное обслуживание разрозненных счетчиков, на временные решения по услугам связи... А еще «при таком подходе УК по-прежнему будут вынуждены нести бремя расходов на общедомовые нужды сверх норматива, так как при точечной замене потребуется значительное время на создание ИСУ в целом в конкретном МКД (до 15 лет)».

Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний предложила российскому правительству другой путь — комплексную замену счетчиков, единовременное оснащение ими каждого дома. Тогда, считают поставщики, «появится возможность выявлять неучтенное потребление и будет обеспечено корректное определение расходов на общедомовые нужды в конкретном МКД с возможностью уйти от ограничения нормативом, что сейчас влечет убытки управляющих организаций и ТСЖ и как следствие — неплатежи».

Кроме того, часть предприятий-членов Ассоциации предлагает снизить требования к минимальному функционалу «умных» счетчиков. Они предлагают «обеспечить существенное снижение объема ежедневно передаваемой информации за счет исключения показателей, не используемых в договорных отношениях с потребителями и для контроля энергопотребления», что должно снизить стоимость новых приборов учета.

В Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний считают, что предусмотренная законом точечная замена приборов учета на интеллектуальные по мере истечения срока поверки или эксплуатации «не несет никаких существенных плюсов ни для потребителей, ни для системы отношений в целом. Фото: instagram.com/tatenergosbyt

«Эффективность станет ясна позднее»

— Эффективность данной программы станет ясна позднее, когда такие счетчики будут установлены и отработают некоторое время, — считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. — Учитывая, что их стоимость больше обыкновенной, логично их заменять постепенно, по мере истечения срока службы существующих приборов учёта. Так можно будет увидеть и реальный эффект от использования «умных» счётчиков, и потребители могут заметить разницу между разными приборами учёта, что может подтолкнуть их перейти на новое оборудование, чтобы меньше платить за электроэнергию и сократить потери. Вряд ли имеет смысл менять сразу все приборы учёта на «умные», это хотя и проще с организационной точки зрения, может стоить дороже. К тому же, как уже было сказано, целесообразно чтобы существующие приборы отработали свой ресурс, не стоит их менять до его окончания. Вместе с тем, если рано или поздно все приборы учёта будут заменены на «умные», то по мере замены счётчиков в отдельных квартирах, логично проводить работы по обновлению домовой инфраструктуры, чтобы замена остальных приборов проходила быстрее и дешевле.

На вопрос «Реального времени», насколько велика вероятность, что затраты на установку счетчиков будут покрываться за счет их включения в тарифы для населения, и насколько при этом могут вырасти тарифы, эксперт ответил, что такая вероятность существует, но вряд ли стоимость новых приборов учета будет полностью включена в тариф:

— Это может вызвать рост общественного недовольства, привести к отказу населения их устанавливать и оплачивать выросшие тарифы. Не исключено, что могут потребоваться бюджетные средства, хотя бы часть, на эти цели. Но какая-то сумма может быть всё же включена в тариф для населения. Однако это может потребовать отдельной строки в платёжных документах, и [взимание этой платы] ограничено по срокам. То есть потребители должны видеть, что, допустим, в течение нескольких месяцев они оплачивают часть стоимости установки новых счётчиков и потом эта строка должна исчезнуть.

«Реальное время» уточнило, возможно ли, по мнению эксперта, покрытие затрат на установку счетчиков за счет перекрестного субсидирования.



— Учитывая, что перекрёстное субсидирование во многих отраслях признано не самой лучшей практикой, возможно, и в данном случае его не будут использовать. Понятно, что крупным потребителям вряд ли хочется оплачивать эту услугу, и они тем или иным образом постараются компенсировать эти расходы. Вряд ли гражданам захочется оказаться в такой ситуации, когда они сначала порадуются тому, что у них стоит «умный» счётчик и денег с них за него не взяли, а потом прийти в магазин и увидеть, что хлеб, молоко или макароны подорожали, пусть и не намного, или выросла стоимость каких-то услуг. Так крупные потребители могут компенсировать свои расходы на замену счётчиков гражданам.

Предсказать срок, за который могут окупиться затраты на установку интеллектуальных электросчетчиков, Дмитрий Баранов не рискнул:

— Стоимость таких приборов учета разная, как будет происходить их замена, тоже неизвестно, поэтому сейчас назвать конкретные цифры нельзя. Эффект от данной программы заключается в том, что сократятся потери электроэнергии, будет точнее организован подсчёт по каждому домохозяйству. Есть и косвенный эффект, производить электроэнергии можно будет меньше, что сократит расходы различных видов топлива, положительно скажется на экологической ситуации в стране.