В квартирах татарстанцев ставят «умные» электросчетчики: на кого лягут расходы?
Эксперт «Реального времени»: «Включение затрат в тарифы может вызвать рост общественного недовольства»
В Татарстане развернули масштабную кампанию по замене электросчетчиков на интеллектуальные. В 18 тысячах квартир «умные» приборы учета уже установили, еще 29,6 тысячи устройств появятся в домах до конца года. Со временем планируется оснастить ими весь жилой фонд республики. О причинах замены «Татэнергосбытом» даже исправных и современных счетчиков, сопутствующих затратах и перспективе жильцов заплатить за этот «интеллектуальный рост» систем учета электроэнергии — в материале «Реального времени».
«Несет только плюсы»
Обязанность по установке интеллектуальных счетчиков законом возложена на гарантирующего поставщика. В Татарстане для многоквартирных домов — это «Татэнергосбыт», а в частных домах этим занимается «Сетевая компания».
По словам Валиева, установка новых счетчиков также позволит снизить расход электроэнергии, который относится на общедомовые нужды и оплачивается собственниками жилья солидарно. Из-за того, что жильцы снимают показания в разное время, с разбегом в несколько дней относительно друг друга и управляющей компании, снимающей показания общедомового прибора учета, в ОДН попадают и те киловатты, которые «утекли» в квартиры, но на момент снятия показаний не были их жильцами учтены. Показания «умных» квартирных счетчиков и домового прибора учета будут считываться и передаваться одновременно, и это, говорит он, обеспечит снижение пресловутого ОДН, если в домах не был организован и налажен единовременный съем или были факты незаконного подключения.
После замены счетчика на «умный» с жильцов снимается обязанность ежемесячно снимать и передавать его показания в управляющую компанию, однако в «Татэнергосбыте» предупреждают, что в первые три месяца после установки интеллектуального прибора лучше действовать по старинке и показания сдавать. Потому что в течение этого времени будет идти отладка процесса передачи данных и синхронизация счетчика с интеллектуальной системой компании.
Точечная замена
Как сообщили в «Татэнергосбыте», в 2020 году в республике установили почти 18,4 тыс. интеллектуальных счетчиков, а в 2021-м их планируется установить свыше 29,6 тыс. Замена счетчиков происходит не по стандартной схеме — дом за домом, а точечно — по мере выхода их из строя, истечения срока эксплуатации или межповерочного интервала, который у большинства этих приборов составляет 16 лет.
Замена производится на основании графика и данных о счетчиках жителей республики, имеющихся у энергосбытовой компании. Поэтому о необходимости замены счетчика татарстанцев уведомит сам «Татэнергосбыт» или управляющая компания. Кроме того, можно подать заявление об установке счетчика в том случае, если счетчик вышел из строя или ранее его вообще не было, и оплата энергии осуществлялась по нормативу. Но удовлетворят такое заявление, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 года № 522-Ф, которым были внесены изменения в закон «Об электроэнергетике», только в случае наличия технической возможности установки прибора.
Судя по графикам, опубликованным на сайте «Татэнергосбыта», в разных домах будет установлено от одного до пяти счетчиков нового образца. Остальным жильцам счета будут выставляться в обычном порядке.
Помните: за новый счетчик денег не берут
Те, кто менял счетчик старого образца — индукционный — на современный электронный, помнят, что приобретать его пришлось за кругленькую сумму. Сейчас, говорят на предприятии, покупать счетчик не придется и услуги по установке, замене, опломбировке и допуске в эксплуатацию интеллектуального прибора учёта тоже оплачивать не нужно. Весь комплекс работ проводится «Татэнергосбытом», и об этом надо помнить и не поддаваться на уловки разного рода мошенников, которые наверняка захотят заработать на массовом переоснащении жилых домов, подчеркнули в пресс-службе компании.
А вот новые дома, разрешение на строительство которых получено в 2021 году и позднее, «умными счетчиками», согласно Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ, должны оснастить застройщики (с подключением к интеллектуальной системе АО «Татэнергосбыт»).
Триллион «сядет» на тарифы?
Стоимость одного «умного счетчика», как сообщили «Реальному времени» в «Татэнергосбыте», — 5428 руб. Эти затраты плюс затраты на установку, опломибировку и другие необходимые для его «узаконивания» процедуры, предприятие берет на себя.
Однако с точки зрения грамотного потребителя, замена счетчиков все же представляется отнюдь не бесплатной в конечном счете. Прикинем: не менее 6 тыс. рублей уйдет у компании только на один счетчик, а при установке 18 тыс. счетчиков затраты по всей республике составят более 100 млн руб., при установке еще почти 30 тыс. — 180 млн. Эти расходы надо будет как-то покрывать.
По данным открытых источников, стоимость программы по замене счетчиков в многоквартирных домах в общероссийском масштабе может составить от 630 млрд до 1,1 трлн рублей. И в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний еще осенью 2020 года пришли к выводу, что эти затраты лягут на потребителей энергии и в ближайшем десятилетии не окупятся.
«По оценкам участников нашей Ассоциации включение расходов на реализацию положений Федерального закона №522-ФЗ в тарифы для населения требует их прироста до 10% суммарно в первые два года», — говорится в обращении ассоциации.
ФАС России, как сообщалось на сайте ведомства осенью 2020 года, уже всерьез рассматривает возможность включения в тарифы затраты на установку новых систем учета, в частности, разового увеличения тарифов. Таким образом, предельно допустимый порог в тарифах на электроэнергию может вырасти сверх разрешенного в случае установки в домах «умных» приборов учета.
«Точечный подход экономически неэффективен»
Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний обратилась к первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Валерию Селезневу с письмом, в котором говорится: «Расходы гарантирующих поставщиков, понесенные ими для исполнения обязательств... подлежат включению в состав сбытовой надбавки... Органы исполнительной власти в области тарифного регулирования обязаны учитывать затраты на организацию коммерческого учета ГП при установлении сбытовых надбавок... Таким образом, изначально реализация норм закона гарантирующими поставщиками без роста цен (тарифов) для населения и приравненных категорий потребителей была бы возможна при наличии сопоставимых с масштабом инвестиций экономических эффектов в виде экономии расходов субъектов электроэнергетики либо за счет включения расходов на создание ИСУ в объем перекрестного субсидирования».
В Ассоциации считают, что предусмотренная законом точечная замена приборов учета на интеллектуальные по мере истечения срока поверки или эксплуатации «не несет никаких существенных плюсов ни для потребителей, ни для системы отношений в целом... Гарантирующие поставщики (ГП)... не получат никаких экономических эффектов и выгод, которые могли быть использованы в качестве источников финансирования мероприятий по созданию интеллектуальной системы учета (ИСУ)». При этом «реализация требований Федерального закона № 522-ФЗ ежегодно потребует значительного увеличения капитальных затрат на создание ИСУ, а также роста операционных затрат ГП (поскольку экономия будет достигаться только в части расходов по сбору показаний, что существенно ниже издержек по обслуживанию ИСУ)».
Такой точечный подход, говорится в письме, адресованном Селезневу, экономически неэффективен и приведет к увеличению затрат потребителей. Поскольку вырастут расходы на установку счетчиков (выезды бригад в разные дома повысят затраты времени, бензина и трудозатраты), эксплуатационные расходы на бессистемное обслуживание разрозненных счетчиков, на временные решения по услугам связи... А еще «при таком подходе УК по-прежнему будут вынуждены нести бремя расходов на общедомовые нужды сверх норматива, так как при точечной замене потребуется значительное время на создание ИСУ в целом в конкретном МКД (до 15 лет)».
Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний предложила российскому правительству другой путь — комплексную замену счетчиков, единовременное оснащение ими каждого дома. Тогда, считают поставщики, «появится возможность выявлять неучтенное потребление и будет обеспечено корректное определение расходов на общедомовые нужды в конкретном МКД с возможностью уйти от ограничения нормативом, что сейчас влечет убытки управляющих организаций и ТСЖ и как следствие — неплатежи».
Кроме того, часть предприятий-членов Ассоциации предлагает снизить требования к минимальному функционалу «умных» счетчиков. Они предлагают «обеспечить существенное снижение объема ежедневно передаваемой информации за счет исключения показателей, не используемых в договорных отношениях с потребителями и для контроля энергопотребления», что должно снизить стоимость новых приборов учета.
«Эффективность станет ясна позднее»
— Эффективность данной программы станет ясна позднее, когда такие счетчики будут установлены и отработают некоторое время, — считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. — Учитывая, что их стоимость больше обыкновенной, логично их заменять постепенно, по мере истечения срока службы существующих приборов учёта. Так можно будет увидеть и реальный эффект от использования «умных» счётчиков, и потребители могут заметить разницу между разными приборами учёта, что может подтолкнуть их перейти на новое оборудование, чтобы меньше платить за электроэнергию и сократить потери. Вряд ли имеет смысл менять сразу все приборы учёта на «умные», это хотя и проще с организационной точки зрения, может стоить дороже. К тому же, как уже было сказано, целесообразно чтобы существующие приборы отработали свой ресурс, не стоит их менять до его окончания. Вместе с тем, если рано или поздно все приборы учёта будут заменены на «умные», то по мере замены счётчиков в отдельных квартирах, логично проводить работы по обновлению домовой инфраструктуры, чтобы замена остальных приборов проходила быстрее и дешевле.
На вопрос «Реального времени», насколько велика вероятность, что затраты на установку счетчиков будут покрываться за счет их включения в тарифы для населения, и насколько при этом могут вырасти тарифы, эксперт ответил, что такая вероятность существует, но вряд ли стоимость новых приборов учета будет полностью включена в тариф:
«Реальное время» уточнило, возможно ли, по мнению эксперта, покрытие затрат на установку счетчиков за счет перекрестного субсидирования.
— Учитывая, что перекрёстное субсидирование во многих отраслях признано не самой лучшей практикой, возможно, и в данном случае его не будут использовать. Понятно, что крупным потребителям вряд ли хочется оплачивать эту услугу, и они тем или иным образом постараются компенсировать эти расходы. Вряд ли гражданам захочется оказаться в такой ситуации, когда они сначала порадуются тому, что у них стоит «умный» счётчик и денег с них за него не взяли, а потом прийти в магазин и увидеть, что хлеб, молоко или макароны подорожали, пусть и не намного, или выросла стоимость каких-то услуг. Так крупные потребители могут компенсировать свои расходы на замену счётчиков гражданам.
Предсказать срок, за который могут окупиться затраты на установку интеллектуальных электросчетчиков, Дмитрий Баранов не рискнул:
— Стоимость таких приборов учета разная, как будет происходить их замена, тоже неизвестно, поэтому сейчас назвать конкретные цифры нельзя. Эффект от данной программы заключается в том, что сократятся потери электроэнергии, будет точнее организован подсчёт по каждому домохозяйству. Есть и косвенный эффект, производить электроэнергии можно будет меньше, что сократит расходы различных видов топлива, положительно скажется на экологической ситуации в стране.
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