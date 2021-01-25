СМИ: не меньше миллиона умных счетчиков россиян оказались под угрозой замены

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Не меньше миллиона умных счетчиков, которые используются в ЖКХ, могут оказаться вне закона, так как стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT (Narrowband Internet of Things) не вошел в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо крупных операторов мобильной связи замглавы Минцифры РФ Олегу Иванову от 22 января.



Согласно приказу Минцифры РФ от 30 декабря 2020 года, единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признана российская технология беспроводной передачи данных NB-Fi. Операторы считают ее менее безопасной и оказывают свои услуги на базе стандарта NB-IoT.

В Минцифры сообщили, что в перечень были включены те стандарты, которые были рекомендованы Минэнерго и ФСБ и приняты Росстандартом. Сам список будет носить рекомендательный характер.



Ранее сообщалось, что Минэнерго ожидает экономии в 70—80 млрд от установки умных счетчиков.