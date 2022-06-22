Казанцев приглашают поучаствовать в обсуждении проекта благоустройства «Сада рыбака»

Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

23 июня жители Казани смогут принять участие во встрече, на которой пройдет обсуждение проекта благоустройства «Сада рыбака» в Кировском районе, сообщили в мэрии города.

Начало — в 19.00, участников ожидают в саду возле фонтана. На встрече архитекторы проекта расскажут, как проходят работы, идущие в настоящее время в рамках первой очереди благоустройства, и как будет выглядеть парк после реконструкции.

Уточняется, что в 2022 году в саду собираются обустроить детскую площадку, заменить и установить дополнительные чугунные фонари, а также уложить дорожное покрытие. После ремонта планируется восстановление скульптуры рыбака на фонтане. Кроме того, в парке появится спортивная зона с тренажерами, футбольное поле с амфитеатром, теннисный корт и площадка для проведения мероприятий.

Фото: kzn.ru

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Дарья Акимова