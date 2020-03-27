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Мэрия Казани показала проект Сада рыбака в Адмиралтейской слободе

00:25, 27.03.2020
Мэрия Казани показала проект Сада рыбака в Адмиралтейской слободе
Фото: instagram.com/tgarch_kazan

Творческая группа при мэрии Казани опубликовала эскизы проекта благоустройства Сада рыбака (Адмиралтейского сада) в Кировском районе города.

Так, в проекте предусмотрели реставрацию фонтана и восстановление статуи рыбака. Помимо этого, в парке планируется поставить элементы, соответствующие стилистике места.

Также в планах у творческой группы сделать пешеходные дорожки, оживить парк, разместив там кафе, летний кинотеатр, высадить разнообразные цветы и деревья, сделав из территории настоящий сад.

Ранее были презентованы эскизы проекта благоустройства дворовой территории улицы Авангардной.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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