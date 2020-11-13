Сад рыбака в Адмиралтейской слободе Казани благоустроят в ретростиле

Сад рыбака в Адмиралтейской слободе благоустроят в ретростиле. Здесь появятся стилизованные скамейки, светильники, появится зона для проведения мероприятий и детская площадка, сообщает пресс-служба исполкома Казани.

Фото: kzn.ru

Заместитель главного архитектора Дарья Толовенкова рассказала, что общественное пространство будет выполнено в стиле 70—80-х годов XIX века. Главный вход со стороны улицы Клары Цеткин украсят световой инсталляцией. Акцент будет сделан на центральный объект — в фонтане будет фигура рыбака.

Фото: kzn.ru

«Местные жители с любовью вспоминали, что раньше они в канун Нового года наряжали в костюм Деда Мороза фигуру на фонтане, и им хотелось бы снова это повторить», — рассказала Дарья Толовенкова.

Фото: kzn.ru

Благоустройство пройдет в несколько этапов. На первом проведут основные инженерные коммуникации, заменят асфальт, создадут пешеходные тропинки, зону для концертов. Вторая часть благоустройства включает в себя организацию удобных пешеходных связей и тротуаров вдоль проезжих частей, точку питания.

Благоустройство планируют начать в 2021 году.

