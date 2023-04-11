Электронные повестки в РФ, США не верят в контрнаступление ВСУ, Галявиев напишет книгу / «Реальное время»
Сегодня Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Отметим, что старые — бумажные — повестки никто отменять не спешит. Если говорить об обеспечительных мерах для уклонистов, граждан, которые после получения повесток и предупреждения не являются в военкомат, то их ограничат в праве выезда из страны. Накануне в Сеть утекло множество документов разведки США, которые на протяжении уже нескольких дней обсуждает весь мир. Один из самых интересных пунктов — об оценке Пентагоном эффективности контрнаступления Украины. А в Татарстане вчера во время суда казанский стрелок Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии №175, заявил, что напишет книгу, доходы с продажи которой пойдут на выплаты компенсаций пострадавшим. Отметим, что перед заседанием подсудимый, завидев камеры и прессу, не сдержался и послал их матерными словами. И вновь о предателях Родины: ФСБ задержала жителя Сахалина, который, как сообщается, собирался воевать на стороне вооруженных сил Украины и направлял деньги на поддержку ВСУ.
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