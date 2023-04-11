Новости общества

12:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Электронные повестки в РФ, США не верят в контрнаступление ВСУ, Галявиев напишет книгу / «Реальное время»

17:30, 11.04.2023 4 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Электронные повестки в РФ, США не верят в контрнаступление ВСУ, Галявиев напишет книгу / «Реальное время»

Сегодня Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Отметим, что старые — бумажные — повестки никто отменять не спешит. Если говорить об обеспечительных мерах для уклонистов, граждан, которые после получения повесток и предупреждения не являются в военкомат, то их ограничат в праве выезда из страны. Накануне в Сеть утекло множество документов разведки США, которые на протяжении уже нескольких дней обсуждает весь мир. Один из самых интересных пунктов — об оценке Пентагоном эффективности контрнаступления Украины. А в Татарстане вчера во время суда казанский стрелок Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии №175, заявил, что напишет книгу, доходы с продажи которой пойдут на выплаты компенсаций пострадавшим. Отметим, что перед заседанием подсудимый, завидев камеры и прессу, не сдержался и послал их матерными словами. И вновь о предателях Родины: ФСБ задержала жителя Сахалина, который, как сообщается, собирался воевать на стороне вооруженных сил Украины и направлял деньги на поддержку ВСУ.

«Реальное время»
ОбществоВласть

Новости партнеров

 комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    все, от интернета не убежишь)
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    не могли эти документы без ведома сша утечь, намеренно
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    Очень хороший ведущий. Интересно слушать!
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Спасибо! Рад отзывам о своей работе, тем более положительным)
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости общества

12:42 МСК Все новости
Новости раздела