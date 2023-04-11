Ни работы, ни квартиры, ни денег: главе Федерации чирлидинга Оренбурга предъявили развод казанских дам

МВД России показало кадры маски-шоу в казанском офисе предполагаемых аферистов

Фото: скриншот видео МВД (Карпов при избрании меры пресечения)

Подыскивали будущих жертв на портале для ищущих работу, приглашали к себе и убеждали пройти дополнительное обучение для игры на бирже, а затем вложиться и получать дополнительный заработок. Доверчивые соискатели отдавали свои средства, брали кредиты, закладывали квартиры и оставались в пролете. Предварительно ущерб от аферы оценен в 20 млн рублей с лишним, однако он еще может вырасти в несколько раз. По делу задержаны пятеро, включая уроженцев Башкирии и Казахстана, а также бывшего главу Федерации чирлидинга Оренбурга, основавшего в Казани фирму «Атлант». Ее офисы полиция объявила местом преступлений. Подробнее — в материале «Реального времени»

Число потерпевших может вырасти до сотни



Сегодня МВД России обнародовало информацию о выявлении в Казани новой аферы с приманкой в виде выгодного трудоустройства. Задокументировано 15 криминальных эпизодов, а ущерб за период 2021—2023 годов составил более 20 млн рублей, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По данным источников «Реального времени», количество потерпевших может вырасти до сотни, а само дело — выйти за границы Татарстана.

По делу привлекаются шесть человек, из которых один объявлен в федеральный розыск. В СИЗО по ходатайству следователей ГСУ МВД Татарстана отправлены трое. Как удалось выяснить «Реальному времени», речь идет в том числе о 41-летнем уроженце Оренбурга Владимире Карпове. В августе 2021-го он открыл в центре Казани ООО «Атлант», а через год переименовал эту фирму в «Еву». По данным ЕГРЮЛ, компания занималась консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

— Меня просто-напросто обманули. И я потеряла в общей сумме больше 2 млн рублей, — рассказывала полицейским одна из потерпевших о результатах своего собеседования, обучения и работы в «Атланте».

— Меня просто-напросто обманули. И я потеряла в общей сумме больше 2 млн рублей, — рассказывала полицейским одна из потерпевших о результатах своего собеседования, обучения и работы в «Атланте». Фото: скриншот видео МВД

Другая вспоминала, что пришла на вакансию помощника руководителя и до поры до времени верила в разыгрываемый перед ней спектакль со звонками от благодарных за обучение клиентов — менеджер подскакивала, звонила в небольшой колокол прямо в офисе и объявляла, что ее ученик только что «поднял» 1 000 долларов. Потому потерпевшая и решила тоже попробовать и вложилась в обучение, а затем передала наличные для зачисления на счет на бирже «Форекс».

— Эти деньги через крипту мы переводили, но эти деньги долго не приходили на счет. Я несколько дней спрашивала: почему? Они сначала увиливали, потом эта сумма якобы поступила. Но как оказалось, это были «нарисованные» деньги, — продолжает свой рассказ девушка. И вспоминает, как, не зная этого, корила саму себя за то, что нажимала «не туда» и не добилась успеха: «У меня все сделки абсолютно в минус закрылись...»

Другая вспоминала, что пришла на вакансию помощника руководителя и до поры до времени верила в разыгрываемый перед ней спектакль со звонками от благодарных за обучение клиентов. Фото: скриншот видео МВД

По данным силовиков, возможности заработать на программе-симуляторе не было изначально. Схожая программа продвигалась организаторами псевдоброкерской аферы с ущербом за 100 млн рублей, считают в МВД по РТ.

Большинство потерпевших — женщины. При этом кандидаток на рабочие места секретарей, делопроизводителей, помощников директора обдирали как липку на каждом этапе — «обучение у опытных аналитиков» обходилось до 50 тысяч рублей в час, а кредитный менеджер, который сопровождал не слишком платежеспособную ученицу в банк, после получения кредита забирал за свои услуги 20 процентов.

— Проценты по кредитам тоже были бешеные. Двое отдали под залог квартиры и в результате остались без жилья. В общем, поверившие в скорое трудоустройство оставались ни с чем — ни работы, ни квартиры, ни денег, — комментирует ситуацию один из близких к правоохранительным органам источников.

Главный «чирлидер» Оренбурга и его команда

Согласно открытым источникам, в прошлом создатель «Атланта» и «Евы» Владимир Карпов занимался рекламой в Оренбурге как директор и учредитель «Таргетплюса». А еще выступал вместе с братом совладельцем в общественных организациях «Федерация чирлидинга» и «Федерация чир спорта». Первой даже руководил в течение шести лет — с 2008 по 2014-й.

Дело о мошенничестве в отношении неустановленных лиц, связанных с «Атлантом», в МВД Татарстана возбудили еще в январе. А в начале февраля пришли в офисы с обысками и задержали директора с подручными.

Кроме Карпова, Вахитовский суд Казани санкционировал заключение под стражу двух уроженцев Башкортостана Шамиля Галишина и Тимура Салимова. Первый числится бывшим директором уфимской фирмы «Башавтотрейд» и совладельцем челнинской «Уралпромпоставки». Второй, согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», занимался консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления в собственных фирмах «Вэст Клинтон» и «Нортон Клай» в Москве и Казани. В данный момент компании Галишина и Салимова не действуют.

Любопытно, что тот же вид консультирования указан в качестве основного вида деятельности московской компании, руководителем и бенефициаром которой является полный тезка Станислава Климентьева, объявленного по делу «Атланта» и «Евы» в федеральный розыск.

Также к ответственности привлекается 20-летняя уроженка Казахстана Анель Балтаева и 23-летний казанец Виталий Иванов. Обоим в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий.

Расследование продолжается.