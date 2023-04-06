«Универсальный боец» МВД — о капкане на Окуня, блогере Алистарове и «биржевом» проигрыше 120 миллионов

«Реальное время» поговорило с подполковником Главного следственного управления МВД Татарстана о результатах следствия по резонансным делам

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Сегодня — День сотрудников следственных органов МВД России. МВД республики не прекращает поиск беглых фигурантов дела «ОПС декретниц», портал госуслуг навел силовиков на главу сообщества «обнальщиков», а симулятор биржевой игры помог аферистам заработать 120 млн рублей в Казани, Екатеринбурге и Чебоксарах. Об этих и других деталях громких уголовных дел накануне профессионального праздника «Реальному времени» рассказал замначальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности, подполковник полиции Булат Шарафутдинов. А еще спикер поделился личным мнением о медийном охотнике за создателями «пирамид» Андрее Алистарове.



«До третьего курса хотел стать оперативником»



«Следователь — это универсальный боец. Каждое дело — уникально. И по экономическим преступлениям это особенно видно — нет одинаковых подходов и стандартных решений», — так говорит о своей работе подполковник Булат Шарафутдинов. Из своих 35 лет в полиции он служит уже 19 лет — с момента зачисления курсантом Казанского юринститута.

Последний год он возглавляет отдел по расследованию организованной преступной деятельности в кредитно-финансовых учреждениях и сфере компьютерной информации и одновременно является заместителем начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления МВД по РТ.

Начинал в 2009-м следователем в отделе милиции «Дальний», через несколько месяцев получил назначение в следственное управление по УВД Казани следователем по расследованию особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия. С 2013-го специализируется на делах о масштабных аферах, в том числе в бюджетной сфере.

В свое время Булат Шарафутдинов довел до суда дело так называемого «ОПС декретниц». Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Так, в свое время Булат Шарафутдинов довел до суда дело так называемого «ОПС декретниц» — по обвинению в хищении 80 млн рублей у Фонда соцстраха в Татарстане путем завышения доходов беременных и их массового трудоустройства сразу в несколько компаний. Причем поиски покинувших страну Алексея Белякова, бывшего замглавы филиала отделения ФСС в Казани и бывшего хирурга-маммолога казанской больницы Гиа Чухуа не прекращаются пятый год.

Также на счету подполковника — резонансное дело челнинской «прачечной», где, в частности, отмывали теневые доходы застройщики Москвы и дела нескольких финансовых «пирамид». С его участием в Татарстане начинались расследования еще двух банковских дел — по заявлениям потерявших деньги в инвесткомпании «ТФБ Финанс» и новых собственников «Тимер Банка».

О своем выборе полицейской службы Шарафутдинов говорит — это призвание. Вспоминает, что интерес к этой профессии появился классе в девятом, после смены в летнем лагере, где вожатыми были курсанты КЮИ и среди них — звезда КВН Артем Лемперт, позже прославившийся как сценарист, продюсер и режиссер.

— До третьего курса я хотел быть оперативником, пока один из преподавателей не сказал — с твоей головой надо идти в следствие, и я задумался, — вспоминает Булат Шарафутдинов.

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

— Головой ловить преступников оказалось интереснее?

— Без интеллектуальной работы сейчас очень сложно. Но без ног и рук — тоже, с оперативниками мы в одной упряжке, и в последние года два, именно благодаря оперативному сопровождению шестого отдела УЭБ и ПК, появляются новые дела о «пирамидах».

В прошлом году отдел Шарафутдинова довел до суда 12 уголовных дел. Сейчас в производстве еще два десятка. Самым масштабным из них, пожалуй, является дело ОПС псевдотрейдеров с ущербом в 120 миллионов рублей и 22 обвиняемыми, девять из которых ищут в России и за рубежом.

Сисадмин на пляже и «биржевая» игра в пользу мошенников

Дело этого ОПС выросло из серии «глухарей» — потерпевшие обращались в районные отделы полиции, рассказывали, как внезапно выиграли сертификат на обучение финансовой грамотности и в результате самостоятельных «игр на бирже» лишились и своих, и кредитных средств... Состав преступления в происходящем силовики разглядели не сразу.

— Людей обучали якобы торговать на бирже, — объясняет суть преступной схемы замначальника следственной части. — Устанавливали им программу на мобильный телефон или компьютер, которая в режиме реального времени зеркально отражала текущую ситуацию с котировками. Однако это была симуляция — выхода на настоящие биржи программа не имела. Но у пользователя создавали ощущение, что он действительно управляет своим счетом. Хотя на деле там сидел один технарь на фрилансе на пляже с ноутбуком и посылал эти сигналы из Таиланда... Бывало и так, что сигналы «с биржи» подавались... из соседнего кабинета.



Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

В МВД Татарстана считают — именно этот технарь приискал «обучающую» программу и после ее доработки вдохновил подельников заняться «финансовым ликбезом» с целью отъема средств.

«Минимальная стоимость обучения была 10 тысяч долларов. Играли на азарте и очень продуманно применяли методы психологического воздействия, при обысках были изъяты пошаговые методички обработки клиентов, — продолжает рассказ Шарафутдинов. — Мне, кстати, тоже звонили в 2018 году: «Вы выиграли сертификат на бесплатное обучение, эти деньги вам положим на торговый счет. Приходите в «Корстон»... Тогда я этому значения не придал».

Кроме телефонного обзвона по перекупленным базам сотовых операторов широко практиковался и личный контакт. Потенциальных клиентов заманивали у ТРК «Корстон», на улицах Баумана и Парижской Коммуны — там располагались офисы псевдоброкерских, по мнению силовиков, компаний «Гранд Консалтинг Групп», «Глобал Юнион» и «Голден Булл». Работали с 2017-го по 2021-й, пока сами не попали в разработку силовиков.

Скриншот видео МВД по РТ

Ущерб потерпевших из Казани в МВД оценили в 105 млн рублей. Еще 13 млн «проиграли на бирже» жители Екатеринбурга — клиенты ООО «Макс Трейд Профит». Также заявления написали три человека из Чебоксар, чья совокупная ставка в банк мошенников составила 3,6 млн рублей. Они прогорели, доверившись парням из компании «Рич Таун». При этом полицейские уже установили — в Чебоксарах и одном из офисов Казани заправлял один и тот же человек, да и все пять организаций в трех городах были связаны между собой.

Общий ущерб по уголовному делу перевалил за 120 млн рублей, статус потерпевших получили 102 человека. Потери у каждого свои: один из уральцев лишился 140 тысяч, один из жителей столицы РТ — 15 млн рублей. При этом больше половины потерпевших не имели свободных средств для биржевой игры и их подсаживали на кредиты с помощью знакомых менеджеров банков. Убеждали, что вот рядом с ними есть люди, которые точно также рискнули раз-другой и добились успеха.



Вот только система была устроена так, что, даже выиграв в виртуальной реальности какие-то деньги, снять их со счета не мог ни один клиент — кому предлагали сыграть еще 100 раз, кому оформить спецкарту для вывода средств... А потом сообщали — из-за упущенного времени и колебания курса криптовалют, ваши барыши «сгорели». И предлагали... пополнить счет.

— Для тех, кто вовлекал клиентов — применялся метод кнута и пряника. Тем, кто работал хорошо — дарили айфоны, беспроводные наушники. Кто плохо — снижали зарплату. У них очень серьезно были проработаны вопросы и общения с клиентами, и внутри организации, — говорит замначальника следственной части.

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

В МВД считают, что далеко не все «проигравшие» поняли, что стали жертвой обмана. Ведь даже предполагаемые участники аферы поначалу были уверены — претензий к ним быть не может. Люди использовали программу для биржевой игры и проиграли — дело случая! Проведенная техническая экспертиза доказала — никакой игры и не было.



Уже известно о связях предполагаемого ОПС с подобными компаниями в Нижнем Новгороде, Ростове, Ульяновске и Москве. При этом большинство обвиняемых по делу являются жителями Самары и Ульяновска.

Арестованный в Самаре ресторан и помощь ФСБ следствию

Организаторами преступного сообщества следователи считают двух 30-летних уроженцев Азербайджана и Грузии. Один из них, согласно информации татарстанских судов, уже год находится под стражей — это глава КФХ в Самарской области Самир Танрывердиев. По версии полицейских, с клиентами он не общался, но решал организационные вопросы, а еще мог использовать для общего дела связи с криминалом. Второй предполагаемый создатель ОПС обвинен и арестован заочно — это житель Ульяновска Азар Алиев. По данным МВД Татарстана, он скрылся еще до возбуждения уголовного дела и с прошлой осени находится в международном розыске.

Также при содействии Интерпола казанские силовики рассчитывают найти и добиться экстрадиции предполагаемого идеолога псевдоброкерской аферы — того самого «пляжного» сисадмина Павла Миронова. Впрочем, из родной Самары он перебрался за бугор еще осенью 2021-го и часть преступных манипуляций, по версии МВД, совершал дистанционно, из Таиланда, имитируя поступление средств на счет, заключение сделки и прочее. В международный розыск по данному делу объявлена и близкая подруга Миронова.

Еще пять фигурантов дела сейчас находятся в федеральном розыске. В их числе — «активисты» Вадим Деев из Самары и экс-руководитель «Глобал Юнион» Ле Муса Чет из Ульяновска.

А вот бывшего директора и бенефициара головной фирмы «Гранд Консалтинг Групп» Джамиля Валиева задержали и отправили под арест еще в октябре 2021 года. Также как исполнительного директора «Голден Булла» Павла Бабаева. В сентябре 2022-го ряды арестованных пополнил и объявленный в федеральный розыск Максим Маристкин — его задержали в Челябинской области. Чуть ранее поймали самарца Андрея Кретова, и суд избрал ему домашний арест.



Чуть ранее поймали самарца Андрея Кретова, и суд избрал ему домашний арест.

— Это была целая спецоперация через коллег из УФСБ, — поделился с «Реальным временем» руководитель следственных действий Булат Шарафутдинов. — Проводили определенные технические мероприятия и установили, что оба наших фигуранта открыли дополнительный офис в Уфе. Но там их задержать не успели — они выехали в Челябинск и там прятались на одной квартире. Пока один не поехал навестить родственницу в Самару.

Всего в этом деле 90 томов, с которыми необходимо ознакомить 13 обвиняемых в мошенничестве и участии в преступном сообществе — без учета беглых. По словам подполковника, все находящиеся под домашним арестом и запретом отдельных действий ознакомление уже завершили, четверо заключенных в СИЗО еще читают. Предварительное следствие может завершиться уже к осени.

Под арест попало имущество с кадастровой стоимостью порядка 50 млн рублей. В том числе — земельные участки и ресторан в Самаре, находящиеся в собственности арестованного Танрывердиева.

В сентябре 2022-го ряды арестованных пополнил и объявленный в федеральный розыск Максим Маристкин — его задержали в Челябинской области.

О деле Окуней, Алистарове и Интерполе

На вопрос «Реального времени», как нынешняя ситуация на международном рынке повлияла на расследование масштабных российских афер, подполковник ответил кратко: «На часть запросов ответы не можем получить. Некоторые биржи за рубежом просто прекратили сотрудничество. Интерпол работает. Но думаю, ситуация усложнится». И тут же вспомнил историю филигранной работы татарстанских силовиков и коллег из международной организации уголовной полиции по делу первого в Татарстане «обнального» ОПС.

Речь идет о челнинском бизнесмене Денисе Окуне, который был объявлен в международный розыск в конце 2016 — начале 2017 года, уточняет Булат Шарафутдинов:

— Он вместе с супругой скрылся за день до возбуждения уголовного дела. Уехали они через республику Беларусь, потом находились в Таиланде, затем в Европе и в Турции. И попались опять-таки в Белоруссии. Очень четко розыскники сработали. Мы в середине апреля 2017-го вышли с ходатайством о заочном аресте в Вахитовский суд Казани, причем адвокат принес нам билеты, что его клиент находится в Стамбуле и готов приехать. И через несколько дней Окуня с супругой задержали в Минске. В мае там же они были арестованы местными властями и в октябре 2017-го экстрадированы в Россию.

— Как же удалось отследить их перемещения?

— Помогли новые технологии. У Окуня был сын от первого брака, и он даже в бегах оплачивал садик в Челнах — через портал госуслуг. Сам при этом выходил на связь из Таиланда. Очень четко сработали сотрудники угрозыска, без них бы мы не справились.

Фото: МВД по РТ

— Были ли сложности с экстрадицией?

— Для меня это было первое дело, связанное с задержанием фигуранта за пределами страны. Сложность была в том, что на момент объявления в розыск и заочного ареста мы обвиняли Окуня по пяти составам, а когда дело дошло до его выдачи — ему вменялось уже 42 эпизода преступлений. Поэтому мы были вынуждены получать согласие белорусской стороны на привлечение обвиняемого по иным составам.

По словам Булата Шарафутдинова, другой сложностью самого расследования стала статья 210 УК РФ — об организации преступного сообщества. Ее впервые применили в отношении «обнальщиков», и в отсутствие судебной практики многие правовые аспекты обвинения пришлось писать с нуля.

Под суд по этому делу пошли 22 человека, среди которых было немало родственников и знакомых Дениса Окуня. Их обвинили в отмывании 4,4 млрд рублей сторонних организаций с извлечением дохода на общую сумму 232 млн рублей. Просуществовала эта «прачечная» более четырех лет. Начинали в 2012—2014 годах в Набережных Челнах, причем тогда с клиентов «за услуги» брали скромные 1,5—2%, Чуть позже в Москве подняли ценник до 3%, вспоминает следователь.

С его слов, фактов отмывания откровенно грязных денег — от наркотиков и проституции — в этом деле выявлено не было. Услугами «прачечной» пользовались стройфирмы, транспортные и клининговые компании, причем бюджетных организаций не было.



Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

— А появилось это дело с оперативной разработки БЭПа — при расследовании какого-то хищения они увидели обнал и стали писать, фиксировать на протяжении полутора лет. Дальше мы зацепились и пошли от Окуня, постепенно расширяя круг вовлеченных. Велась серьезная оперативная разработка с прослушиванием телефонных переговоров и фиксацией данных электронной почты. На момент возбуждения была установлена причастность 13 лиц, — продолжает рассказ подполковник. — Установили, что там даже неофициальный «обнальный» аукцион в Москве проводился — собиралась информация о тех клиентах, кому нужно обналичить, и формировался пул тех, кто может оказать эти услуги.

В июле 2020-го Набережночелнинский горсуд отправил лидера и пятерых членов «обнального ОПС» за решетку, еще 16 человек, включая мать и жену главного фигуранта, отделались условными сроками. Сам Денис Окунь получил тогда 10 лет колонии строгого режима, и по данным следствия, сейчас находится за решеткой — в одной из колонии Башкирии. Другие осужденные по этому делу уже на воле.

В 2019 году за дело челнинских обнальщиков и еще серию других расследований следователь Шарафутдинов был удостоен медали МВД России «За боевое содружество». Награду ему вручал глава республиканского МВД Артем Хохорин.

Фото: МВД по РТ

— Расследуя это дело, мы «увеличили ценник» этого нелегального бизнеса. Сейчас он однозначно более 10%. Те, кто берутся «отмыть» доходы, сразу озвучивают своим клиентам риски. Знают, что мы работаем плотно, — говорит награжденный.

— А как относитесь к разоблачениям видеоблогера Андрея Алистарова, который тоже плотно следит за создателями новых «пирамид»? Как-то он помог полиции задержать объявленную в розыск по делу Finiko Анну Серикову, она же Тиффани.

— Может быть, есть какая-то польза от его действий. Но глобально самодеятельность в розыске больше чревата вредом. Есть такое понятие, как оперативная комбинация, гражданские лица по незнанию могут помешать проведению оперативно-розыскных мероприятий. Считаю, совсем не обязательно такую информацию сразу в медиапространство вываливать. Если человек, хочет помочь следствию — есть иные методы. То же относится к «сливу компроматов», которым в последнее время занимаются даже лица находящиеся в международном розыске. Люди свои интересы преследуют...

— Поздравляем вас с коллегами с профессиональным праздником — Днем образования органов предварительного следствия в системе МВД!