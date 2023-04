День в истории: на площадке КАМАЗа начался рок-н-ролл

Чем примечательна дата 12 апреля

Фото: «Вести КАМАЗа»

Сегодня, 12 апреля, мы отмечаем День авиации и космонавтики. 12 апреля был вынут первый ковш земли на площадке КАМАЗа, Минтимер Шаймиев вступил в должность президента Татарстана в третий раз, в стране провели первый субботник, в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания, была записана песня Билла Хейли Rock Around the Clock. Родились певица Наиля Фатехова, драматург Александр Островский, путешественник Николай Пржевальский, поэт-песенник Леонид Дербенев, оперная певица Монсеррат Кабалье, футболист Бобби Мур. Умерли ученый Ризаитдин Фахретдин, предприниматель и меценат Людвиг Нобель, певец Федор Шаляпин, писатель Валентин Катаев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Гайнутдин против Самигуллина

12 апреля 1936 года умер Ризаитдин Фахретдин — академик, ученый, писатель, религиозный деятель и общественный лидер. Он написал книги «Салима, или Целомудрие» (1889) и «Асма, или Проступок и наказание» (1903), где выступал за интеграцию народа в европейскую культуру и поднимал вопрос о правах женщин. Его главное наследие — многотомная книга «Асар», посвященная ученым, культурным лидерам и просветителям Востока. Ризаитдин Фахретдинов также пропагандировал идею создания единого литературного языка для всех тюркских народов и писал на «казанском тюрки», языке, близком к разговорной речи казанских татар.

Фото: archive.gov.tatarstan.ru

12 апреля 1962 года родилась певица Наиля Фатехова. Она выросла в Москве в семье, переехавшей из татарского села Ендовищи Краснооктябрьского района Нижегородской области. Фатехова получила образование в музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова, где изучала хоровое дирижирование. Сотрудничала с группой «На-на», включив в их репертуар татарские песни.

12 апреля 1970 года был вынут первый ковш земли на площадке КАМАЗа. Завод был основан в 1969 году, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузовые автомобили в Советском Союзе. В котлован под основание завода первые кубометры бетона были уложены 8 сентября, а первая колонна на площадке ремонтно-инструментального завода была установлена 25 мая 1971 года. Первая деталь была изготовлена 14 марта 1973-го.

Фото: Михаил Козловский

12 апреля 2001 года Минтимер Шаймиев вступил в должность президента Татарстана в третий раз в результате выборов, в которых еще четыре человека боролись за пост: Сергей Шашурин, Иван Грачев, Роберт Садыков и Александр Федоров. Минтимер Шарипович получил подавляющее большинство голосов — 79,5%. Второе место занял депутат Госдумы РФ Сергей Шашурин (5,78%).

12 апреля 2021 года «Реальное время» рассказало, что в Казани открывается съезд Духовного управления мусульман республики при участии президента Татарстана, в рамках форума прошли выборы муфтия. Этим событиям предшествовал неприятный инцидент, всколыхнувший всю российскую мусульманскую общественность. Глава ДУМ России Равиль Гайнутдин написал письмо татарстанскому лидеру Рустаму Минниханову, в котором обвинил муфтия Татарстана Камиля Самигуллина в «сектантском толковании» Корана.

Фото: wikipedia.org

Прошел первый коммунистический субботник



12 апреля 1919 года в стране провели первый субботник. Группа рабочих из депо Москва-Сортировочная, которые закончили свой трудовой день, вернулась в цех, чтобы заняться ремонтом паровозов. Пришло 15 работников, за ночь им удалось восстановить функционирование трех паровозов. Позже это начинание было подхвачено и другими рабочими.

12 апреля 1931 года родился поэт Леонид Дербенев, автор сотен популярных песен, ставших настоящими хитами. Дербенев получил юридическое образование, работал в консульстве и других организациях. В то же время начал писать стихи. С 1959 года он отказался от карьеры в пользу творческой деятельности. Дербенев написал тексты песен для многих известных фильмов, среди которых «Чародеи», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев», «Русское поле» и другие.

Фото: wikipedia.org

Рок-н-ролл пошел в массы



12 апреля 1903 года в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания. Он развивал скорость 11,2 км/ч. Уже в 1907 году первый пассажирский автобусный маршрут начал работу в Санкт-Петербурге.

12 апреля 1954 года на студии Decca Records была записана песня Билла Хейли Rock Around the Clock. На момент записи композиции рок-н-ролл был еще относительно новым жанром, но трек Rock Around the Clock помог популяризировать его и проложить путь к будущему успеху направления. Драйвовый бит песни и запоминающаяся мелодия сделали ее мгновенным хитом. 9 июля 1955 песня стала первой в жанре рок-н-ролла, занявшей 1-е место в хит-параде категории «поп-музыка» журнала «Билборд».