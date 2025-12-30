Кубометр газа в Татарстане подорожает на 8,6% с октября 2026 года

В текущем году тариф уже повышали на 12,6%, до 8,41 рубля за кубометр

С 1 января стоимость кубометра газа для жителей Татарстана составит 8,55 рубля, а с 1 октября — 9,28 рубля (+8,6%). Соответствующий проект постановления опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы.

Отметим, что с 1 июля тариф уже повышали на 12,6%, или до 8,41 рубля за кубометр.

Нормы потребления газа при отсутствии счетчиков зависят от типа жилья и оборудования. В домах с центральным отоплением и газовой плитой один человек будет использовать от 12 до 24,5 кубометра в месяц, а в домах с местным отоплением расход 8,5 кубометра на кв. метр отапливаемой площади, для индивидуальных бань — 3,72 кубометра на кубометр объема, для теплиц — 4,55 кубометра на «квадрат».

Никита Егоров