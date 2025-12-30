Татарстанцам напомнили, через сколько дней надо перестать есть блюда новогоднего стола

Желированные продукты из мяса могут храниться не более 12 часов при температуре 4+2 градуса

Желированные продукты из мяса (заливные, зельцы, студни, холодцы) могут храниться не более 12 часов при температуре 4 + 2 оС, а желированные продукты из рыбы (студни, зельцы, рыба заливная) — 24 часа при тех же температурных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Сроки хранения тушки и части тушек птицы копченые, копчено-запеченные, копчено-вареные составляет 72 часа, а блюда из птицы жареные, вареные, тушеные — 48 часов. Рыба отварная, припущенная, жареная, тушеная, запеченная, фаршированная хранится не более 36 часов, а гарниры (рис отварной, макаронные изделия, пюре картофельное) — 12 часов.

— Салаты из сырых овощей или фруктов, салаты с добавлением мяса, птицы, копченостей, салаты и винегреты из вареных овощей без заправки и добавления соленых овощей — 18 часов, после заправки майонезом, соусом — 12 часов. Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки — только 6 часов. Салаты с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов. Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей — 36 часов, — напомнили в ведомстве, говоря о сроках хранения данных продуктов.

Также отмечается, что заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол.

— Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, целесообразно убирать его в холодильник, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Никита Егоров