Жители ПФО должны работать на сельдь под шубой почти час

Чтобы приготовить новогодний салат, в Приволжье нужно отработать в среднем 44 минуты

Фото: Реальное время

Исследование РОМИР, проведенное в декабре 2025 года, показало значительный разрыв в «трудовой стоимости» традиционных новогодних салатов между регионами России. Особенно заметным оказался показатель для жителей Приволжского федерального округа.

Если в среднем по России для покупки порции оливье необходимо отработать 25 минут, а сельди под шубой — 31 минуту, то в Приволжье эти показатели существенно выше: 37 минут за оливье и 44 минуты за сельдь под шубой. Для сравнения, жителям Москвы достаточно поработать всего 11 минут для приобретения оливье и 15 минут — за сельдь под шубой.

— Новогодний индекс салатов — это инструмент, который конвертирует цену праздничного салата в количество рабочих минут, необходимых для его покупки. Индекс позволяет оценить реальную покупательную способность российского населения через призму самого дорогого актива — времени, — заявила директор по работе с клиентами РОМИР Маргарита Абрамкина.

Наталья Жирнова