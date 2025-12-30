Новости общества

Суд обязал нижнекамца выплатить почти 700 тыс. рублей за несанкционированную свалку

11:16, 30.12.2025

После направленной летом претензии владелец участка не принял мер по ликвидации участка загрязнения почвы

Фото: взято с telegram-канала Минэкологии Татарстана

Закамское управление экологических инспекторов выявило несанкционированную свалку в Нижнекамске на улице Алань. Площадь незаконного размещения отходов составила 832 кв. метра, сообщает Минэкологии Татарстана.

Специалисты провели оценку ущерба, нанесенного почве, которая достигла 696 тысяч рублей. В адрес физического лица-нарушителя была направлена претензия с требованием добровольно возместить причиненный вред. Однако владелец участка не принял мер по ликвидации свалки.

В связи с этим Министерство экологии обратилось в Нижнекамский городской суд. Суд удовлетворил исковые требования и обязал собственника участка не только устранить свалку, но и выплатить полную сумму причиненного ущерба. Напомним, что в Казани планируют построить третий этап полигона «Восточный», но делают ставку на сокращение отходов.

Наталья Жирнова

Общество Татарстан

