Суд обязал нижнекамца выплатить почти 700 тыс. рублей за несанкционированную свалку

После направленной летом претензии владелец участка не принял мер по ликвидации участка загрязнения почвы

Закамское управление экологических инспекторов выявило несанкционированную свалку в Нижнекамске на улице Алань. Площадь незаконного размещения отходов составила 832 кв. метра, сообщает Минэкологии Татарстана.

Специалисты провели оценку ущерба, нанесенного почве, которая достигла 696 тысяч рублей. В адрес физического лица-нарушителя была направлена претензия с требованием добровольно возместить причиненный вред. Однако владелец участка не принял мер по ликвидации свалки.

В связи с этим Министерство экологии обратилось в Нижнекамский городской суд. Суд удовлетворил исковые требования и обязал собственника участка не только устранить свалку, но и выплатить полную сумму причиненного ущерба. Напомним, что в Казани планируют построить третий этап полигона «Восточный», но делают ставку на сокращение отходов.

Наталья Жирнова