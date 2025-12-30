Домашний интернет и Wi-Fi будет работать в новогодние каникулы

Граждане смогут без проблем отправить поздравления или позвонить кому-либо по видеосвязи

Фото: Михаил Захаров

Домашний интернет и Wi-Fi будут работать в новогодние праздники во всех регионах России, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, чьи слова приводит ТАСС.

— Что касается домашнего интернета широкополосного, Wi-Fi, то здесь, я уверен, никаких ограничений не будет, — сказал парламентарий.

С его слов, россияне смогут без проблем отправить поздравления или позвонить кому-либо по видеосвязи.

Напомним, что до этого власти допускали возникновение перебоев в работе интернета в новогоднюю ночь. Как сказал Свинцов, данная мера нужна для обеспечения безопасности граждан на фоне информации о возможных атаках беспилотников.

Никита Егоров