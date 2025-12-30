Цены на искусственные елки доходят до 14 тыс. рублей, на живые — до 25 тыс.

От чего зависит стоимость и куда сдать новогоднее дерево после праздников

В Казани живые ели стоят от 1 тыс. до 25 тыс. рублей

Цены на живые елки в Казани варьируются от 1 тыс. до 25 тыс. рублей. Если рассматривать простые веточки, то их стоимость составляет 400-500 рублей за штуку, сообщили «Реальному времени» продавцы на елочных базарах города.

— Цены на елки зависят от высоты и качества или пышности. Дешевле обойдется «лысая» ель, пушистая — дороже, — сказал «Реальному времени» один из продавцов.

В ценовом диапазоне 1—2 тыс. рублей на продажу выставлены непышные ели высотой около 1,5—1,6 метра. Пихты, высота которых превышает 2 метра, продаются за 12—25 тыс. рублей.

Если покупатель желает приобрести маленькую пушистую елку до полуметра высотой, но с украшениями, то она обойдется в 3 тыс. рублей.

В свою очередь, согласно опубликованным на разных сайтах объявлениям, стоимость искусственной елки варьируется от 900 до 14 тыс. рублей. Стоимость дерева зависит от качества, высоты и технологии производства (из поливинилхлорида (ПВХ), с использованием лески и литые).

«Нас радует, что все меньше и меньше люди покупают живые елки»

На прошлой неделе в мэрии Казани напомнили о том, как выбирать и позднее утилизировать новогодние елки, а предпринимателям напомнили о правилах ведения бизнеса по продаже живых деревьев.

Мэр города Ильсур Метшин отметил, что в Казани наблюдается тенденция к снижению спроса на живые ели среди горожан.

— Нас радует, что все меньше и меньше люди покупают живые елки и нет необходимости для этого уничтожать живой лес. Тем не менее такие новогодние точки по продаже елочных базаров все еще есть, — заявил глава города. Напомним, ранее уже сообщалось о 19 адресах торговли.

Представитель комитета потребительского рынка города Руслан Фазылзянов на совещании напомнил казанцам, что все продаваемые деревья должны сопровождаться у продавцов документами о месте их выращивания и приобретения. Помимо этого, комитет сообщил о рейдах по незаконным точкам торговли со штрафами и изъятиями. По словам Руслана Фазылзянова, на сегодняшний день проведено уже 3 рейда с изъятием более 100 елок из незаконной торговли.

— Наши официальные предприниматели обязаны содержать площадки в чистоте, а после праздников убрать свою территорию, — напомнил Фазылзянов.

Также пройдет акция по сбору и переработке хвойных деревьев «Елки-палки». В 2026 году пройдет при поддержке СМУ-88, пункты будут установлены дополнительно в жилых комплексах застройщика. Всего в Казани откроют 18 точек сбора елок:

Советский район:

ТРЦ «Мега» (Проспект Победы, 141);

Точка сбора (ул. Родины, 45);

Сквер 100-летия образования строительной отрасли Республики Татарстан;

ЖК «Яратам» (ул. Бухарская, 32);

ЖК «Малиновка» (ул. Академика Завойского, 21б).

Вахитовский и Приволжский районы:

Чеховский рынок (Чехова, 2);

метро «Проспект Победы» (Зорге, 75);

ЖК «Привилегия» (ул. Братьев Касимовых, 35).

Ново-Савиновский и Авиастроительный районы:

бульвар Белые цветы (ул. Абсалямова, 23);

парк Континент (Ямашева, 104, к2);

«Лента» (ул. Адоратского, 21А);

ДК Ленина (ул. Копылова, 2А).

Кировский и Московский районы:

бульвар Серова (напротив дома Серова, 10а);

Точка сбора (ул. Васильченко, 6);

Арсланова, 6а, ск1;

ЖК «5 звезд» (ул. Комсомольская, 2);

ЖК Richmond (ул. Приволжская, 210).

В Москве продают искусственную елку за 1,5 млн рублей, а в Санкт-Петербурге — за 1,3 млн рублей

Недавно в Москве и Санкт-Петербурге выставили на продажу искусственные елки за 1,5 и 1,3 млн рублей соответственно. Судя по описанию в объявлениях, ели отличались авторским дизайном, чем и была обусловлена высокая стоимость новогодних деревьев.

Так, за 1,5 млн рублей в столице России отдавали елку высотой 2,3 метра. В стоимость вошла также гирлянда длиной 500 метров, фигуры Деда Мороза, Снегурочки, оленя, медведя.

В Санкт-Петербурге тем временем за 1,3 млн рублей продавали ель с украшениями высотой 2,4 метра.

