Мемориал «Родина-мать» в Набережных Челнах получил статус объекта культурного наследия

Мемориал был открыт 9 мая 1975 года — спустя ровно 30 лет после победы в Великой Отечественной войне

Мемориальный комплекс «Родина-мать» официально внесен в реестр объектов культурного наследия.

— Это важное событие подчеркивает значимость памятника как символа памяти о героях Великой Отечественной войны, — сказано в сообщении комитета по охране ОКН.

Автором проекта выступил известный скульптор Ильдар Ханов. Мемориал был открыт 9 мая 1975 года — спустя ровно 30 лет после победы в Великой Отечественной войне. Центральной композицией комплекса стала величественная птица Феникс, символизирующая возрождение жизни после страшных военных событий. Особую значимость мемориалу придает Вечный огонь, который был зажжен от пламени с Мамаева кургана в Волгограде.

На мемориальной стене комплекса увековечены имена тысяч героев, имеющих связь с городом Набережные Челны.

Напомним, что ранее памятник борцам революции в Болгаре был включен в госреестр объектов культурного наследия.

Наталья Жирнова