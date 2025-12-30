В Татарстане обнаружили средневековое поселение Мизиново

По результатам анализа артефактов, найденных на местности, специалисты определили, что поселение существовало с XVI по XIX век

В Зеленодольском районе Татарстана, неподалеку от острова-града Свияжска, археологи совершили важное открытие. В ходе историко-культурной экспертизы территории, предназначенной под хозяйственное освоение, было обнаружено древнее поселение, получившее название Мизиновское. Об этом сообщает комитет по охране ОКН.

В процессе археологических исследований специалисты зафиксировали активное распахивание территории памятника. Среди находок, свидетельствующих о быте прошлых эпох, обнаружены железная втульчатая пешня, фрагмент железного черешкового листовидного наконечника стрелы, мелкий кованый железный гвоздь и фрагменты гончарной керамики.

По результатам анализа артефактов специалисты определили, что поселение существовало с XVI по XIX век. В настоящее время Комитет по охране объектов культурного наследия готовит документы для постановки территории на государственную охрану. Заказчики работ уже разрабатывают специальный проект мероприятий, направленный на сохранение этого важного археологического объекта.

Ранее стало известно, что мемориал «Родина-мать» в Набережных Челнах получил статус объекта культурного наследия.

Наталья Жирнова