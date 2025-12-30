В Татарстане одобрили строительство центра беспилотных авиасистем
Ранее республика получала более 2 млрд рублей на создание центра развития технологий БПЛА
В Татарстане одобрили строительство производственного корпуса научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. Соответствующий документ опубликован на сайте ГИС ЕГРЗ.
Напомним, что Татарстан получит более 2 млрд рублей на создание центра развития технологий БПЛА. Создание центра в республике поможет сконцентрировать ресурсы на разработке и тестировании новых технологий в области гражданского применения БПЛА, а также развить и укрепить технологический суверенитет страны.
Отмечается, что возвести центр планируется до конца 2026 года.
