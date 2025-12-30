Новости общества

В Татарстане одобрили строительство центра беспилотных авиасистем

10:10, 30.12.2025

Ранее республика получала более 2 млрд рублей на создание центра развития технологий БПЛА

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане одобрили строительство производственного корпуса научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. Соответствующий документ опубликован на сайте ГИС ЕГРЗ.

Напомним, что Татарстан получит более 2 млрд рублей на создание центра развития технологий БПЛА. Создание центра в республике поможет сконцентрировать ресурсы на разработке и тестировании новых технологий в области гражданского применения БПЛА, а также развить и укрепить технологический суверенитет страны.

Отмечается, что возвести центр планируется до конца 2026 года.

Никита Егоров

