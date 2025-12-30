Моди осудил попытку нападения на резиденцию Путина в Новгородской области
По словам премьер-министра Индии, единственным эффективным способом прекращения конфликта является именно дипломатическое урегулирование
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил глубокую озабоченность информацией о попытке нападения на резиденцию президента России Владимира Путина.
— Мы глубоко обеспокоены сообщениями о нападении на резиденцию президента Российской Федерации, — приводит цитату Моди RT.
По словам Моди, единственным эффективным способом прекращения конфликта является именно дипломатическое урегулирование, которое открывает путь к миру. Он обратился ко всем сторонам с призывом активно использовать механизмы дипломатии и воздерживаться от шагов, способных ослабить переговорный процесс.
Ранее на счет инцидента высказался депутат Госдумы Алексей Журавлев, который заявил, что Киев не остановится ни перед чем, чтобы продолжить войну.
