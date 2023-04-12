Улица Центральная: историческая и челнинская

Как выглядел город на Каме до появления КАМАЗа

Фото: pastvu.com. Перекресток нынешних улиц Центральной и Мусы Джалиля

Набережные Челны, хотя и отсчитывают историю с 1626 года и Чалнинского починка (хотя историки говорят и о более серьезных цифрах), в массовом сознании не считываются, как город старинный. Об этом напоминает только улица Центральная, на которой сохранилось несколько домов рубежа XIX—XX веков.

Дворянская, что в деревне Бережной



В XVII веке это была деревня Бережная, к XIX веку здесь стояла деревянная Никольская церковь (в 1838-м — каменная, закрыли ее в 1930-е) и работала базарная площадь. Дома застраивали камнем из каменоломен Мысовской, что была рядом, на Элеваторной горе. Также здесь останавливались люди, ехавшие в Мензелинск. До революции улица называлась Дворянской, жили тут люди обеспеченные, устраивая целые усадьбы,с лавками, дворами, амбарами. Напишем тех, кто не упомянут ниже: Гирбасов, Баутин, Бушмакин, Зайнетдинов и другие.

Сейчас это широкая улица, выходящая на набережную с множеством новоделов. 6 декабря 2002 года вышло постановление главы администрации Челнов «О сохранении памятников истории и культуры на территории г. Набережные Челны», в котором в перечень недвижимых памятников истории, культуры и архитектуры местного значения были включены 14 объектов.

Но, во-первых, это почти все дома на четной стороне. От нечетной ничего старого не осталось, если не считать объект на Центральной, 81, одноэтажный склад купца Стахеева. Во-вторых, некоторые из них так перестроены, что в них историчность сразу и не распознаешь, это касается 80-го дома, принадлежавшего купцу Муллину, у которого в 90-е сначала полностью заменили деревянную часть, а в 2003-м обложили кирпичом.

Дом Халфиных. Фото: google.ru/maps

Халфины, Саитбатталовы, Стахеевы

Так что первый заметный дом на Центральной — это дом Халфиных (80), владельцев торгового дома «Братья Халфины» 1902 года. Торговали Зариф, Шакир, Гариф, Салих и Сабир Халфины «чаем, сахаром, сырьем, хлебными, мануфактурными и иными прочими дозволенными по промысловому свидетельству первого разряда товарами». Кроме этого здания, у них в Челнах были сушилки, склады, а также своя паровая мельница и бакалейная лавка. Также у Халфиных были лавки и по Мензелинскому уезду. Также здесь работало российское транспортное страховое общество, комитет общественного спасения, первый родильный дом города и наркодиспансер.

Следом замечаешь дом Саитбатталова (72), официальный памятник архитектуры 1892 года. Миннигарей Саитбатталов также торговал хлебом. После революции здесь сначала квартировали белочехи, ну а потом располагались прокуратура и народный суд.

Дом Саитбатталова. Фото: pastvu.com/

Соседнее одноэтажное здание — пожарная часть конца XIX века (70), у которой давным давно сгорела деревянная каланча.

Дом с мезонином через дорогу (66) — это бывшее здание горкома КПСС, здесь же при Советах располагались Дом пионеров и санэпидемстанция.

Пару стахеевскому складу составляет его торговый дом (64), который принадлежал Ивану Григорьевичу Стахееву — о нем мы подробно писали в марте этого года. Здесь располагалась контора купцов 1905 года. А в советское время в конторе находились, поочередно, отделение милиции, машиносчетная станция и детская библиотека. Напомним, Стахеевы жили в Елабуге, а вот землями и недвижимым имуществом владели по всей округе.

Cтроят Госбанк. Фото: pastvu.com

Союзные памятники

Еще один привет из СССР — Дом культуры 1940-х годов (Центральная, 62), он же кинотеатр «Огонек», городская библиотека, а также некоторое время — городской музей. Так не отработал и съехал отсюда филиал Нижегородского лингвистического университета.

Еще одно здание, возведенное при Советской власти, — это Госбанк (58), построенный в 1936 году и теперь отданный УФСИН России по Татарстану. Кстати, одна из первых татарстанских мечетей новой эпохи «Тәүбә» была построена в 1989—1992 годах напротив — там, где раньше стояла аптека с каменным складом.

Наконец, на улице Гагарина, 4 можно найти здание земской больницы рубежа XIX—XX веков. В прошлом году было решено убрать воздушные теплосети под землю, чтобы открыть на нее вид. Известно, что на здание при строительстве потратили 7 тысяч рублей из казны, а еще 14 600 кредитовали из пенсионной кассы. Возводить его начали в 1913 году, а закончили только в 1918-м.

Улица могла продолжаться и дальше, но та ее часть осталась под водой после открытия Нижнекамской ГЭС. Под сукно положена и придуманная в 1979 году концепция «Старые Челны». Сейчас, когда местные урбанисты пытаются осознать историю автограда (к примеру, сейчас активно изучается район ГЭС), становится очевидно, насколько сильно она в массовом сознании изобилует лакунами.