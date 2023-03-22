Елабужский миллионер на Лобачевского

Иван Григорьевич Стахеев как символ дореволюционной России

Дом Ивана Григорьевича Стахеева на Лобачевского, 9 может стать началом не просто экскурсии по Казани, но и по всему Татарстану — ведь здания, связанные с этой купеческой фамилией, можно найти в Чистополе, Нижнекамске, Елабуге. А также за пределами республики.

Заводы и пароходы

Основатель купеческой фамилии — Кирилл Остафьев, которого позже начали называть Стахеевым, так он указан в метриках сына Ивана. У Ивана был брат Григорий, купец третьей гильдии, сведений о нем немного, вероятно, он торговал мануфактурой, чаем и сахаром.

Его дело продолжили дети, Иван и Василий. Вместе они создали товарищество «Григорий Стахеев и сыновья», оборот которого в 1890 году составлял около 10 млн рублей. Стахеевы торговали колониальны­ми товарами, вином, солью, причем не только в Елабуге, но и в Челябинске, Троицке, Златоусте, Рыбинске. Но основным их продуктом был хлеб и зерновые продукты. В Елабуге и неподалеку у них были пивоваренный, медова­ренный, мыловаренный, винокуренный и водочный заводы (а также 34 питейных заведения). Василий Григорьевич умер в 1896 году, после его смерти возникло два торговых дома, принадлежавших наследникам и брату.

Дом Стахеева в 1920-е — 1930-е годы. Фото: pastvu.com

Иван Григорьевич родился в 1837 году. Служил бургомистром в елабужском магистрате, также был почетным мировым судьей. В 1872-м стал купцом 1-й гильдии, а в 1891-м — коммерции советником, что приравнивалось к статусу личного дворянина.

Его торговый дом с капиталом в 5 млн рублей занимался бизнесом в 23 городах России, также торговля проводилась в Финляндии. Кроме того, продукция шла на экспорт в Европу.

Стахеевское зерно производили в 11 сельскохозяйственных имениях, закупали в 26 пунктах, обрабатывали на 10 мукомольных мельницах и трех винокуренных заводах. Логистику обеспечивали семь буксирных пароходов и 37 хлебных барж. Кроме того, Стахеев занимался нефтью.

С 1872 года почти до смерти он был гласным Елабужской городской думы. Перечислять все его общественные должности, вероятно, не имеет смысла, скажем лишь, что Стахеев также был, к примеру, членом попечительского совета Елабужского реального училища и членом правления Елабужского местного правления Общества спасания на водах

Стахеев умер 10 марта 1907 года. В Елабуге он построил приют с бесплатной столо­вой для бедных (2 тысяч рублей ежегодного расхода). А однажды собрал всех малолетних нищих (около 40 мальчиков и девочек), устроил их в отдельным дом и направил в местные земские начальные училища. Также в городе работало Стахеевское епархиальное женское училище, куда Стахеев пожертвовал 30 тысяч рублей. В 1880-м он помог 10 тысячами ре­месленному училищу. Отметим также факт, что в неурожайный 1891 год Стахеевы долгое время не повышали стоимость хлеба, чтобы помочь местным жителям.

После революции их предприятия были национализированы, а представители фамилии рассеялась по всему миру — от Англии до Австралии. По их владениям можно устраивать путешествия. Просто навскидку. Здание бывшего торгового дома самого Ивана Григорьевича есть в Миассе. На Новом Басманной в Москве стоит дома Николая Дмитриевича, его племянника. В пригороде Нижнекамска раньше стояла дача Ивана Григорьевича (она сгорела еще в 1967-м). А дом его родственников погорел уже в 2021-м. Можно также вспомнить, что Чукашевы, чей дом стоит на Горького, 19, были его внуками.

Дом Николая Стахеева в Москве. Фото: Sigwald/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Жены, дети и прочие родственники

Первый раз Иван Григорьевич был женат на Марии Капитоновне Ушковой. Она умерла в 27 лет, оставив мужу единственную выжившую из шестерых детей — Марию Ивановну. На Лобачевского, 10 стоит здание, которое для нее в 1906 году построил Федор Амлонг. По другим источникам, сначала им владел Матвей Подуруев. Позже хозяином стал супруг Марии, Алексей Арсеньевич Подуруев (у этой семьи также есть усадьба в Чистополе). Его же отец был городским головой Казани, лидером старообрядцев Белокриницкого согласия, построившим единоверческую Никольскую церковь (на углу Лево-Булачной и Университетской). На Лобачевского, 10 после революции находилась ГубЧК, здесь держали, к примеру, приговоренного к расстрелу внука поэта Евгения Баратынского — Александра. А сейчас это Союз композиторов Татарстана.

Второй раз Иван Григорьевич женился на Ольге Адриановне Чикиной (1847—1912). Из 12 детей выжило девять, их крестной стала сводная сестра — Мария. Ольга была женщиной чрезвычайно набожной. К примеру, когда по России путешествовал отец Иоанн Кронштадский, она специально послала за ним пароход.

Дом на Лобачевского был доходным. Сначала им владел сам купец первой гильдии, потом его жена и дети. На первом его этаже располагался магазин. В февраля 1918 года сюда въехал Комиссариат по делам мусульман Казанского губернского Совета, так что здесь работали уже другие люди — Сахиб-Гарей Саид-Галиев, Камиль Якубов, Сабир Ахтямов и другие. В поздние советские годы здесь находился Татлесотрест (будущее Министерство лесного хозяйства, упраздненное в 2011-м), а также магазины райпищеторга Бауманского района — «Молоко», «Промтовары», «Продукты», «Фрукты-овощи». Сейчас здание, вполне объяснимо по меркам истории, принадлежит МВД.

