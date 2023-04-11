Сизифы из «КОС-Синтеза», или Что случилось с большинством?

Волгоград в шаге от победы в чемпионате страны

После домашнего поражения в первом матче финала чемпионата России по водному поло болельщики «КОС-Синтеза» надеются, что финальная серия растянется на три серии и вернется в Казань. Следующая игра уже в эту субботу, 15 апреля, в Волгограде, и спортивная редакция «Реального времени» логично желает казанцам удачи, надеясь на трансляцию финала по федеральным каналам.



Наконец-то есть трансляция на ТВ

Домашнее поражение «КОС-Синтеза» от волгоградского «Спартака» в первом финальном матче вышло обидным, но не смертельным. Так или иначе, для завоевания золотых медалей необходимо выигрывать два матча финальной серии. Просто сейчас у казанцев не осталось шанса на ошибку. Тем более что целую коллекцию ошибок они выдали в родном бассейне, на глазах многочисленной публики и телезрителей канала «Матч страна».

Да, водное поло возвращается на телеэкраны. Просто кто-то решил, что одна из старейших командных игр достойна быть в телеэфире, и с этим не хочется спорить. Другое дело, что предыдущая трансляция из Казани подарила зрелище европейского уровня, поскольку обе команды продемонстрировали свои лучшие качества, сейчас же можно было похвалить только победителей. «Спартак» в течение сезона не давал усомниться в том, что в России сейчас два суперклуба.

И один из них в субботу хорошо сыграл в неравных составах, в защите так просто феноменально. Волгоград дважды забил в первом периоде, что стало залогом итогового успеха, поскольку игроки «КОС-Синтеза» пять раз впустую отыграли в ситуации шесть на пять полевых. По большей степени в игре на «пятачке» «КОС-Синтез» чаще всего заставлял соперника нарушать правила, но ни розыгрыша лишнего, ни бросков со средней дистанции казанские болельщики в первом периоде не увидели. Первый гол был забит только во втором периоде, когда Николай Лазарев броском в ближний угол прошил Петра Федотова, находясь вблизи ворот, после чего забил ему со средней дистанции. Неудивительно, что следующая реализация большинства снова была доверена Лазареву, но в этот раз он бросил в голову Даниила Пронина. Это было при счете — 2:3, когда Волгоград снова вышел вперед, а затем показал, как надо реализовывать лишнего. На большой перерыв команды ушли при счете — 2:4.

Фото: sintez-kazan.ru

«С метра — легко!»

После прекрасно разыгранной комбинации в контратаке Адель Латыпов забил один из самых легких голов в своей жизни. Воспользовавшись девизом и рекламным слоганом хоккеиста Максима Анфиногенова: «С метра — легко», Латыпов сократил разрыв в счете, тем более что бросал он уже в пустой угол ворот. Другое дело, что тут же подобный ответ пришел от Волгограда, и Степан Андрюков забил, успешно сыграв на добивании, после удачно отскочившего от Чиркова мяча. Это ознаменовало настоящий провал в ходе матча, поскольку вскоре Федотов потащил пенальти от Егора Ярлыченко, а Волгоград забил дважды, причем второй гол снова был реализацией большинства — 3:6, это двукратное голевое преимущество, что непозволительно в матче равных соперников, тем более финальном. То преимущество Казани, которое она создавала на пятачке чужих ворот, вынуждая Волгоград удаляться раз за разом, не приносило итоговой пользы, поскольку не было реализации, совсем, даже Ярлыченко забивал красивый гол на исходе третьего периода, когда команды были в равных составах.

Волгоград терял игроков за три фола, когда с площадки уплыли Артем Жабкин и Константин Киселев, но не замечал потери бойцов. Когда Казань вымучила гол в большинстве, усилиями Ивана Сучкова, Волгоград ответил издевательски легко забитым мячом, когда Артем Ашаев бросал со средней дистанции вообще без сопротивления, тушите свет — 5:8. Вот бы в Казань губернатора Астраханской области, одно появление которого творило чудеса в полуфинале, но губернатор был в Астрахани, которая, кстати, также «сгорела» дома, уступив МК СШОР «Восток» в серии пенальти. Лисунов снова реализовал большинство — 6:8, и итоговые цифры реализации большинства после этих двух голов будут в протоколе более-менее пристойно. Но ответка Нежинского с той же позиции столпа устанавливает разрыв в счете, который за столь короткое время в столь безобразно сыгранном матче сделал победу невозможной. 6:9, сливайте воду!

Фото: sintez-kazan.ru

Сильный удар по психологии

Если бы корреспондента «РВ» попросили дать короткий комментарий игры, то он бы сравнил казанцев с Сизифом, когда команда с большим трудом чего-то добивалась, и тут же теряла это с легкостью. Те же голы Сучкова, Лисунова были из серии, как будто шуруп в стену молотком заколачивали, настолько нехотя мяч заползал за линию ворот Волгограда, и тут же соперник отвечал бросками, когда мяч отскакивал от сетки ворот Игоря Чиркова. Моментов, когда волгоградцы бросали без сопротивления, было столько, что сложно выделить какой-то один. При этом Волгоград неоднократно отвечал на гол «КОС-Синтеза» молниеносно, уже в следующей атаке, на успевая замандражировать от осознания того, что соперник приблизился в счете.

Более того, когда мы наконец-то забили, судьи отменили гол, мгновением ранее зафиксировав нарушение и удалив игрока Волгограда. Да к черту это большинство, которое в этот вечер невозможно было реализовать, поскольку игроки уже не могли взять на себя ответственность для нанесения броска... Как побеждать, если за первые 24 минуты было забито четыре мяча, чуть больше, чем количество сыгранных периодов. Когда пасы летят в белый свет, как в копеечку. Когда единственный выигранный период остался за Казанью только за счет того, что Волгоград уже не напрягал в атаках, просто «убивая» время перепасом. Когда только Лазарев «напрягал» Волгоград, забив трижды, а других бомбардиров не нашлось. Да и то, третий мяч Лазарева при счете 6:9 — это гол для статистики, когда перелом был невозможен.

Финал чемпионата России по водному поло.

«КОС-Синтез» (Казань) — «Спартак» (Волгоград) — 7:9 (0:2, 2:2, 2:3, 3:2).

Фото: sintez-kazan.ru

Турне по Сербии

Для подготовки к полуфинальной и финальной серии казанцы съездили в Сербию, где сыграли товарищеские матчи с местными командами. Довелось почитать в местной прессе отчеты об этой поездке. «Сейчас в Суперлиге Сербии перерыв из-за представительских обязанностей, а Шабаца не было в полном составе для совместных тренировок со спортивными друзьями из Казани». Это из газеты города Шабаца, где есть две команды — «Шабац» и его дубль «Сава», причем в «Шабаце» выступают москвичи Иван Копцев и Никита Круг, и воспитанник казанского водного поло Тимур Шайхутдинов, долгое время выступавший за Волгоград. Такие тренировочные сборы с проведением товарищеских матчей — это очень хороший опыт, правда, за счет казанского клуба, поскольку довелось услышать информацию, которую пока трудно было проверить. Дело в том, что ранее затраты на иностранные сборы и матчи различных сборных производились за счет средств Минспорта России, сейчас этих затрат практически нет, поскольку нет участия в чемпионатах и турнирах. И поговаривают, что из статьи расходов Минспорта РФ просто убрали такую графу, которая позволяла иметь международную игровую практику за счет проведения сборов и турниров за рубежом. Если это правда, то, конечно, ситуация из разряда: кому война, кому мать родна. Кто-то решил сэкономить в момент проведения СВО? Кстати, ничуть бы не удивился подобному факту, поскольку несуразицы в нашей спортивной и околоспортивной жизни хватает. Никогда не забуду, как в итоге порадовался коронавирусу один хоккейный тренер из Казани, работавший в подростковом клубе. По итогам коронавируса он «заработал» даже больше, поскольку, не выходя на лед в течении всего зимнего сезона, он сэкономил на электричестве, воде, инвентаре, клюшки не ломались, шайбы не терялись, и ему была выплачена премия... за экономию средств.



Джаудат Абдуллин