«Спартак» и «Динамо» распишут мировую, а «Локомотив» одолеет «Зенит»

Прогноз на 22-й тур Российской премьер-лиги

В 22-м туре нас ждет сразу два центральных матча, где встретятся претенденты на медали. Но если в одном московском матче нас ждет игра двух потерявших голевое чутье команд — «Спартака» и «Динамо», то в Черкизово будет бойня, в которой команда из нижней части таблицы может одолеть безоговорочного лидера. Подробности — в прогнозе спортивной редакции «Реального времени».

«Спартак» — «Динамо»

«Спартак» не может победить вот уже больше месяца — последнюю победу он одержал еще в начале марта над скромным «Факелом» — с тех пор как отшибло. Весенняя часть чемпионата для «красно-белых» получается близкой к катастрофе. Москвичи набрали всего пять очков за четыре тура, и лишь в матче с «Уралом» потеря очков случилась из-за судейской ошибки.

На прошлой неделе казалось, что команду Абаскаля должно наконец прорвать с не самым грозным «Ахматом», но и на этот раз все закончилось без забитых голов. «Красно-белые» имели огромное преимущество по ходу встречи, но важнейшего гола так и не забили. Никак отсутствие привычной громкой и красочной торсиды на матчах сказывается на команде — Fan ID делает свое дело. В середине недели в кубковом матче с «Уралом» «красно-белые» и вовсе проиграли, и отправились в «Путь регионов».

Связана такая пробуксовка «Спартака» в первую очередь с проблемами в атаке, которые стали проявляться после череды травм и дисквалификаций ключевых нападающих: Куинси Промеса, Александра Соболева и Николсона. Таким образом, за четыре игры у «красно-белых» всего два мяча.

Фото: vk.com/fcdm_official

У «Динамо», впрочем, дела тоже ничем не лучше, хотя поначалу «бело-голубые» даже прошли «Зенит» в Кубке, но потом умудрились уступить «Акрону» в серии пенальти. У команды Славиши Йокановича в пяти последних матчах только одна победа в основное время. «Динамо» обыграло все тот же «Урал». В 10 официальных встречах у команды 3 победы, и все с минимальным 1:0, и то — были обыграны команды из нижней части турнирной таблицы: «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов». На выезде у «Динамо» победа и серия и пяти игр без побед: ничья и четыре поражения.

Прогноз «Реального времени»:

После зимней паузы «Динамо» ни разу не забило больше одного мяча за матч, а всего в матчах у «бело-голубых» шесть голов. Но проблемы с реализацией испытывает и «Спартак» — череда потерь ключевых футболистов сказывается. Вот и на этот раз в лазарете остается не только голландец, но и Георгий Джикия. Поставим на ничью.



1:1 — ничья

«Локомотив» — «Зенит»

Московские «железнодорожники» этой весной просто разрывают. В последнем туре, как и предполагали, «Локомотив» камня на камне не оставил от «Пари НН» (4:0) и отправил их главного тренера в отставку.

Михаилу Галактионову удалось стабилизировать игру «Локомотива», что в итоге вылилось в беспроигрышную серию, которая длится вот уже всю весеннюю стадию чемпионата. «Локомотив» побеждал в последних четырех играх. Серьезно помог выбраться из ямы своей новой команде Артем Дзюба, забивший 6 голов в 4 матчах за «железнодорожников». А учитывая, что в воскресенье ему предстоит встретиться со своим бывшим клубом, с которым у него много старых незакрытых счетов, ожидать от него особого напора на «РЖД-Арене» точно стоит.

Михаилу Галактионову удалось стабилизировать игру «Локомотива», что в итоге вылилось в беспроигрышную серию. Фото fclm.ru

Питерцы же наоборот забуксовали, а в марте выдали довольно посредственный отрезок, заставивший экспертов размышлять о системном кризисе. «Зенит» вылетел из Кубка России от «Динамо», а потом проиграл ЦСКА в Премьер-лиге (0:1). Понятно, что свою лепту внесли кадровые потери, но раньше питерцы стабильно проходили любые отрезки, даже потеряв ряд лидеров — глубина лавки позволяла. Теперь же «сине-бело-голубые» буксуют, хотя их лидерству по-прежнему ничего не угрожает.

В РПЛ команда Сергея Семака в 21-м туре одолела «Урал» (2:0), что позволило держаться от второго «Ростова» на комфортном расстоянии в 7 очков.

Прогноз «Реального времени»:

И тем не менее Питер не так чтобы убеждает в своем безоговорочном превосходстве. «Локомотив» сейчас на ходу, а Дзюба будет заряжен как никогда. Поэтому мы рискнем и поставим на то, что «железнодорожники» продолжат свой победный путь.



2:1 — победа «Локомотива»

ЦСКА — ФК «Химки»

«Армейцы» хоть и побеждают этим апрелем, но по наполнению игры не впечатляют. В среду только автогол самарцев на 90-й минуте позволил ЦСКА вырвать минимальную победу — 1:0. В РПЛ же команда Федотова обыграла «Факел» (2:0) — забили Федор Чалов с пенальти и Иван Обляков. Те, от кого этого и ждут. Таким образом, ЦСКА одержал третью победу подряд в чемпионате, причем во всех выиграли «всухую». Определенная стабильность у ЦСКА есть, которая позволила «армейцам» вернуться на четвертую позицию и претендовать на медали.

Другое дело «Химки», сезон которых можно охарактеризовать только как сериал и катастрофа. Постоянные смены тренеров, которые ни к чему хорошему не приводят, сделали из подмосковного клуба претендента на главных неудачников сезона. На этот раз команду вместо Гогниева возглавил экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов. Говорить, что эта тренерская рокировка даст положительную динамику, точно не стоит — специалист довольно одиозный и неоднозначный. Пока Билялетдинов не показывал стабильно удачного результата с одной командой больше чем в одном сезоне, а после «Рубина» в основном скитался по клубам низших лиг.

На этот раз команду вместо Гогниева возглавил экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов. Фото fckhimki.com

К поединку с «армейцами» подмосковный клуб подошел с удручающей серией из пяти матчей без побед в РПЛ (4 поражения и 1 ничья), при этом в трех из них «Химки» ни разу не забили.

Прогноз «Реального времени»:

На своем поле в нынешнем чемпионате подопечные Владимира Федотова не уступили в 9 из 10 матчей (7 побед, 2 ничьи). С другой стороны, есть «Химки» , которые в гостях набрали всего 4 очка за 21 тур. Сложно поверить, что Билялетдинов каким-то чудом привьет команде надежность в обороне, чтобы хотя бы увезти 1 очко с «ВЭБ-Арены».



2:0 — победа ЦСКА