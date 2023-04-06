Племенные лошади с дисконтом? За что задержали директора Казанского ипподрома

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Следком просит ареста директора Международного конно-спортивного комплекса «Казань». По данным источников «Реального времени», Марата Гильфанова задержали вчера по подозрению в мошенничестве после проведения обысков в его частном доме в Зеленодольском районе Татарстана. Эту ночь он провел в полицейском изоляторе, однако сговорчивей не стал — от дачи показаний отказался со ссылкой на статью 51 Конституции РФ.

«Есть вопросы по субсидиям на 20 лошадей»



Уголовное дело возбуждено 4 апреля в отношении Гильфанова и неких неустановленных лиц. Основанием стали материалы оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

Один из источников «Реального времени» сообщает, что преследование директора ипподрома может быть связано с освоением бюджетных субсидий на закупку породистых лошадей для разведения, скачек и участия в конкурсах, отмечая, что претензии возникли к расходам на сумму около 9 млн рублей.

«Есть вопросы по субсидиям на 20 лошадей», — комментирует ситуацию один из близких к следствию источников. В деле — два эпизода по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Один касается приобретения партии из 10 скакунов в 2018 году, второй — такой же партии в 2020-м.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Субсидии выделялись Минсельхозпродом Татарстана по одной из программ поддержки коневодства и конного спорта, предусматривающей компенсацию 85% затрат предприятию или бизнесмену, который закупает единовременно не менее десяти лошадей. По версии силовиков, реальная цена приобретенных ипподромом жеребцов и кобыл была в разы ниже указанной в договорах.

Претензии в адрес поставщиков лошадей и должностных лиц пока не предъявляются, однако необходимые в таких случаях выемки документов уже проведены. В Минсельхозе претензии в адрес Гильфанова пока не комментируют.

Силовики уверены, завод и фирма заключили фиктивные договора — на самом деле цена коням 3 миллиона. В сумме владельцы нагрели бюджет на 9 млн субсидий (85% стоимости коней Минсельхоз возвращает покупателю в качестве поддержки). Марата Гильфанова задержали и допросили как подозреваемого. Следком возбудил уголовное дело по статье «мошенничество».

Информацию об уголовном деле сегодня официально подтвердили в СК. И уточнили ущерб — 8 млн 900 тысяч рублей. По версии следствия, преступление Марат Гильфанов совершил совместно с неустановленными лицами, еще занимая пост директора ООО «Племзавод «Казанский» (ликвидирован в 2022 году), путем предоставления фиктивных финансово-хозяйственных документов в ГКУ «Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве Минсельхозпрода РТ» для получения субсидий на поддержку племенного животноводства по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Татарстане на 2013—2022 годы».

Один на четырех стульях: чем руководил Гильфанов

Марату Гильфанову — за 40. Международный конно-спортивный комплекс «Казань» возглавляет с сентября 2021 года. До этого 6 лет был директором племенного конезавода «Казанский», куда пришел после работы в структурах «ВАМИНа» и «Татагролизинга». А начинал карьеру на Казанском молзаводе после окончания Казанской сельхозакадемии в 2004 году.

Заметим, отставка прежнего директора Сергея Василенко была внезапной. Он возглавлял ипподром 10 лет. А затем покинул не только этот пост, но и страну. После чего поползли нехорошие слухи: якобы топ-менеджер мог вовлекать ВИП-гостей ипподрома в Finiko. Что до объективных данных, то в 2020-м ипподром отчитался об убытках в 22,9 млн рублей.

Фото: пресс-служба АО «Татспиртпром»

— Будем принимать совместные взвешенные решения по развитию. Главная задача — улучшить финансово-экономическое положение ипподрома. Это один из первых вопросов, — рассказывал новый директор «Реальному времени». — Ни в коем случае отрезать территорию ипподрома не будем, но экономическую составляющую будем поднимать... Нам нужны не только гонки и скачки, но и эстетически красивые виды конного спорта.

Как выяснило «Реальное время», фигурант нового дела СК на текущий момент возглавляет на казанском ипподроме не одну организацию, а целых три. Он является директором автономной некоммерческой организации «Международный конно-спортивный комплекс «Казань», ООО «Ипподром «Казань» и ООО «Казанский ипподром». Последняя компания — самая многочисленная, в ней, по данным «СПАРК-Интерфакс», трудоустроено 68 человек.

Учредителями «Казанского ипподрома» являются АО «Татспиртпром» и его дочерняя компания «Фирма Тансу», АНО «МКСК «Казань» также находится в полном владении «Татспиртпрома», который, в свою очередь, на 100% принадлежит «Связьинвестнефтехиму». У «Ипподрома «Казань» учредителем является физлицо — Рушан Валиев.

По данным открытых источников, торгов на закупку лошадей ни одна из подконтрольных Марату Гильфанову организаций не проводила. Зато в активе трех компаний — госзаказы на 122 миллионов рублей.

Так, Минсельхозпрод начиная с 2020 года заключил с «частным» «Ипподромом Казань» три контракта на услуги по организации и проведению конно-спортивных мероприятий — всего на 52,8 млн рублей. Самый крупный — на 20,9 млн рублей — стороны подписали в марте 2022 года, оговорив, что поставщик должен провести аж 43 мероприятия в течение года. В данный момент контракт находится на исполнении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В активе ООО «Казанский ипподром» — девять госзаказов на 69,7 млн рублей. В частности, в 2012-м по заказу Агентства инвестиционного развития РТ компания проводила конные скачки на приз IV Международного саммита «KazanSummit 2012», в 2016-м кормила глав иностранных государств, парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных государств по соглашению с АО «Ол сизонс отель менеджмент» (его учредителем выступало Минземимущество РТ), а еще сдавала в субаренду помещения Республиканской спортшколе по конному спорту. Но самым крупным заказчиком «Казанского ипподрома» также является Минсельхозпрод РТ — 54,2 млн рублей все на те же организацию и проведение конно-спортивных мероприятий в 2016—2019 годах по четырем контрактам. Начиная с 2020-го новых бюджетных заказов не было. В результате чистые активы «Казанского ипподрома» в 2021 году достигли рекордных отрицательных значений — минус 122,5 млн рублей!

Для АНО «МКСК «Казань» прибыль, как и предусмотрено уставом, не является целью. По данным открытых источников, на счету АНО лишь одна поставка для нужд предприятия с госдолей на сумму 320 тысяч рублей.

Что касается «Племзавода «Казанский», то, согласно открытым источникам, Гильфанов возглавлял его еще год после нового назначения, пока завод в селе Званка Пестречинского района не попал под ликвидацию. К слову, его учредителями выступали «Татспиртпром» и «Фирма Тансу». Ликвидация произошла путем присоединения завода к ООО «Алкоторг». В базе «СПАРК-Интерфакс» есть данные о госзакупках топлива и комплектующих и поставках сена и зерна «Племзавода «Казанский» лишь за 2013 год.

По данным источников «Реального времени», попавший под подозрение в аферах с закупкой племенных лошадей Марат Гильфанов со следствием не сотрудничает — от дачи показаний отказывается. Ходатайство о водворении Гильфанова в СИЗО уже поступило в Советский районный суд Казани.