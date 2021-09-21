Татарстанскую арену скачек доверили главе казанского конезавода

С новым директором ипподрома Маратом Гильфановым «Татспиртпром» намерен переключитьcя на эстетически красивые конкуры

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», Международный конно-спортивный комплекс «Казань» возглавил выходец из структур «Татспиртпрома». Новым директором ипподрома стал 39-летний конник с сельскохозяйственным образованием, глава племенного конезавода «Казанский» Марат Гильфанов. «Ни в коем случае отрезать территорию ипподрома не будем, но экономическую составляющую будем поднимать», — заверил он наше издание, добавив, что попытается перевести в Казань всероссийские и международные соревнования по конкуру.

С Василенко пообщались с глазу на глаз минуту



«Реальному времени» стало известно, что на этой неделе без особого промедления разрешилась интрига с назначением директора Международного конно-спортивного комплекса «Казань». С подачи «Татспиртпрома» была утверждена кандидатура Марата Гильфанова, который до этого возглавлял филиал ТСП племконзавод «Казанский» в селе Званка Пестречинского района Татарстана.

Новый топ-менеджер приступил к работе со вчерашнего дня. Как раз к этому моменту истек двухнедельный отпуск предыдущего главы ипподрома Сергея Василенко, чья профессиональная карьера полностью связана с развитием казанского ипподрома. Как и Гильфанов, он также сначала руководил казанским конезаводом, а с декабря 2012 года перешел на пост МКСК и руководил им 11 лет, в общей сложности посвятив конному делу 21 год. Таким образом, ТСП сохранил преемственность в кадровых решениях, но захочет ли продолжать линию управления исключительно в области организации бегов и скачек?

Информация о назначении нового руководителя пока не опубликована ни на сайте МКСК «Казань», ни на странице «Татспиртпрома» и не отражена в других официальных источниках. Однако факт назначения Марата Гильфанова на пост руководителя ипподрома подтвердил «Реальному времени» татарстанский вице-премьер — глава Федерации конного спорта Василь Шайхразиев.

Новый топ-менеджер приступил к работе со вчерашнего дня. Фото sntat.ru

Выбор в пользу этой кандидатуры был сделан потому, что у него «опыт работы большой», а «сам племконзавод «Казанский» в свое время был филиалом казанского ипподрома», пояснил Шайхразиев. Говоря о сроке заключения трудового контракта со сменщиком Василенко, он сообщил, что, скорее всего, контракт будет подписан на один год, а «там уже решим». Официальное представление Марата Гильфанова состоялось в минувшую пятницу, уточнил вице-премьер.

Ипподром останется целым

На этой неделе новый руководитель МКСК Марат Гильфанов начинает принимать дела у своего предшественника. «С Василенко пообщались с глазу на глаз и только на одну минуту», — поделился он с «Реальным временем» краткими подробностями встречи с «мастодонтом» конного спорта республики. О себе он рассказал, что закончил экономический факультет Казанской сельхозакадемии. После этого трудился в структурах ВАМИНа, «Татагролизинга», а в последние 6 лет работал в Званке.

Будущая стратегия развития МКСК пока не определена, так как новоиспеченный руководитель еще не успел встретиться с гендиректором ТСП Русланом Максудовым и остальными заинтересованными учредителями. Но первые наброски есть. Приоритетной задачей, по словам Марата Гильфанова, является улучшение финансово-экономических показателей казанского ипподрома, а именно — сокращение убытков.

По данным отчета ипподрома, опубликованного в базе «Спарк-Интерфакс», в прошлом году конная арена понесла рекордные убытки. Сам Марат Гильфанов не стал называть конкретные цифры, а судя по отчетности, они составили 22,9 млн рублей.

Будущая стратегия развития МКСК пока не определена. Фото: Максим Платонов

— Будем принимать совместные взвешенные решения по развитию. Главная задача — улучшить финансово-экономическое положение ипподрома. Это один из первых вопросов, — рассказал Гильфанов нашему изданию, отвечая на вопрос о вероятности оптимизации площадей арены, и заверил: — Ни в коем случае отрезать территорию ипподрома не будем, но экономическую составляющую будем поднимать.

Другой точкой приложения усилий новой команды на ипподроме станет привлечение всероссийских и международных турниров по конному спорту — конкуру. «Нам нужны не только гонки и скачки, но и эстетически красивые виды конного спорта», — отметил он. Гильфанов согласился с упреками, что казанский ипподром слишком увлекся скачками и бегами, позабыв о верховой езде.

— Да, мы хотели бы привлекать всероссийское внимание для проведения соревнований по верховой езде на территории ипподрома, — размышляет новый директор арены. — Сейчас хочу посмотреть, какие есть открытые площадки на территории ипподрома.

Сейчас конкуры проходят преимущественно в Подмосковье и вблизи Санкт-Петербурга, так что Казани придется всерьез побороться за привлечение этих состязаний.

Конкур не помеха пейнтболу

Потребуется ли переустройство ипподрома? «В любом случае это будет не архизатратно, но все же, — продолжает рассуждать Гильфанов. — Нужно будет напольное покрытие, барьеры, ограждения. Сроки сказать не смогу, потому что еще с руководителем «Татспиртпрома» не общался. Встреча с ним состоится в ближайшее время. Из этого будем исходить при определении перспективы развития». В настоящее время МКСК располагает самым большим ипподромным полем, крытыми манежами, 12 конюшнями. Пейнтбол при этом останется. «Вставлять палки в колеса не собираемся», — заметил Гильфанов.

Между тем частные коневладельцы жалуются, что ипподром при больших площадях не дает им в прокат площади для развития верховой езды: «У нас ипподром очень большой, но мало приспособленный для развития частного коневладения и любительского конного спорта. Если бы на ипподроме были бы лучше условия, то и денег на ипподроме стало бы больше. Частные коневладельцы — не бедные люди, они могли бы арендовать манежи для занятий верховой ездой. Чтобы понять, что такое реальное удобство для частников, достаточно проехаться по Подмосковью, где много разных интересных частных клубов с разным бюджетом от эконом до суперлюкс». Пока частные коневладельцы стараются развивать прокат лошадей для занятий верховой ездой на окраинах Казани на собственных площадках, что обходится вдвое дешевле, чем на казанском ипподроме.

Бессменный глава МКСК Сергей Василенко неожиданно покинул свой пост при загадочных обстоятельствах. Фото ippodrom-kazan.ru

Как гром среди ясного неба

Бессменный глава МКСК Сергей Василенко неожиданно покинул свой пост при загадочных обстоятельствах. Завершив летний сезон скачек 2021 года, включая ежегодный турнир на приз президента РТ и забег к 70-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, он написал заявление об уходе по собственному желанию. Злые языки утверждали, что отставка была связана с тем, что якобы Сергей Василенко привлекал VIP-персоны участвовать в пирамиде Finiko, а после ее крушения бежал с семьей в Турцию.

— Для нас это (уход Василенко) было как гром среди ясного неба, — рассказывал «Реальному времени» премьер-министр Татарстана и председатель Федерации конного спорта РТ Василь Шайхразиев. — Сергей Владимирович активно работал, был инициативным, ответственным руководителем и внес большой вклад в развитие конного спорта в республике. Он объяснял такое решение «семейными обстоятельствами» и желанием «развивать себя в другом направлении».

Вице-премьер заверил, что имя нового директора будет объявлено в конце сентября, что совпадает с окончанием отпуска Василенко. Между тем в окружении Василенко называли непростые отношения с новой командой «Татспиртпрома», который содержит казанский ипподром. Собеседники издания рассказывали, что ежегодно ТСП выделял около 60 млн рублей на его содержание и выплату зарплаты персоналу, но в последние годы — со скрипом.