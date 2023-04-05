Не отскок, а спасение. «Ак Барс» выигрывает в первом омском матче вопреки

Тимур Билялов подарил казанцам шанс, чтобы «старички» вытянули победу

Максимально нелогично сложился третий матч финальной серии Востока. «Авангард» забивал, когда «Ак Барс» проводил свой лучший отрезок, но не забивал, когда казанцы откровенно «плыли». Да и в целом Омск выглядел заметно сильнее, но победу забирает команда Зинэтулы Билялетдинова. О том, почему логика в этой серии теряет позиции — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Омск был лучше, но…

После двух казанских матчей, как мы уже писали, ощущения уверенности в силе «Ак Барса» никакой не было. Скорее даже наоборот — было стойкое впечатление, что у «Авангарда» есть запас прочности, а казанцы как буксовали с самого начала плей-офф, так и продолжают испытывать проблемы.

— Мы сегодня полтора периода катались с металлоискателями, а следующие полтора — бросали и нагружали. Показали, что сопернику можно забивать. Не нужно искать лишних передач. Этот отрезок нужно перенести на следующие матчи и больше в целом бросать, — сокрушался после игры Артем Лукоянов.

И пусть он был чрезмерно резок к формулировке, но, по сути, отмечал все верно. «Ак Барс» почти два периода приглашал «Авангард» в свою зону, в неразберихе у своих ворот выдавал им под бросок и ничего не делал хоть сколько-нибудь креативного, чтобы забить самим. Всего три броска в створ было у Казани после первого периода.

Плохо в этой серии себя показывали почти все лидеры. Ударная тройка Радулова и Воронова с Сафоновым (о потерянности Воронкова мы писали еще во время серии с «Адмиралом») буквально бойкотировали серию, не произведя ничего осязаемого. Потух Кирилл Семенов, а Станислав Галиев вообще стал привозить шайбы.

Сегодня же в матче объективно «Авангард» вновь выглядел более значительной, слаженной и подготовленной командой. Омичи действовали уверенно, звенья работали четко. Вот только в дело вступил Тимур Билялов, благодаря которому казанцы не поплыли и к концовке матча сумели отыграть две шайбы — Евсеев забил самую «молодую» шайбу «Ак Барса» — а впоследствии и выиграть встречу, в которой все указывало в пользу Омска.

— Сложно сейчас вспомнить, лучший ли это матч Тимура при мне, но во всяком случае мы видим, что в последнее время он показывает очень хорошую игру. Мы рады этому, — оценивал своего голкипера после игры Зинэтула Билялетдинов.

Билялов сделал все, чтобы чудо третьего периода случилось

На первый омский матч Зинэтула Билялетдинов решил провести ряд перестроений и вновь отправил Вячеслава Войнова смотреть хоккей с трибун. Вместо него появился Динар Хафизуллин, но надо признать честно — не впечатляли в последнее время оба защитника.

Поплыли казанцы уже после первой смены. Сначала подменивший тот же Хафизуллин зачем-то сфолил в безобидной ситуации. Два опаснейших броска нанесли омичи во время первого же большинства, а уже когда штрафное время закончилось, казанцы не разобрались и выбежали на лед вшестером, получив еще 2 минуты штрафа. Но и на этом не успокоились и уже во время отбытия наказания выбросили шайбу за пределы льда, а Адамчук секундой до того отдавал пас руками. Все указывало на то, что хоккеисты «Ак Барса» в панике.

Неудивительно, что по итогу первого периода была удручающая статистика по броскам, вызывающая флэшбэки по второму матчу в Казани — 12:4 было в пользу «Авангарда». Благо Билялов поймал кураж и выдал серию отличных сейвов (привет всем, кто отправлял голкипера на скамейку). Только благодаря своему вратарю Казань не ушла на перерыв с пропущенными шайбами.

Абсолютно зеркальная ситуация сложилась во втором периоде. Казанцы максимально подтянули дисциплину, прибавили в скоростях и агрессии в борьбе и, как результат, перехватили инициативу на льду. Казанцы перебросали хозяев льда (13—15), больше угрожали воротам Деменко, а легионеров из игры практически выключили. Вот только на этот раз даже одного подготовленного момента хватило для Рида Буше, чтобы прошить Билялова из левого круга, причем это был второй сильный бросок за 3 секунды. Оборона «Ак Барса» позволяла Омску расстреливать ворота Тимура из раза в раз — невозможно в такой ситуации спасать бесконечно.

Ну а в эпизоде со второй заброшенной шайбой «Авангарда» после подставления клюшки от Владимира Ткачева вопросов к казанскому вратарю еще меньше. Больно уж молниеносно развили свою контратаку омичи, а подставление было и вовсе неуловимым.

В целом, если бы не Тимур Билялов с его 30 сейвами за три периода, то ни о каком чудесном спасении в концовке матча мы бы сегодня не говорили.

Вывезли на «старой гвардии». Старички включаются?

А поскольку Тимур сегодня выдал один из лучших матчей в плей-офф, сполна компенсировавшись за второй казанский матч. Собственно, с очередной пойманной им в ловушку шайбы и последующего вбрасывания и началась голевая атака, принесшая «Ак Барсу» победу.

Александр Радулов, которого все успели пожурить за нынешнюю безголевую серию сегодня набрал 1 + 1, а Шипачев, принимавший каверзные вопросы о своей статистике в «Ак Барсе», решил исход матча, в котором «Авангард» объективно выглядел ближе к победе.

Говорить, что Марат Валиуллин сорвал джек-пот, собрав этих хоккеистов для решающих матчей, пока преждевременно, но сегодня они здорово вытянули матч, спасенный вратарем.