«Это самое сонное начало матча за три раунда». «Ак Барс» уступил «Авангарду» по всем статьям

Омичам нужно было просто вернуться на прежние рельсы, и казанцы поплыли

Худшее начало игры выдал «Ак Барс» в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. И дело тут не в «сонливости», о которой говорят казанские хоккеисты, а в том, насколько грамотно позволил войти в игру сопернику «Авангард». На фоне проблем у некоторых лидеров Казани, омичи сыграли максимально грамотно, в своей привычно вязкой манере. О том, почему победа «Авангарда» предсказывалась даже после субботней неудачи и что происходит с Галиевым, Радуловым и другими лидерами.

Опасения подтвердились: в первом матче «Авангард» проиграл себе, а не «Ак Барсу»

Первый матч серии в исполнении «Ак Барса» совсем не убедил. Разные по уровню периоды, проседание во втором периоде и провал в концовке встречи говорили о том, что в этой встрече казанцы выиграли скорее потому, что «Авангард» неудачно вошел в серию, чем благодаря своему уровню игры.

Не сразу вкатившийся в игру Шарипзянов, который только-только оправился от травмы, не сумел сыграть на том уровне, благодаря которому стал оплотом непроходимой обороны «Авангарда». Провалились в субботу омичи и в плане дисциплины. На этот раз гости точно не должны были повторять путь по тем же граблям. Сохранялось впечатление, что ко второму казанскому поединку «Авангард» уберет те ошибки, которые похоронили шансы омичей еще в первой половине встречи.

Так и оказалось. Гости с первых же минут захватили шайбу и преимущество. Даже когда в середине периода удалился Алекс Броадхерст, казанцы долго тыкались по бортам, но ничего толкового у ворот Демченко так и не создали, а в итоге все закончилось тем, что сами удалились и доигрывали еще 30 секунд в меньшинстве. Так что гол в исполнении Сверберга вполне логично выливался из хода игры. Омичи убежали в контратаку, создали трафик на пятаке, а в итоге шведский защитник мощно вбил шайбу в ворота Тимура Билялова от синей линии.

Со статистикой по броскам в створ ворот 3—12 уходили команды со льда по итогу первого периода, и это лучше всего отражало то, что происходило на льду в этом матче. Омичи были лучше в скоростях, реализации моментов, борьбе за шайбу практически в каждом противоборстве. И ведь нельзя сказать, что «Авангард» сделал что-то принципиально новое — просто стал играть в то, что умеет, устранив недоработки первого матча. Оборона стала работать как прежде — вязко и цепко. Получив такое сопротивление, казанцы просто растворились и стали биться о оборону гостей как рыбы о стекло аквариума.

У «Авангарда» был 21 заблокированный бросок в этом поединке — это равно то, о чем мы писали в предыдущих текстах, когда отмечали сильные стороны омичей. Шарипзянов вернулся на прежние рельсы, и все встало на свои места. Да, по итогу удалось отыграть две шайбы в третьем периоде, но перед поездкой в Омск не покидает чувство, что «Авангард» имеет запас, а «Ак Барс» буксует.

— Я не знаю, в чем причина, но матч получился совсем другим, — признавал нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов. — В движении проиграли, в желании, во всем единоборстве, все что можно — проиграли, — признавал Артем Лукоянов. — Это, наверное, самое сонное начало матча, которое у нас было за три раунда в этом плей-офф.

Станислав Галиев, ты где?

Качественного скачка не произошло и после перерыва. Именно в такие матчи для перелома ситуации болельщики, как правило, ждут что исправлять ситуацию возьмется кто-то из лидеров «второго эшелона». Раз уж у Радулова, Кагарлицкого или Шипачева не пошло, то брать игру в свои руки по идее должен был тот же Станислав Галиев, которого в течение регулярного чемпионата нахваливали столько, сколько ни одного из игроков «Ак Барса»

Два периода «КосмоСтаса» (такое «сценическое имя получил возвращенец в нынешнем сезоне) сегодня не было заметно на льду вообще — отыграл максимально бесполезно, а в моменте с третьей шайбой еще и откровенно провалился в борьбе за шайбу и упустив соперника.

Но еще более безобразно Галиев сыграл в эпизоде с первой пропущенной шайбой. Именно он в панике не разобрался и выбросил шайбу абы куда, а потом и не сумел заблокировать бросок Сведберга.

Если к парням из первых звеньев сегодня могут быть вопросы по игре, но по заряду на матч их быть не может, то Галиев проводит матчи так, будто по-прежнему играет в режиме регулярного чемпионата. Вот только скорости в финальной серии в «Авангардом» совсем иные.

У нападающего не так уж мало очков в нынешнем плей-офф — у него 5 шайб в играх со скромными «Нефтехимиком» и «Адмиралом». Но как только в оппонентах команда, которая умеет перекрывать кислород, техничные хоккеисты Казани быстро потеряли голевой нюх — помимо Станислава молчит и первое звено, а Александр Радулов больше отмечается тем, что все больше психует на лавке, пихается на льду, и все меньше созидает.

фото: ak-bars.ru

— Первое эти ребята — наши генералы, они наши моторчики, заводят нас. Но это же хорошо, что и другие звенья играют, я уверен, что они еще в других играх проявят себя. По-моему, это лучшее звено во всей лиге. Я них уверен, у них нужно учиться всей командой. И они еще много забьют, — был оптимистичен Лукоянов. Как говорит наставник «Ак Барса», игра покажет.

Эрик Добролюбов