Trademark «Татарстан»: «букет» брендов Terra Vita, новый лого Университета Иннополис, вино для «Премьера»

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 12-я

Маркетплейсы манят опытных предпринимателей своими новым возможностями для увеличения объемов продаж. В традиционном еженедельном обзоре заявок на регистрацию товарных знаков «Реальное время» обнаружило как минимум двоих, кто параллельно или вместо своего традиционного бизнеса развивает торговлю через интернет и защищает свои права на используемые товарные знаки. При этом давно и успешно работающие компании подают заявки на регистрацию товарных знаков только сейчас, спустя много лет после начала деятельности под тем или иным брендом.

Дмитрий Туганцев уже 20 лет работает в статусе индивидуального предпринимателя. В перечне видов экономической деятельности его ИП множество самых разных традиционных бизнесов, но товарный знак он регистрирует для довольно нетривиального занятия. В прошлом году Туганцев учредил ООО «Сияние», которое производит, продвигает и продает наборы трав и специй для приготовления напитков под брендом «МастерПить». Из ассортимента становится понятно, что речь идет об алкогольных настойках и ликерах: от абсента до зубровки.



Компания «Белтермо» продает одноименные теплоизоляционные плиты из древесного волокна производства белорусского ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», в 2021 году созданная в 2019 году фирма заработала 224 млн рублей. Однако товарный знак DUNE ее бенефициар Алмас Миннемуллин регистрирует на свое созданное лишь в ноябре прошлого года ИП, основной вид деятельности которого — торговля через интернет. Вероятно, речь идет о продаже чего-то через маркетплейсы, однако найти на них следов этого бизнеса «Реальному времени» не удалось.





Примерно похожая история у Мусы Галимзянова, который до недавнего времени занимался оптовой торговлей топливом через свою ныне ликвидированную компанию «Сибойл Энерджи» с выручкой в 2016 году почти 220 млн рублей. Теперь у него бойкий бизнес на маркетплейсах под брендом Versanto, есть довольно популярные магазины на Ozon и Wildberries. Муса Альбертович продает бытовую химию и товары для красоты, имеет десятки тысяч продаж и тысячи отзывов от покупателей.



Разработчик корпоративного ПО казанская компания ЦИТ «Дельтаинком» Артура и Тимура Шамсутдиновых существует на рынке уже 15 лет. Ее выручка от продажи и поддержки собственных программных решений типа CRM и софта в сфере безопасности в 2022 году, согласно «СПАРК-Интерфаксу», превысила 100 млн рублей. Однако свою первую заявку на регистрацию интеллектуальной собственности она подала только в 2023 году.



ООО «Мир здоровья», которое с 2011 года управляет известным в Казани премиальным оздоровительным комплексом «Терра Вита» на Подлужной было расторопнее и защитило свой бренд еще в 2015 году. Однако в 2023-м было принято решение подать заявки еще на целый «букет» связанных с основным наименованием товарных знаков. Видимо, речь идет о диверсификации бизнеса, который принес своему бенефициару Сергею Захарову в 2021 году порядка 40 млн рублей, согласно «СПАРК-Интерфаксу».



Новый логотип Университета Иннополис регистрирует одноименное АНО. Любопытно, что приоритетные права вуза на его самый первый товарный знак истекают в сентябре этого года, так как были зарегистрированы почти 10 лет назад. Еще один любопытный нюанс — используемый сейчас на сайте университета англоязычный логотип в качестве товарного знака был зарегистрирован совсем недавно — в 2021 году. Видимо, теперь язык недружественного западного мира уже не в тренде и останется только в виде двух зеленых букв логотипа. А вузу придется вновь выкладывать денежки за регистрацию очередного товарного знака. К слову, согласно «СПАРК-Интерфаксу», выручка АНО ВС «Университет Иннополис» за 2022 год оказалась на 637 млн рублей или 35% ниже, чем в 2021 году, и составила 1,18 млрд рублей.





Алкогольный гигант «Премьер» с пропиской в Зеленодольском районе Татарстана регистрирует права на товарный знак DIDI BATONI в категории вин и фруктовых алкогольных напитков. Это маркировка грузинских вин с ЗНМП, то есть с защищенным наименованием места происхождения. В вольном переводе с грузинского на русский «диди батони» означает уважаемый господин. Есть целая линейка самых разных грузинских вин с этим наименованием. Созданная в 2008 году компания Эмиля Данилова с выручкой в 2021 году, согласно «СПАРК-Интерфаксу», порядка 3,2 млрд рублей намерена защитить свои права на этот бренд. Кстати, сейчас у нее в портфеле интеллектуальной собственности ничего нет, кроме пары заявок в Роспатент.





Еще один опытный селлер на маркетплейсах Ляйсан Нуруллина более двух лет активно торгует женской одеждой и дизайнерскими контейнерами. В ее интернет-магазине на Wildberries 84 товара и, по статистике самого маркетплейса, 71 441 продажа. На Ozon ее магазин Elly Home имеет статус premium продавца, более 50 товаров и рейтинг 4,9 из 5 баллов. При среднем чеке на товар в 1 500 рублей оборот ее бизнеса за пару лет может быть выше 100 млн рублей. В него Нуруллина ушла из крупного финансово-промышленного холдинга, где занималась финансово-экономическим контроллингом деятельности предприятий, так что считать деньги и повышать эффективность бизнеса для нее — не новая и вполне посильная задача.



Челнинская компания «ПромМаркет» является крупным поставщиком крепежных изделий для строительства и автопрома с 2015 года. Ее выручка за 2022 год, согласно «СПАРК-Интерфаксу», 72,4 млн рублей. А бенефициар компании Артур Чулаков, либо кто-то из его семьи, неравнодушен к бизнесу в сфере красоты и здоровья. У самой компании есть единственная в портфеле интеллектуальной собственности поданная еще в 2021 году заявка в Роспатент на регистрацию товарного знака PREMIUM SHOW BEAUTY. Теперь и в качестве ИП Чулаков подал заявку на регистрацию бренда LATU в тех же категориях 44-го класса МКТУ — депиляция восковая; маникюр; массаж; парикмахерские; пирсинг; советы по вопросам здоровья; советы по диете и питанию; татуирование; терапия мануальная [хиропрактика]; услуги барбершопов; услуги в области ароматерапии; услуги косметологов; услуги по окрашиванию волос; услуги по оценке состояния здоровья; услуги психологов; услуги салонов красоты; услуги санаториев; услуги саун; услуги соляриев; услуги турецких бань; услуги эстетические; физиотерапия; центры здоровья.



Челнинская группа компаний «Бринэкс» миллиардеров Рената и Рустема Бадретдиновых — один из крупнейших поставщиков автотоваров, причем не только в Татарстане. Выручка одной из центральных компаний группы ООО «Группа Бринэкс» в 2021 году, согласно «СПАРК-Интерфаксу», превысила 25 млрд рублей. Основной бизнес — один из крупнейших на постсоветском пространстве интернет-магазин шин и дисков «Колеса даром», который работает не просто по всей России, но и в некоторых странах СНГ. Именно для него, судя по всему компания, имеющая довольно внушительный портфель интеллектуальной собственности в виде товарных знаков, подала новые заявки в Роспатент. Либо, что не менее вероятно, для собственного производства под известным покупателям брендом.





Казанское ТЦ «Актив-Групп» занимается оптовой и розничной торговлей, а также сервисным обслуживанием электроинструмента. У компании есть интернет-магазин, а выручка за 2022 год, согласно «СПАРК-Интерфаксу», составила почти 50 млн рублей. «Бриг» — это марка мотокультиваторов, похоже, собственного производства компании, которые довольно широко известны и давно продаются в России, и строительных тачек. У «Актив-Групп» права на бренд с 2013 года, в ноябре этого года срок действия приоритета истекает, и новая заявка подана для его продления.



Группа компаний «Канталь» Ленара Мухаметзянова занимается поставками молока на переработку с 2015 года. В 2022 году выручка бизнеса, согласно «СПАРК-Интерфаксу», приблизилась к 3,5 млрд рублей. Однако ни одного товарного знака фирма пока не имеет, только две заявки (одна из них от 2017 года). Компетенция «Канталь» — это бесперебойные поставки сырья, однако с товарым знаком «Татарская буренка», видимо, будет связано собственное производство молочной продукции, которое она намерена запустить.





Тем временем предприниматель Екатерина Ирсетская регистрирует в Роспатенте права на оффлайн магазин корейских брендов одежды Omniqlo, который расположен в ТРЦ «Парк Хаус» в Казани. В качестве ИП она зарегистрировалась в прошлом году, а до 2020 года, согласно «СПАРК-Интерфаксу», была совладелицей просуществовавшей всего год компании «Лига франшиз».

