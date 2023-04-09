Цитаты недели: Путин — о санкциях, Медведев — о террористах, Слуцкий — о Жириновском

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Теракт в кафе Санкт-Петербурга, закончившийся гибелью военкора Владлена Татарского, стал одним из главных событий недели. Также в эти дни в России обсуждали последствия санкционного давления Запада, возможное восстание машин в ближайшие 50 лет и, напротив, использование ИИ во благо, в том числе в память о Владимире Жириновском. Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О долговечных санкциях

Хочу здесь отметить, что все мы понимаем: санкции, конечно, надолго.

В условиях санкционной агрессии Запада Россия живет уже больше года, пока идет специальная военная операция. На ситуацию власти смотрят вполне реалистично, что доказал президент страны Владимир Путин, заявивший, что санкции будут действовать еще долго. По этой причине он не беспокоится и не опасается последствий такого положения дел. Россия со всеми трудностями, как глава государства уже неоднократно говорил, справляется.







О террористах

С террористами не договариваются. Их истребляют как бешеных собак с текущей изо рта ядовитой слюной. Без лишних пафосных слов. Как только появляется возможность. Даже если подчас на это уходят годы. К ним не применимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость.

2 апреля прогремел взрыв в питерском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Происшествие вызвало бурю обсуждений, особенно среди ярых патриотов, которые быстро почувствовали «украинский след». Случившееся буквально сразу окрестили терроризмом, хотя СКР изначально квалифицировал это как убийство. Отреагировал на происшествие, в ходе которого были ранены десятки людей, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Тупоголовых исполнителей терактов» он считает недостойными прощания и сострадания, заслуживающими лишь самого сурового наказания.



О вейпах

Понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого.

Российские власти в попытках обезопасить молодое поколение от пагубных привычек решили сделать вейпы для них «не по карману». Помимо планов полностью запретить их для несовершеннолетних, законодатели задумали в разы увеличить акцизы на этот товар. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, надо сделать все легальное, чтобы вейпы стали дорогостоящими.



О миллиардерах Татарстана

Считаю, что у нас достаточное количество миллиардеров, и это говорит о том, что у нас очень хорошо развивается бизнес в нашей республике.

Глава Управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин напомнил обязанным продекларировать свои доходы жителям о необходимости предоставить документы до 2 мая. Часть татарстанцев уже сделали это. Среди них — четыре миллиардера. Впрочем, это число явно не окончательное — в 2022 году более 1 млрд рублей доходов зарегистрировали 24 татарстанца. Они уплатили в бюджет налоги на 367 млн рублей.



О новом «Жириновском»



При помощи искусственного интеллекта мы создаем первый в мире политический алгоритм «Жириновский». <...> Нейросеть получит доступ к информации о происходящем в мире — о том, что и предвидел Владимир Вольфович. Мы убеждены, что сформулированные алгоритмом «Жириновский» оценки и прогнозы послужат успешному развитию будущего России. И всего мира.

6 апреля исполнился год со смерти одного из самых ярких политиков современной России Владимира Жириновского. Члены его родной партии ЛДПР почтили память своего бывшего лидера, а ее новый глава Леонид Слуцкий объявил о создании первого в мире политического искусственного интеллекта, увековечивающего память политика, запомнившегося многим своими предсказаниями: «Это драгоценное наследство, оставленное России и миру, мы должны бережно хранить», — убежден он. Институт для изучения наследия Владимира Жириновского создадут при Университете мировых цивилизаций. Работать над проектом будут ведущие российские специалисты.



Об уничтожении ядерного оружия

Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свезти в одну кучу и уничтожить.

Разговоры о возможности ядерной войны по-прежнему не стихают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, на территорий которой Россия недавно разместила ракетные комплексы «Искандер-М», способные нести обычные и ядерные заряды, заявил, что он противник оружия, применения которого так опасается весь мир. По его мнению, самое разумное решение — уничтожить его.



О трудностях воспитания

Тяжело реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит: «Съем москаленка», но я понимаю, что это связано не с ним, а с той пропагандой восьмилетней, которая была на территории Мариуполя. Но мы сейчас любим друг друга.

В трудностях воспитания ребенка с некогда украинской территории призналась детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. Многодетная мать, воспитывающая не только своих, но и приемных детей, рассказала, как на сознании несовершеннолетнего отразилась антироссийская пропаганда и что ее влияние удалось свести на нет. Похожие ситуации, как и в ее семье, происходили в лагерях, где отдыхали дети из Мариуполя и Донецка. Однако взаимодействие с ними все же удалось наладить.

