«Большинство откажутся переезжать»: в Казань перевозят лошадей с Центрального московского ипподрома

В татарстанской столице готовы принять около 60 породистых рысаков, пока на ЦМИ будет идти реконструкция

Фото: Евгения Брайд/vk.com/mos_hippo

Как стало известно «Реальному времени», Международный конно-спортивный комплекс «Казань» дал согласие на прием 56 элитных рысаков с Центрального московского ипподрома — лошадей перевозят в регионы в связи с закрытием ЦМИ на реконструкцию. С 31 марта администрация столичного ипподрома расторгла в одностороннем порядке договоры оказания услуг со всеми коневладельцами, которые содержали здесь около 400 лучших породистых лошадей в стране. «Желающих было больше, но свободных мест в Казани больше нет», — посетовали в руководстве АО «Росипподромы». Тем временем казанские коневладельцы встревожены внезапным уплотнением денников для постоя их лошадей.

В Казани примут около 60 рысаков из Москвы

«Великое переселение» элитных породистых лошадей с конюшен Центрального московского ипподрома, которое начнется со дня на день, всколыхнуло и татарстанскую столицу. Как стало известно «Реальному времени», Международный конно-спортивный комплекс «Казань» оказался одной из нескольких локаций на периферии, куда предлагается переехать частным коневладельцам из Москвы.

Руководство АО «Росипподромы» договорилось с администрацией МКСК «Казань» о предоставлении дополнительного места под размещение около 60 породистых рысаков. Информацию об этом подтвердили в обеих компаниях, участвующих в поиске свободных мест для перевозки животных.

— Речь о переезде в Казань большого количества лошадей не идет, — уточнили «Реальному времени» в компании АО «Росипподромы», управляющей ареной Центрального московского ипподрома. — В общей сложности, в Казань будет перевезено около 60 голов. Сначала планируется перевезти две партии лошадей по 20 голов, потом еще одной партией в 16 голов. И пока это все, что заявлено к переезду в Казань.

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Таким образом, здесь смогут встать на временный постой около 15—16% от общего числа количества выселяемых с ЦМИ лошадей. Ожидается, что первая партия прибудет на казанский ипподром в начале апреля, а вся операция по их эвакуации завершится в мае. В результате Международный конно-спортивный комплекс «Казань» будет заполнен на 100 процентов, уточнили в пресс-службе Минсельхоза РТ со ссылкой на директора МКСК.

Ограниченное количество «прикомандированных» рысаков объясняется банальной нехваткой мест в казанских конюшнях.

— Международный конно-спортивный комплекс «Казань» подтвердил готовность принять около 60 породистых рысаков, но не больше. Насколько я знаю, желающих переехать в Казань больше, но свободных мест нет, — отметили в АО «Росипподромы».

Правда, назвать стоимость аренды денников в Казани и оценивать качество условий здесь не стали, так как гораздо важнее найти свободное место.

Фото: vk.com/mos_hippo

— Сказать что-то по ценам и инфраструктуре Казанского ипподрома ничего не могу, — заметил представитель компании в разговоре с «Реальным временем». — Но прибытие породистых рысаков станет богатым приобретением для Казанского ипподрома, так как на арене ЦМИ стояли лучшие из лучших в стране. Причем лошади прибудут в Казань вместе тренерами-наездниками международного уровня.

Перевозка животных вызвана предстоящим закрытием Центрального московского ипподрома на реконструкцию. Об этом столичные власти впервые объявили еще в марте. Реконструкция исторического объекта на Беговой займет почти три года. «Планируется начать в середине мая, уже приступить к строительным работам на ипподроме, а закончить через 2,5 года», — рассказывал генеральный директор АО «Росипподромы» Дмитрий Зайцев. В этой связи администрация ЦМИ расторгла в одностороннем порядке договоры аренды денников и оказания услуг со всеми коневладельцами. С 31 марта они прекратили действовать.

— Договоры расторгнуты, но тем не менее лошади остаются на ипподроме, — рассказали «Реальному времени» в руководстве компании, — Конечно, они не останутся бесконечно долго, просто пока еще есть возможность быть на ипподроме.

Фото: Евгения Брайд/vk.com/mos_hippo

Московские коневладельцы подтвердили «Реальному времени», что их пока не выгоняют с территории ЦМИ. Переписка с казанским ипподромом велась официально, в столицу республики переезжают лошади частных владельцев. «Мы на это влиять никак не можем. Если захотят поедут, если не захотят — будут другие альтернативы. Но Казань предоставляет возможности для переезда», — сообщили в ЦМИ.

По словам представителя компании, всего на сегодняшний день на учете находятся 380—400 лошадей рысистых пород. Из них около 100 животных будут отправлены на готовые места в Казань, Нижний Новгород. А по мере окончания строительства новых конюшен на Раменском ипподроме в Подмосковье переедут еще 175—180 лошадей. Идет поиск свободного места для владельцев еще 75 лошадей.

В целом около 90 процентов коневладельцев выбрали новое место для размещения своих лошадей на других ипподромах. «Но есть и те, кто отказывается покидать арендованные места, контракты по которым прекратили действовать 31 марта», сообщил гендиректор АО «Росипподромы».

По словам Зайцева, владельцы порядка 50 голов отказываются покидать арендные денники. «Есть те, кто выбрал ипподром, например, в Тамбове, где на данный момент нет свободных мест, но они ожидаются в количестве 40 в июне. То есть заявление написано, но на ипподром, куда сегодня съехать нельзя, а нужно ждать», — пояснил глава ЦМИ.

В пяти километрах от Кремля: реконструкция ЦМИ обойдется в 19 млрд рублей

О предстоящем закрытии на реконструкцию Центрального московского ипподрома впервые объявили еще в августе 2022 года. Как писал тогда «Коммерсантъ», с инициативой выступили мэрия Москвы и Минсельхоз РФ, которые направили совместное обращение президенту РФ Владимиру Путину, который одобрил их начинание. Планируется, что на ЦМИ пройдет не просто капитальный ремонт беговых дорожек и денников для постоя лошадей, но и проведут полноценную реставрацию исторического корпуса Центрального ипподрома. К тому же, он располагается в пяти километрах от Московского Кремля, а в последний раз его ремонтировали в начале 1990-х годов. На комплексную реконструкцию собираются направить 19 млрд рублей частных инвестиций в обмен на строительство жилья. Вероятный срок реконструкции — почти 3 года.

До этого в Ульяновск переехал коневладелец с 20 лошадьми. У этого тренера была школа подготовки наездников, но учет этих лошадей не ведется, так как они не являются племенными лошадьми рысистых пород. Скаковые и спортивные лошади съехали с ЦМИ в октябре прошлого года.

«А что касается нас, москвичей, то мы в Казань не поедем!

Тем временем не все московские коневладельцы готовы переезжать в Казань. По данным руководства АО «Росипподромы», около 10% не определись с местом переезда, несмотря на расторжение с 31 марта договоров аренды. Юридически, пятница 31-е стала последним днем их тренировок на ЦМИ. «Договоры расторгнуты, но тем не менее лошади остаются на ипподроме. Конечно, они не останутся бесконечно долго, но пока еще есть возможность быть на ипподроме», — рассказали в администрации ЦМИ. По их словам, повлиять на переезд в Казань «никак не могут». «Если захотят поедут, если не захотят — будут другие альтернативы. Но Казань предоставляет возможности для переезда».

«Может кто-то и приедет, но большинство москвичей откажутся переезжать в Казань, — уверен московский коневладелец Валерий Гаврилин. — Переедут те лошади, которые принадлежат не московским владельцам. Почему? Их владельцы живут в Сибири — в Омске закрыли ипподром, они переведут в Казань. Какая им разница, где содержать лошадь, если он на частном самолете перемещается по стране. По его словам, кто-то уехал в Нижний Новгород, кто ищет свободное место в Воронеже и в Орле. «В Казань никто особо не собирается, потому что что достаточно далеко от Москвы. Что Казань, что Сибирь — для нас одинаково далеко», — говорит он.

По его мнению, реконструкция ЦМИ приведет к утрате коневодства в России. «В СМИ ситуация преподносится так, как будто идет конфликт между администрацией ЦМИ и частными коневладельцами, арендующими денники и пользующимися услугами ипподрома. ЦМИ в связи с закрытием на реконструкцию расторгает договоры, а коневладельцы якобы не хотят отказываться от этих услуг. Это не так. Сейчас идет планомерное уничтожение отрасли рысистого коневодства, постепенно закрываются ипподромы. В 2011 году, когда были созданы «Росипподромы», в стране насчитывалось 17—26 ипподромов. Теперь их осталось 16. Недавно пытались продать ипподром в Красноярске, входящий в шестерку лучших ипподромов страны.

Если реализовать проект, тогда он превратится в обычный конно-спортивный комплекс. А мы, как патриоты страны, пытаемся этому всячески помешать», — уверен он. Оставшиеся в Москве коневладельцы намерены отстаивать свои права в суде. Однако в АО «Росипподромы» уверяют, что ситуация излишне драматизируется и к 2026 году жители столицы увидят обновленный ипподром.