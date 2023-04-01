Алим Бишенов: «При введении ЕНС прав у налогоплательщика вообще не осталось»

Попытки вернуть переплату и разблокировать свой счет — с чем столкнулись налогоплательщики в России?

С 1 января 2023 года для всех налогоплательщиков России стал доступен Единый налоговый счет. ЕНС — это виртуальный кошелек, где учитываются начисления и поступления налогов и взносов. Отказаться от нового порядка и его использования нельзя — он обязательный. Вместе с этим 27 марта президент страны Владимир Путин поручил Федеральной налоговой службе обеспечить организацию обратной связи с гражданами в отношении функционирования ЕНС, а также в максимально короткие сроки решить выявленные проблемы. О том, для чего был необходим переход на новую систему и с чем при ее использовании могут столкнуться россияне, в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает партнер-учредитель юридической фирмы Bishenov&Partners Алим Бишенов.

«В ЕНС есть упрощение, но оно только одно»

Для чего был необходим переход? Для объединения налоговых платежей в общем формате, без отдельных КБК и их учета. То есть это единый кошелек, с которого будут впоследствии списаны налоговые платежи согласно поданным декларациям и уведомлениям. Новая система касается всех налогоплательщиков.

В ЕНС есть упрощение, но оно только одно. Теперь не надо заводить много платежных поручений и отслеживать специальные КБК, которые из года в год менялись, и сроки по каждому налогу (срок теперь для всех единый), как и срок сдачи отчетности.



Для властей преимуществ больше. Теперь налогоплательщикам тяжело отследить, куда зачлись их платежи, если они подали уточненный расчет к уплате. Можно было раньше уплатить пени до момента сдачи и недоимку по расчету, и тогда при любой камеральной проверке штрафа не будет. Теперь нужно знать ситуацию в целом по всем налогам. В техническом плане уж лучше было заполнить несколько платежек, но точно знать, что они пошли именно на данный налог, а не в общий котел.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

«Все находится в ведении налоговой»

Последовательность списания денег с ЕНС в настоящее время установлена в пункте 8 статьи 45 Налогового кодекса:

в первую очередь — недоимки, начиная с наиболее ранней;

во вторую — текущие платежи по налогам и взносам;

в третью — пени;

в четвертую — проценты;

в пятую — штрафы.

При введении ЕНС прав у налогоплательщика вообще не осталось. Все находится в ведении налоговой. Они самостоятельно разберутся и отразят погашение по тем налогам, которые посчитают и проверят. Не факт, что это будет так, как вы думаете. Для властей это максимально прозрачно, а для бизнеса — нет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Письменные жалобы также подстраиваются под этот беспредел»

С практической точки зрения мы еще не увидели преимуществ. Начиная с 1 января граждане постоянно сталкиваются с проблемами. Все преимущества этой системы указаны на сайте. Но по факту они пока не работают.

Во-первых, не работала выписка по ЕНС. Во-вторых, налоговые стали изымать переплаты на момент 1 января. Не работает отправка требований и решений по недоимке. Не работает система корректировок, когда, например, имеется недоимка по налоговому решению о привлечении к ответственности, а вы приостановили по суду исполнение по всему решению.

Как объясняет налоговая, пени по решению они не могут приостановить, так как ЕНС не позволяет это сделать. Ждем разъяснений из центрального аппарата ФНС. В связи с тем, что платежи не ложатся так, как надо, возникают недоимки и аресты по счетам автоматически. Дозвониться до налоговой невозможно. Кол-центры в виде оперативной помощи не работают. Письменные жалобы также подстраиваются под этот беспредел.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Переплаты, обнаруженные до начала этого года, останутся без возврата»

Ранее была предусмотрена статья 78 Налогового кодекса России. Теперь же все идет в зачет для положительного сальдо ЕНС. При этом если переплата возникла более чем за три года до 1 января 2023-го, в ЕНС она не будет отражена. Зачет таких сумм не производится согласно письму от 28 декабря 2022 года №Сд-3-815024. Сам процесс формирования сальдо описан в статье 4 закона №263-ФЗ, которым и вводилась новая система. В целом, согласно подпункту 2 пункта 1 указанной статьи, переплаты, возникшие до перехода на ЕНС, учитываются при формировании его первичного сальдо.

Но есть оговорка: на основании имеющихся у налоговых органов по состоянию на 31 декабря 2022 года сведений, говорится в статье.

Фото: скриншот youtube.com

Что идет в зачет ЕНС, отражено в ст. 11.3 НК РФ. Разобраться, будет ли по итогу сданной отчетности и наличия корректировок отражена переплата, невозможно, так как на 1 января учитывалась лишь неисполненная обязанность, а исполненная не учитывалась. Конечно, есть переходный период в соответствии с п. 7 ст. 4 263-ФЗ в отношении подсчета пеней, а про изменения недоимки ничего не сказано. Также, если есть просто переплата, вернуть ее уже нельзя.

Согласно пункту 8 статьи 4 №263-ФЗ, больше не рассматриваются заявления о возврате переплаты, поданные до 31 декабря 2022-го, если в отношении таких заявлений до конца года (включительно) налоговым органом не принято решение о возврате. То есть переплаты, обнаруженные до начала этого года, останутся без возврата.

Порядок возврата переплаты:

Подать заявление о возврате: на бумаге; в электронной форме по ТКС с усиленной квалифицированной электронной подписью; в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика с электронной подписью; в составе налоговой декларации 3-НДФЛ. Поручение на возврат будет направлено в орган Федерального казначейства не позднее дня, следующего за днем после получения заявления от налогоплательщика. При отсутствии информации о банковском счете, указанном в заявлении плательщика, срок увеличится на период получения этой информации от банка. На счет поступит сумма, указанная в заявлении, но не больше положительного остатка ЕНС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Блокировка возможна, если у компании образуется отрицательное сальдо на ЕНС»

Что делать гражданам, если их счета заблокированы?

Обратиться через оперативную помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС.

В случае несогласия с сальдо ЕНС налогоплательщик вправе обратиться в налоговый орган лично или письменно для проведения сверки.

До окончания сверки мероприятия по взысканию задолженности проводиться не будут (Письмо ФНС России от 26.01.2023 г. №ЕД-26-8/2).

Можно обраться через сервис.

Блокировка возможна, если у компании образуется отрицательное сальдо на ЕНС. Налоговый орган заблокирует на расчетном счете компании сумму, которая будет равна сумме отрицательного сальдо. Блокировку снимут, когда оно снова станет положительным. Также блокировка счета возможна, если компания не сдала налоговую отчетность, не выполнила требование об уплате налога, пеней или штрафа, а также нарушила электронный документооборот с налоговой. Тогда блокировка счета снимается не позднее одного дня после того, как в реестре появятся данные о нулевом либо положительном сальдо.

Фото: скриншот youtube.com

Получить справку о сальдо на ЕНС можно такими способами: лично в ИФНС или через представителя, по почте, через МФЦ, в электронном формате. О том, как получить справку о сальдо на ЕНС, налоговая инспекция разъяснила на своем сайте. Справку предоставляют в течение 5 рабочих дней после поступления соответствующего заявления.

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Алим Бишенов