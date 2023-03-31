B59: офисы, которые вызывают эмоции

Новое офисное пространство в центре Казани: прибыль — инвесторам, удобство и уют — арендаторам

Фото: Динар Фатыхов

Открываются продажи и аренда площадей в новом бизнес-центре на улице Вишневского. Современное уютное пространство (с удобной парковкой) разделено на зоны площадью от 30 до 75 квадратных метров, в которых с комфортом разместится малый бизнес. Рынок уже показывает широкий интерес к этим помещениям, и сегодня — хорошая возможность арендовать их или войти в проект в качестве инвестора. А инвестиционно-управляющая компания «В Квадрате», которая представляет проект, предлагает будущему покупателю бонус в виде бесплатного управления в течение года или двух (в зависимости от параметров сделки). Подробности — в материале «Реального времени».

Пространство, в котором будет комфортно зарабатывать деньги

Наиль Калимуллин, основатель и руководитель инвестиционно-управляющей компании «В Квадрате», за 16 лет карьеры провел более тысячи сделок на рынке коммерческой недвижимости. Его компания специализируется на инвестиционных проектах в коммерческой недвижимости. Объекты с черновой отделкой покупаются, «доупаковываются», им придается дополнительная ценность — оформляется входная группа, производится перепланировка и раскадастрирование, делается реконцепция помещений. По окончании в проект приводятся арендаторы — и готовый арендный бизнес выходит на рынок для продажи конечному потребителю.

Формула идеального офиса для малого и среднего бизнеса, которую Наиль Калимуллин вывел на основании своего огромного опыта, воплощена сегодня в пространстве «Офисы нового поколения В59», которое находится по адресу ул. Вишневского, 59а. Наиль Калимуллин рассказывает:

— В этом пространстве мы постарались сделать все, чтобы было комфортно и удобно работать и зарабатывать деньги. Перед реализацией этого проекта я ставил перед собой цель сделать его комфортным, стильным, удобным и при этом лаконичным и простым. Моей главной целью было сделать помещение, которое рождает эмоции, чтобы неравнодушных не оставалось. Считаю, что у нас это получилось.

И действительно, во время презентации «В59» гости с удовольствием прогуливались по новеньким, с иголочки, офисам, фотографировались с элементами дизайна, а некоторые откровенно приценивались к приглянувшимся помещениям. Впрочем, обо всем подробнее.

Локация, парковка и продуманность каждой детали

515-метровое пространство первого этажа дома на Вишневского разделено на девять объектов недвижимости площадью от 35 до 75 квадратных метров. Каждый из этих офисов официально поставлен на кадастровый учет: будущий инвестор покупает автономный объект коммерческой недвижимости. Перечислим основные детали организации пространства, которые максимально важны для современного арендатора.

Локация в центре города (удобно добираться сотрудникам со всех концов города).

Удобная парковка, на которой в любое время суток есть место.

Индивидуальные санузлы в шести офисах из девяти, самостоятельные «мокрые точки» в восьми помещениях с возможностью индивидуальной разводки (особенно это важно для арендаторов из бьюти-сферы).

Комфортные и современно организованные места общего пользования: диваны, стеллажи для книг и журналов, кресла и столики в стильных лобби. Все это прямо отвечает современной концепции уютных общественных пространств: люди могут проводить время не только в своем привычном офисе, но и общаться с коллегами из других компаний. Уютное продолжение собственного офиса с яркими акцентными деталями интерьера — важный элемент рабочего пространства. Ведь сегодня красота и удобство офиса — одно из важных требований при приеме на работу, причем не только от айтишников, но и от представителей любых других профессий.

В каждом офисе установлены регуляторы температуры и вентиляционные коммуникации.

Интерьер офисного пространства «В59» разработан профессиональным дизайнером, он не вызывает ощущения скучного помещения, в котором нужно работать «от звонка до звонка». Скромный, но стильный лофт с узнаваемым брендированием и продуманными деталями отвечает современным тенденциям коммерческого дизайна. Сюда хочется приходить.

Наиль Калимуллин, комментируя организацию офисов, вновь делает особый акцент на индивидуальных санузлах, ведь такой «роскошью», как правило, снабжены только большие офисные помещения. Он объясняет, что это сделано с особой заботой об арендаторах:



— Здесь было огромное офисное пространство с множеством перегородок и коммуникаций. Подрядчики говорили: «Без проблем, мы установим насосы в каждом офисе». Но у меня четкое убеждение: насос — это плохо, потому что с ними регулярно возникают эксплуатационные проблемы. Я настаивал на том, чтобы найти решение, как присоединиться к общедомовым стоякам. В итоге мы нашли такого подрядчика.

«В сравнении с квартирой в этом же доме это более выгодная инвестиция»

Есть у объекта еще одно ключевое преимущество: у компании «В Квадрате» в управлении есть и другие объекты недвижимости коммерческого назначения. Для этого выделена своя небольшая управляющая компания, которая следит за помещениями. Причем не только за теми, что в собственности у самой компании, но и за уже проданными!

— Одно из наших уникальных торговых предложений — каждому новому собственнику мы предоставляем бесплатное управление помещением на срок от года до двух, — объясняет Наиль Калимуллин.

В это предложение входит комплексная услуга: взаимодействие с ресурсосберегающими организациями, поддерживание технического состояния помещения, начисление, выставление, контроль оплаты коммунальных платежей. За отдельную (весьма умеренную) плату компания может взять на себя и загрузку офисов арендаторами, потому что это ее стопроцентная компетенция.

Прямо сейчас в каждый из офисов в «В59» можно инвестировать средства как в выгодный арендный бизнес. Наиль Калимуллин объясняет:

— В сравнении с квартирой в этом же доме это более выгодная инвестиция: заплатив условные 10 миллионов рублей за квартиру, вы сдадите ее в аренду в лучшем случае за 25—30 тыс. рублей. Офис же, купленный примерно за эти же деньги, будет генерировать прибыль на уровне 50—60 тысяч рублей, ведь средняя арендная ставка в этом пространстве — порядка 1 500 рублей за «квадрат». Мы уже тестировали это предложение, и арендаторы по этой ставке уже готовы въехать.

Реклама. ИП Калимуллин Н.Р.

Как рассказывает основатель компании «В Квадрате», ценообразование на покупку объекта недвижимости в новом офисном пространстве рассчитывается с учетом арендного потока, в привязке к сроку окупаемости объекта.

— Исходя из нашего опыта и компетенций на рынке, мы предполагаем срок окупаемости в пределах 10—12 лет. К сожалению, времена изменились, и если три-четыре года назад можно было еще «поймать» срок окупаемости 8 лет, то сейчас на рынке таких объектов просто нет, — объясняет Калимуллин. — У нас получается цена за «квадрат» в районе 180—190 тысяч рублей, в зависимости от помещения. Мы считаем, что это очень конкурентная цена. Возьмем любого застройщика на территории Казани, посмотрим у него предложения на первичном рынке — и увидим: в объектах, которые даже еще не сданы, все будет минимум 180 тысяч за «квадрат». А у нас все не только сдано, но и полностью подготовлено к эксплуатации. Заезжайте и работайте!