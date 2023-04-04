Ижевский подрядчик выбил долги за работу на реконструкции Казанского авиазавода

Фото: Максим Платонов

Казанский проектный институт «Гипронииавиапром» потребовал от ижевской стройфирмы «Феникс НТП» выплатить неустойку почти в 100 млн рублей, но в итоге сам оказался в должниках у своего подрядчика. Оба предприятия в 2020 году участвовали в реконструкции Казанского авиационного завода им. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»). Институт в качестве генподрядчика подготовил проект, по которому поручил ижевской фирме проложить на территории авиапредприятия железнодорожные пути, однако в ходе выполнения работ возникли разногласия. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как на КАЗе сорвали сроки стройки ж/д путей

Весной 2020 года АО «Казанский Гипронииавиапром» как заказчик работ и ООО «Феникс НТП» — исполнитель, заключили договор подряда. Перед ижевской фирмой заказчик поставил задачу — построить железнодорожные пути в рамках реконструкции и технического перевооружения летно-испытательной базы Казанского авиазавода — филиала ПАО «Туполев». По договору проложить железнодорожные пути строительная организация из Ижевска должна была в течение 4 месяцев с момента первого авансового платежа. Стоимость работ с учетом трех дополнительных соглашений составила 94,6 млн рублей.

Деньги субподрядчик проекта получил, но в указанные сроки не уложился, хотя весь объем работ, в том числе и дополнительный, был выполнен и принят заказчиком и авиазаводом без претензий. За неисполнение сроков «Гипронииавиапром» начислил подрядчику неустойку почти в 9,2 млн рублей за период с октября 2020 по февраль 2022 года, беря в расчет 1/360 ставки рефинансирования Центробанка России от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки. Эту сумму ижевчане не выплатили, тогда «Гипронииавиапром» решил взыскать ее через суд.

В исковом заявлении размер неустойки вырос почти до 50 млн рублей. Сумму проектный институт рассчитал исходя не из оговоренных в протоколе разногласий формул, а взяв в расчет 0,5% от цены всего комплекса работ по договору за каждый день просрочки за период с 1 января 2021 по 13 декабря 2022 годов. В ответ компания из Удмуртии выкатила встречный иск, требуя выплатить 20,3 млн рублей долга за выполненные работы.

За неисполнение сроков «Гипронииавиапром» начислил подрядной фирме неустойку почти в 9,2 млн рублей. Фото» gap-rt.ru

Спор между двумя участниками реконструкции авиапредприятия длился около года — заседания то и дело переносились, поскольку стороны намеревались решить спор мирным путем, но этого так и не произошло. В итоге суд принял решение взыскать с ижевского «Феникс НТП» вместо полусотни миллионов рублей сумму в 64 раза меньше, а от казанского проектного института потребовал выплатить субподрядчику из Удмуртии полную сумму долга.

Во всем виноват электрокабель

Как следует из материалов дела, вместе с договором в апреле 2020 года проектный институт и строительное предприятие «Феникс НТП» подписали протокол разногласий. В одном из его пунктов речь идет об исключении ответственности за просрочку выполнения работ, а в качестве расчетов неустойки была указана формула расчета в 1/360 ставки рефинансирования ЦБ от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки. Однако институт в исковых требованиях изменил расчет по взысканию неустойки, нарушив пункт протокола разногласий, взяв для определения суммы пени 0,5 процента от цены полного комплекса работ по договору за каждый день. Подрядчик признал иск частично: по его расчетам, сумма неустойки почти в 80 раз меньше требований заказчика — всего 627,2 тысячи рублей, а период просрочки с 1 июня по 25 июля 2021 года.

Суд решил сам изучить подписанный сторонами конфликта протокол разногласий и пришел к выводу, что из его текста невозможно установить итоговую согласованную обеими сторонами редакцию документа. Поэтому признал лишь расчет, имеющийся в протоколе, тем более именно он был указан в исковых требованиях заказчика работ.

Как выяснилось во время суда, в ходе осмотра трассы в сентябре 2020 года, где работали ижевские строители с участием представителей проектного института, стройфирмы и авиазавода обнаружилось, что в зону строительства ж/д путей попадают кабельные линии. В связи с этим было принято решение вынести сети с территории строительной площадки.

Перед ижевской фирмой заказчик поставил задачу — построить железнодорожные пути. Фото: Ринат Назметдинов

Для проведения этих работ «Гипронииавиапром» в октябре заключил договор подряда с ООО «СТМ». Демонтаж электрокабеля с этого участка завершился только в феврале 2021 года. Естественно, прокладывать пути, пока велись эти работы, ижевские строители не могли при всем желании, указал суд, отметив, что именно по этой причине четырехмесячный срок начала выполнения работ необходимо исчислять с 20 февраля 2021 года, а финальной точкой признал июль 2021 года. Именно тогда проектанты, исполнители их заказа и КАЗ им. Горбунова подписали акт осмотра железнодорожных путей.

Согласно документу, весь объем работ был признан выполненным, замечания устраненными, претензий у сторон не было. Дату окончания работ, 25.07.2021 года, подтверждает еще один документ — акт о приемке законченного строительства объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта от 10.02.2022 года, подписанный теми же тремя сторонами. В итоге в ходе перерасчета суд определил новую сумму пени, подлежащую взысканию с ижевской фирмы.

Институт не доплатил подрядчику

В свою очередь, удмуртская строительная фирма тоже решила взыскать долг с заказчика работ, «Гипронииавиапрома», за не полностью оплаченную работу. По расчетам подрядчика, полная стоимость работ составила 116,2 млн рублей, но с учетом того, что институт уже выплатил фирме авансы на 96,6 млн рублей, долг составляет 19,3 млн рублей, плюс 947 тысяч рублей — неосновательное обогащение генподрядчика по перечисленным авансам на строительные услуги.

Факт выполнения всего объема работ их заказчик работ не оспаривал, как и не предоставил суду доказательств, что предъявлял какие-то претензии к качеству выполненных построенного объекта инфраструктуры. Согласно техническому отчету, выполненному научно-исследовательским центром «Ника», железнодорожные подъездные пути, находящиеся на территории Казанского авиационного завода им. СП. Горбунова — филиал ПАО «Туполев», соответствуют проектным решениям, а конструктивные элементы путей соответствуют требованиям техрегламентов, нормативным правовым актам и рабочей документации.

Казанский проектный институт попросил суд назначить свою экспертизу по определению объема и стоимости выполненных работ. Но суд не нашел никаких оснований для ее проведения: «Истцом не представлен контррасчет стоимости работ и какие-либо надлежащие доказательства, опровергающие факт выполнения работ подрядчиком в заявленном объеме, в связи с чем ходатайство о назначении судебной экспертизы подлежит отклонению».

В итоге встречный иск суд признал обоснованным и принял решение взыскать с генподрядчика долг в 20,3 млн рублей. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Зато уклонение заказчика от оплаты выполненных подрядчиком работ, подчеркнул суд, является нарушением принятых на себя обязательств, что противоречит нормам статей 309 и 310 ГК РФ, и односторонний отказ от исполнения обязательства недопустим. Для этого у генподрядчика должны быть обоснованные причины, предусмотренные законом, указал представителю проектного института суд.

В итоге встречный иск суд признал обоснованным и принял решение взыскать с генподрядчика долг в 20,3 млн рублей, а первоначальный иск удовлетворил лишь частично, взыскав с удмуртской фирмы «Феникс НТП» 777,2 тысячи рублей неустойки.

«Реальное время» направило запросы с просьбой высказать свою позицию обеим сторонам спора, по получении комментарии будут опубликованы.

Ижевское предприятие «Феникс НТП» с 2007 года специализируется на строительстве и ремонте железных дорог, в его портфеле госконтракты на территории Удмуртии на сумму в 25,5 млн рублей. Организация принадлежит семье предпринимателя Николая Гаврилова. Помимо него в числе учредителей его супруга Татьяна и сын Павел, которому принадлежит 48% уставного капитала, и он же является руководителем ООО. Остальную долю между собой поровну делят супруги. Также Павел Гаврилов является учредителем ООО «ИПС», сфера деятельности которого аналогична фирме отца.

Обновлять производственные мощности КАЗ им. Горбунова начали еще 7 лет назад и должны были завершить модернизацию к 2020 году, но все запланированное выполнить не успели — на КАЗе продолжается реконструкция. В канун Нового года предприятие посетил раис Татарстана Рустам Минниханов, он осмотрел обновленные после ремонта офисы и пищеблок. На базе Казанского авиазавода приступают к масштабному производству самолетов Ту-214, в планах сдать 70 машин к 2030 году.