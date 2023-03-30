«На этом предприятии была стабильность. Всегда!»

Что рассказывают представители трех трудовых династий на АО «Казэнерго»

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Трудовые династии — гордость каждого крупного предприятия. Ведь если дети идут работать вслед за родителями — это что-то да значит! «Реальное время» поговорило с представителями трех рабочих династий АО «Казэнерго». Мы увидели разные судьбы, услышали интереснейшие рассказы о временах, когда ни о какой информатизации и автоматизации еще и не знали, а тепло и горячая вода все равно бесперебойно поступали в дома казанцев. Все наши герои очень разные, разная и работа, которую они выполняют. Но главное, что объединяет наших героев, — бережное отношение к прошлому, уверенность в настоящем и добрые надежды на будущее.

Династия Киямиевых: 78 лет стажа на троих

Семья Киямиевых работает в «Казэнерго» практически в полном составе. Ольга Алексеевна — начальник службы «Энергосбыт». Ринат Максутович — инженер отдела по работе с абонентами. Их сын Роберт — мастер ПГС. Общий стаж работы этой семьи на предприятии — 78 лет.

Будущие супруги познакомились еще в студенчестве — они учились в КИСИ (сейчас этот вуз называется КГАСУ), на кафедре теплогазоснабжения. Ольга Алексеевна рассказывает:

— Ринат пришел в нашу группу, отслужив три года в армии. Мы как-то быстро подружились, поженились, а после третьего курса у нас родился сын Роберт. Никаких академок не брали — учились ведь в одной группе, вот и ходили по очереди на занятия. Родители тоже помогали, мы первые годы жили с ними.

Мы как-то быстро подружились, поженились, а после третьего курса у нас родился сын Роберт

В конце восьмидесятых для выпускников вузов еще действовало распределение. Бывший генеральный директор «Казэнерго», Рауф Абдуллович Кафиатуллин, присутствовавший на распределении, заметил семейную пару и предложил им прийти к нему в организацию. Те согласились. Потом вышли на защиту дипломных работ — у обоих были реальные проекты городских теплосетей. И 1 августа 1990 года вместе, в один день, пришли трудоустраиваться.

Желания уйти в другое место у супругов не было ни разу: в «лихие девяностые» счастьем было работать в стабильной организации, которая выдавала зарплату не шинами и не валенками, а настоящими деньгами, причем ежемесячно, а не «как придется». Ольга Алексеевна вспоминает:

— Мы пришли в начале девяностых, в то время и выбора-то особого не было. Как раз в то время все начало разрушаться. А на этом предприятии была стабильность. Всегда! Мы ни разу не столкнулись с проблемой начала девяностых — никакого бартера, никаких задержек зарплаты. Причем зарплата была всегда хорошая, только представьте: я пришла в 1990 году, у меня оклад был 160 рублей, и еще +30% ежемесячных премий. Это были солидные деньги для молодого специалиста, таких зарплат почти нигде не было. Да еще их и выплачивали стабильно!

Ринат Максутович добавляет:

— А еще была перспектива получения жилья, и ради этого тоже стоило там оставаться.

Жилищный вопрос решился — в 2001 году семья получила от предприятия квартиру. Кстати, сегодня на «Казэнерго» тоже действует жилищная программа — специалисты в порядке очереди могут оформить социальную ипотеку с субсидиями от предприятия.

После третьего курса у нас родился сын Роберт. Никаких академок не брали — учились ведь в одной группе, вот и ходили по очереди на занятия

Сын — за родителями

Расти по службе было нелегко обоим — на предприятии всегда было требовательное руководство. Но усердный труд, вдумчивое и внимательное отношение к деталям позволили продвинуться. Ольга Алексеевна сегодня руководит службой энергосбыта. Ей всегда нравилось работать, тем более что здесь всегда было интересно. Ей нравится и иметь дело с цифрами, и быть всегда в гуще событий. Она с горящими глазами перечисляет процесс внедрений, информатизацию, адаптацию к постоянно меняющемуся законодательству — тут поневоле будешь держаться в тонусе!

Ольга Алексеевна сегодня руководит службой энергосбыта. Ей всегда нравилось работать

В обязанности службы энергосбыта входит заключение договоров, выставление счетов, получение денежных средств, их учет. Здесь же — контроль приборов, постановка их на коммерческий учет. И конечно, разбор всех вопросов, которые возникают у населения: устные и письменные консультации по основным вопросам, касающимся отопления и начислений в платежках.

В поле деятельности Рината Максутовича — бесперебойная подача газа от магистральных газопроводов. У его службы целый комплекс обязанностей, начиная с работы с потребителями, с заключения договоров, заканчивая техническими вопросами. Занимаются инженеры подготовкой и приемкой объектов, выездом по жалобам, если возникают проблемы с отоплением. Ринат Максутович 20 лет проработал мастером и непосредственно выезжал на объекты. А теперь у него больше инженерной, «бумажной» работы.

Ринат Максутович 20 лет проработал мастером и непосредственно выезжал на объекты. А теперь у него больше инженерной, «бумажной» работы

За прошедшие годы в работе «Казэнерго» изменилось очень многое. Базы информации «переехали» в цифру, бесконечные папки с бумажными документами ушли в прошлое. Появились умные приборы учета, которых не было раньше (программа их массовой установки началась только в 2010 году). Чуть ли не каждый год меняется законодательство, и Ольга Алексеевна постоянно перестраивает работу своей службы и терпеливо, внимательно, профессионально отвечает на бесконечные запросы пользователей.

Роберт Киямиев, их сын, тоже окончил КГАСУ — и как раз в 2010 году в газовой службе предприятия появилась вакансия. Удивительно, но факт: сын инженера и руководителя службы энергосбыта, защитивший дипломную работу по самой крупной казанской котельной, Роберт пришел в «Казэнерго»… слесарем третьего разряда. Он сам так решил: начать рост с рабочей специальности, попробовать с самого начала. Через несколько месяцев его назначили мастером ПГС — сейчас он работает на этой должности.

Роберт пришел в «Казэнерго»… слесарем третьего разряда. Он сам так решил: начать рост с рабочей специальности, попробовать с самого начала

«Те, кто от нас уходит, часто возвращаются»

Ольга Алексеевна и Ринат Максутович говорят:

— «Казэнерго», в силу рода деятельности, всегда останется стабильным предприятием. У нас белая зарплата — и для нас в преддверии выхода на пенсию это очень важно. Мы часто встречаемся с друзьями и одноклассниками, и когда люди начинают говорить о том, какая маленькая пенсия им «светит», то мы в очередной раз понимаем, какую гарантию стабильности в будущем мы получили, всю жизнь проработав на «Казэнерго».

Мать, отец и сын отмечают еще одну важную деталь: на предприятии полностью соблюдается трудовое законодательство. За ненормируемый труд добавляются дополнительные оплаченные дни к отпуску. Все переработки оплачиваются. Для мам раз в месяц выделяется «детский день», когда можно заняться школьными делами или сходить с ребенком в поликлинику.

«Казэнерго», в силу рода деятельности, всегда останется стабильным предприятием

— А ведь это тоже очень важно при нынешних экономических реалиях и ритме жизни. У нас масса преимуществ, которые, казалось бы, не видны людям со стороны — но о них знают все сотрудники предприятия. И поверьте, для всех такие гарантии соблюдения трудовых прав очень важны, — говорит Ольга Алексеевна. — В этом еще один плюс нашей организации. Те, кто от нас уходит, часто возвращаются назад. Люди привыкли к тому, что у нас устойчивая социальная программа, как часы работает профсоюз. А когда они уходят и сталкиваются с сегодняшней реальностью — им хочется назад.

Роберт рассказывает о молодежной организации, которая объединяет на предприятии людей в возрасте до 35 лет включительно. Суть ее работы примерно та же, что и у профкома, но здесь больший уклон делается в тимбилдинг и обучение: проводятся квесты, обучающие мероприятия, тренинги, организуются спортивные старты — все это дает возможность узнать друг друга людям, которые работают в разных подразделениях, и объединиться на почве общего хобби.

— Ведь предприятие территориально разделено, и как еще сплотить коллектив? Только вот так, объединив нас всех одним делом, — объясняет Роберт. — А еще мы можем сами выдвигать какие-то предложения, и это хороший способ сделать так, чтобы тебя заметили. У нас есть активисты, которые постоянно задействованы в такой внерабочей деятельности, они и по службе продвигаются быстрее. Потому что для карьерного повышения организаторские способности и неравнодушие — это очень важно. И у каждого есть возможность себя показать.

Как рассказывает Роберт, деятельно поддерживает молодежную организацию и генеральный директор предприятия Рустам Абдулхаков. Он уделяет большое внимание ее развитию и поддержке, и это очень ценят сотрудники «Казэнерго». Кстати, руководитель предприятия и о своих трудовых династиях никогда не забывает: бережет их и очень ценит.

Посмотрим, как пойдет. Но достойной альтернативы пока нет!

Мы прощаемся с семейством Киямиевых. Ольга Алексеевна и Ринат Максутович улыбаются:

— Времена сейчас такие, что снова на первый план выходит стабильность. Поэтому мы были бы спокойны, если бы сын и дальше продолжил работать в «Казэнерго»!

Сын разводит руками:

— Посмотрим, как пойдет. Но достойной альтернативы пока нет!

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Династия Макаровых-Лапиных: четыре поколения на одном предприятии

Ольга Павловна Лапина работает на предприятии уже 30 лет, а последние 13 лет тут трудится ее дочка Екатерина. По несколько лет были здесь трудоустроены и ее бабушка, и мама, и дядя, и брат. Общий стаж трудовой династии составляет 83 года. 26 из них здесь трудился ее отец, Павел Петрович Макаров. В 1970 году он устроился работать электрогазосварщиком, тогда и организация-то еще называлась по-другому — Предприятия объединенных котельных, ПОК.

— В те времена папа говорил: «Город так преображается, что если я иду по улице, могу заблудиться. Но все коммуникации, проложенные под землей, знаю как свои пять пальцев!» Он работал в Бауманском районе, к которому относились тогда улицы Ленина (ныне Кремлевская), Баумана и прилегающая территория. Потом он работал мастером. Его больше интересовала не писанина, он был технарь, рационализатор — в соседнем цехе стоят пять станков, которые он изобрел. Папа был заслуженным работником жилищно-коммунального хозяйства ТАССР, и его фотография висела даже на городской Доске почета на улице Карима Тинчурина. Я с такой гордостью показывала ее одноклассникам и говорила: «Это мой папа!» — вспоминает Ольга Павловна.

Я с такой гордостью показывала ее одноклассникам и говорила: «Это мой папа!»

Два года проработала в ПОК бабушка Ольги Павловны, Елена Егоровна Макарова: она была охранницей на производственной базе на Тихорецкой улице. Три года трудилась оператором в котельной на улице Ленина и ее мама, Варвара Герасимовна (она совмещала эту должность с работой на заводе). На пять лет в организацию приходил работать брат Павла Петровича, Владимир, — водителем в Центральной диспетчерской службе. Но дольше всех, до 1996 года, проработал здесь отец. Ольга Павловна вспоминает, как в детстве вместе с братом их частенько приводили к отцу на работу. В небольшом двухэтажном деревянном здании на Миславского находилась касса предприятия, и отец порой брал детей с собой, когда ходил туда получать зарплату.

— Бывало, приедем на мотоцикле — папа за рулем, мама сзади, а мы с братишкой в коляске сидим. Ждали, когда родители получат зарплату. Заходили в это здание, я до сих пор помню, как бегали там по крашеным деревянным полам…

Ольга Павловна показывает фотографию с лыжных гонок, организованных на предприятии. На ней — Рауф Кафиатуллин, бывший гендиректор «Казэнерго»

«Моя задача — обеспечивать порядок на вверенной мне территории»

А повзрослев, Ольга сама пришла работать в организацию на должность кладовщицы. Это было тридцать лет назад, в 1993 году. В ее обязанности входило помогать в снабжении, принимать привезенные для сотрудников обеды, заниматься раздачей, потом приводить все в порядок и заниматься разнообразными хозяйственными задачами. Как кладовщик она должна была обеспечить людей всем необходимым для работы.

— В те годы это была одна из самых стабильных организаций города, и на работу сюда брали по рекомендации. Тут был соцпакет, стабильно выплачивали зарплату. Тем более что энергетика всегда всем нужна. Мне родители всегда говорили: «Иди работать туда, где ты будешь нужна, что бы ни происходило». И до сих пор я здесь работаю — стабильность эта никуда не делась! — говорит наша героиня.

С тех пор Ольга Павловна выросла в должности — с 2016 года она заведующая хозяйством и благоустройством территории АО «Казэнерго». На вопрос, что входит в ее обязанности, она, смеясь, отвечает:

— Всё! Следить за имуществом, обеспечивать все хозяйственные работы, руководить наведением порядка — очерчивать фронт работ для уборщиц и дворников. Если что-то в здании или на территории выходит из строя — я должна вызвать специалистов (например, сантехников или слесарей). Проводить инвентаризацию каждый год с комиссией. Выдавать со склада моющие средства и технический инвентарь, следить за тем, чтобы все было в наличии. В общем, моя задача — обеспечивать порядок на вверенной мне территории, в которую входят все подразделения «Казэнерго».

Во вверенную Ольге Павловне территорию входят все подразделения «Казэнерго»

За тридцать лет многое изменилось: сейчас от руки уже ничего не пишется. Отчеты, ведомости, табель — все это делается в электронном виде, и наша героиня по мере необходимости быстро осваивает все новые и новые программы. Говорит, это и себя помогает в тонусе держать, и интереса работе добавляет.

«Мы пользу людям приносим!»

Ольга Павловна рассказывает, как нравится ей работать в «Казэнерго». Признается: она очень «домашний» человек, надолго прикипает к месту, и уйти на другую работу у нее за тридцать лет даже мыслей не было. Она отмечает не только стабильность и порядок на предприятии, но и очень сильную социальную программу. Вспоминает, как ребенком каждое лето ездила от предприятия в пионерский лагерь имени Леонова, в Москву на теплоходе… Был случай и с ее отцом: как-то раз ему, как заслуженному работнику, выделили путевку в Карловы Вары, в санаторий. И он отказался со словами: «Там же желудок лечат. Вот и отдайте путевку тому, у кого желудок болит. А меня отправьте туда, где легкие лечат»…

И сегодня сотрудникам предоставляется возможность и поехать в санаторий самим, и отправить детей на летний отдых. Сотрудникам с серьезным стажем оплачивается значительная доля стоимости путевок в санаторий. Ольга Павловна показывает семейные фотографии: вот и ее дочка на елке у мамы на работе…

Ольга Павловна показывает семейные фотографии: вот и ее дочка на елке у мамы на работе

В 1982-м заслуженному газосварщику Павлу Макарову выделили квартиру от предприятия, а через тридцать лет социальную ипотеку, субсидированную «Казэнерго», взяла уже его внучка Екатерина. Она работает оператором в котельной «Танкодром-1» в Приволжском районе. На предприятии она с 2010 года. Сказать по правде, прийти в «Казэнерго» посоветовала ей мама — и сегодня она может только поблагодарить ее за мудрое наставление.

— Мне очень нравится работать: тут и график очень удобный, и условия работы комфортные. И мы пользу людям приносим — ведь мы отвечаем за тепло! — улыбается Екатерина.

1 / 16 Трудовая книжка и фотографии Павла Макарова

Ольга Павловна с коллегами в середине 90-х



Ольга Павловна с отцом и мамой

Ольга Павловна в 1990-х

Трудовая книжка Павла Макарова







Удостоверения к наградным знакам Павла Макарова

Бабушка Ольги Павловны тоже несколько лет работала на предприятии







Павел Макаров в молодости и запись о его приеме на работу

Мама Ольги Павловны

Династия Касимовых-Камаловых: почти век в «Казэнерго» на четверых

Салих Харисович Касимов проработал в «Казэнерго» 34 года — с 1974 по 2008 год. Пришел он в организацию мастером в Бауманский район, а закончил карьеру в должности начальника Вахитовского энергорайона. 34 года (с 1971 по 2005-й) оператором котельной проработала здесь его жена, Разифа Хакимовна. Салих Харисович — патриарх предприятия, о его здоровье до сих пор справляются у дочерей бывшие коллеги. Разифы Хакимовны не стало буквально два месяца назад, и мы разговариваем с ее осиротевшей семьей.

Салих Камалов и его дочки — Эльвира и Лилия

Их старшая дочь — Эльвира Салиховна работает на предприятии с 2007 года — она начальник планово-финансового отдела и председатель первичной профсоюзной организации АО «Казэнерго». 13 лет проработала в организации и ее младшая сестра, Лилия Салиховна, — пришла нормировщицей в ОТиЗ, а уходила с должности начальника планово-финансового отдела. Общий стаж семьи на предприятии — 97 лет, почти целый век! А если прибавить сюда 12 лет, что в «Казэнерго» отработал родной брат Салиха Харисовича, — получится 109.

Отец семейства рассказывает о том, как он впервые пришел осматривать котельные — за день до того, как устроиться на работу. Этот поход произвел на него тягостное впечатление:

— Было это 18 ноября 1974 года. Меня брат, который там работал, повел по котельным — ознакомиться. Зашли мы в котельную на Баумана, 68. Она находилась в подвале. И это было печальное зрелище. Половина затоплена водой, за столом сидят сотрудники, играют в карты и водку пьют. Там беспорядок, нужно потоп устранять, а они ничего не сделали и ушли. Начальник отдела мне говорит: «Я, что ли, должен за них дежурить?» Пришлось вызывать слесарей со стадиона (он тоже относился к Бауманскому району). Приходят двое. Один за другого держится… А просто 18-го числа был день аванса, а 10-го числа — день получки. Мы их там оставили и ушли. На другой день прихожу с документами, устраиваться на работу. Мне начальник отдела говорит: «Салих, я думал, ты не придешь — такое увидел!» А я пришел и начал работать…

Мне начальник отдела говорит: «Салих, я думал, ты не придешь — такое увидел!». А я пришел и начал работать

О плюсах и минусах оптимизации

И проработал долгих 34 года. Первым делом навел порядок в коллективе: строго-настрого запретил пить на рабочих местах и лично контролировал, что происходит в котельных. В течение дня мог нагрянуть с проверкой в любую из них — и его младшая дочка Лилия вспоминает, как вместе с папой перед первомайской демонстрацией сначала ехала на объезд котельных, а потом уже — на праздник.

Лилия Салиховна вспоминает, как вместе с папой перед первомайской демонстрацией сначала ехала на объезд котельных, а потом уже — на праздник

В 1979 году Салиха Харисовича назначили начальником Вахитовского энергорайона, в его задачи входило следить за всеми участками. Теплосети района делились на два участка: в одном — 23 котельные и тепловые сети к ним, в другом — 18 котельных. В подчинении у него было 220 человек! В 1982 году наш герой подумал: а зачем так много котельных? Они были подвальные и полуподвальные, и автоматики в них не было. Некоторые из них обогревали по два-три дома, а в других стояли мощные котлы, которых точно хватило бы на больший объем, чем они отапливали. И он перешел к оптимизации.

— Помню, стоял сентябрь. Солнечный, сухой, хороший сентябрь. К тому моменту нам уже разрешили бесканальную прокладку. Я за месяц закрыл пять древних подвальных котельных! Мне еще один из операторов говорил: «Салих-абый, ты за мной охотишься, что ли? Я в какую котельную ни перейду, ты их закрываешь!» Это все, конечно, шутки были. На самом деле, производственная необходимость диктовала такое уплотнение, — объясняет Салих Харисович.

Салих Харисович во время новогодних праздников на предприятии: встречают 2003 год

Деятельного сотрудника замечали. И отмечали. За годы работы ему выдали два десятка почетных грамот, по карьерной лестнице он продвинулся довольно быстро. Придя в конце 1974 года работать мастером в Бауманский район, уже в марте 1976-го Салих Касимов стал заместителем начальника теплосетей района. Еще через год он стал начальником одного из двух участков Вахитовского района, а с 1979-го — начальником теплосетей всего района.

— В трудовой книжке этого не написано, но когда мне было 58 лет, на пенсию уходил начальник Бауманского района. И районы объединили, дали мне под руководство. А потом говорят: «Давай мы к тебе еще Приволжский район присоединим?» Я ответил: «А как это все в порядке держать одному человеку? Вы вспомните, что было, когда вы объединили все Заречье. Все развалилось за полгода. Хотите, чтобы и у меня все развалилось?» Мне сказали: «Ладно, тогда не будем», — вспоминает Салих Харисович.

Порой нам приходилось друг за дружкой приглядывать — мама прибежит, посмотрит, как мы спим, и снова в котельную убежит…

Судьба предприятия — это судьбы людей

Лилия Салиховна рассказывает, что в 1999 году пришла на предприятие по рекомендации родителей. В те годы устроиться на стабильную работу, где вовремя и устойчиво платили, было большим счастьем. К тому моменту и отец, и мама Лилии и Эльвиры были на предприятии на таком хорошем счету, что руководство в какой-то момент сказало им: «После института мы ваших детей возьмем». И не ошиблось: обе дочери продолжили династию и славно поработали для развития и роста «Казэнерго».

Вспоминая, как работали родители, Лилия Салиховна рассказывает:

— Когда были суровые зимы, на теплосетях случалось много аварий. А ведь папа домой не возвращался, пока все не починят. И как-то раз было несколько аварийных ситуаций подряд, и папа не приходил домой пятеро суток. Так произошло, что в этот момент у нас гостил наш старенький дядя, который приехал из деревни. И вот он утром просыпается: «Салиха нет?» — «Нет». Вечером ложится спать и спрашивает: «А Салих не придет?» Мы отвечаем: «Не знаем». На пятый день он маме сказал: «Ладно, я поехал домой. Я все понял, вы меня обманываете. Вы уже вместе давно не живете».

Эльвира Салиховна добавляет:

— А мама работала сменами. Порой нам приходилось друг за дружкой приглядывать — мама прибежит, посмотрит, как мы спим, и снова в котельную убежит… Как-то так все и выросли…

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Что только не рассказал нам Салих Харисович! И как экстренно ночью вставляли стекла в окна котельной, где «хлопнул» газ. И как ехал домой с аварии в заледеневших насквозь брюках. И как отчитывал слесаря, который на голубом глазу вдруг предложил ему выпить вместе. И как сильно и кардинально менялась работа в начале нового века — появлялась автоматика, проходила тотальная информатизация, обновлялись тепловые сети, по которым теперь бежит живительное тепло в дома и квартиры казанцев. И как много людей тяжело и ответственно работали и продолжают работать, чтобы все эти процессы были бесперебойными…

Сегодня он уже давно на пенсии. Лилия Салиховна перешла на работу в другую организацию после 13 лет в «Казэнерго», но продолжает с ностальгией и добрым словом вспоминать предприятие, на котором фактически выросла. А сейчас в «Казэнерго» продолжает работать Эльвира Салиховна. Ей с самого начала потребовалось пройти обучение, освоить экономические и бухгалтерские программы. Но на этом останавливаться она не стала: вдобавок к своей очень большой и ответственной основной работе еще и профкомом на предприятии руководит. Причем очень деятельно: постоянно организовывается множество спортивных и культурных мероприятий, людей активно вовлекают то в праздничный концерт, то в участие в лыжной гонке, то в организацию елки, то в благотворительные акции…

А сейчас в «Казэнерго» продолжает работать Эльвира Салиховна. Ей с самого начала потребовалось пройти обучение, освоить экономические и бухгалтерские программы.

Отец и дочери очень похожи. И не только внешними чертами, но и своим деятельным, ответственным отношением к работе.

Новое время несет новые вызовы и новые ценности. Но одно остается незыблемым: как и тридцать, и сорок лет назад людям нужна стабильность. Потому и складываются на предприятиях, где эта стабильность есть, большие трудовые династии. Вот и на «Казэнерго» сохраняется преемственность поколений, представители которых работают для того, чтобы в каждом доме Казани было по-настоящему тепло. Совсем как в их семьях.

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