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Успехи России в Артемовске, переполненные морги, новая тактика ВСУ, мобилизованные из Татарстана / «Реальное время Live»

19:30, 28.03.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Успехи России в Артемовске, переполненные морги, новая тактика ВСУ, мобилизованные из Татарстана / «Реальное время Live»

После крупнейших забастовок работников маркетплейса России Wildberries татарстанские франчайзи-партнеры начали выставлять брендированные пункты выдачи заказов на продажу. Вернувшемуся с СВО жителю Набережных Челнов в БСМП извлекли осколок мины. В город также начали возвращаться участвующие в СВО военнослужащие, прибывшие в краткосрочный отпуск. Тем временем в зоне спецоперации российские силы практически полностью зачистили промзону на территории завода АЗОМ в Артемовске. Один из жителей города рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) переодевались в российскую форму в городе, чтобы выявить пророссийски настроенных граждан. Андрей Марочко, подполковник ЛНР в отставке, заявил, что в подконтрольном Киеву городе Часов Яр в морге уже нет места из-за больших потерь среди личного состава украинских силовиков под Артемовском. Пентагон и Белый дом требует от Киева захвата всех российских регионов — от Крыма до Донбасса. Тем временем на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить применять боеприпасы с обедненным ураном, которые Лондон планирует передать ВСУ. Экс-советник президента США Джон Болтон заявил, что не считает слова Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия блефом. Вот такие новости обсуждаем сегодня в обзоре «Реальное время Live».

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