Обзор госзакупок: от алюминиевых банок за 1,3 миллиарда рублей до массажного стола

Что ищут и заказывают татарстанские организации на электронных торговых площадках?

Фото: Коллаж Никиты Коновальцева

Благодаря открытости и информационной прозрачности каждый татарстанец сегодня может изучить перечень закупок организаций с государственным участием. Впрочем, это не мешает некоторым госучреждениям и крупным предприятиям нескромно заказывать себе премиальные внедорожники, технику Apple, массажные столы и икру. Какие заказы размещали и отменяли татарстанские организации и что нас в них удивило — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Аналитическая служба «Реального времени» изучила, какие закупки с 21 марта 2022 года по 21 февраля 2023 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок размещали татарстанские организации, работающие по 223-ФЗ и по 44-ФЗ.

Крупнейшие заказы от энергетиков, дорожников и предприятий ЖКХ

Как выяснилось, самые крупные заказы на торги отдают дорожники и организации, работающие в сфере ЖКХ, энергетики и алкогольной промышленности.

Так, «Татспиртпром» разместил заказ на поставку алюминиевых банок для напитков на 1,25 млрд рублей. Закупка еще не завершена, но по точно такому же размещению в феврале договор заключили с ООО «Арнест Упаковочные Решения Наро-Фоминск».

Татарстанское ООО «Инженерный центр «Энергопрогресс» выбирает субподрядчиков на создание блочно-модульной котельной для своих собственных нужд в Магаданской области — для выполнения комплекса работ по разработке конструкторской и проектной документации и обеспечению готовности модульной котельной к сдаче в эксплуатацию — на 546,4 млн и 992,9 млн рублей. «Татавтодор» разместил заказ на поставку дизельного летнего топлива (567,6 млн рублей) и поставку песка (166 млн рублей). А компании, работающие в сфере ЖКХ, искали подрядчиков на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.

Премиальный вседорожник для порохового завода и банкет для сотрудников РАЦИН

Намного любопытнее выглядят менее крупные заказы, которые бюджетным организациям также приходится проводить через систему закупок. Так, «Казанскому государственному казенному пороховому заводу» в 2022 году понадобился премиальный корейский вседорожник Genesis GV80 за более чем 7 млн рублей. В настоящее время на сайте «Кан- Авто» такой автомобиль можно купить за 9,7 млн рублей. Впрочем, закупка в итоге была признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие была подана только одна заявка. Возможно, найти Genesis GV80 за 7 млн рублей просто не удалось.

МУП «Ритуал» разместил на электронной площадке заказ на покупку среднеразмерного кроссовера Skoda Kodiaq за 3,5 млн рублей. Выиграл контракт ООО «Кан-Авто-8».

«Департамент продовольствия и социального питания Казани» ищет поставщика фарфоровой посуды на 3,03 млн рублей. Итогов пока нет, потому что в закупку решено добавить новые позиции.

«Республиканский агропромышленный центр инвестиций и инноваций» (РАЦИН) разместил заказ на проведение банкета за 1,5 млн рублей. На сайте ЕИС закупка была переименована в «Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием», однако на сервисе «СПАРК» она все еще значится как «банкет». Также, по данным сайта РБК Компании, среднесписочная численность сотрудников АО «РАЦИН» всего 48 человек. Выигравший поставщик скрыт, протокол не приложен.

ООО «Газпром Питание» в очередной раз доказало, что мечты некоторых сотрудников «Газпрома» сбываются: для них заказали икры и слабосоленой рыбы на 195,3 тысячи рублей — 50 банок икры лососевой по 315 рублей, 150 упаковок филе семги по 292 рубля и 550 кг сельди по 204 рубля за кг. Заказ находится на оформлении.

Вечный Apple и массажный стол для КФУ



Несмотря на санкции, не выходят из моды закупки техники фирмы Apple. Министерству лесного хозяйства Республики Татарстан понадобился моноблок Apple iMac 24 за 180 тысяч рублей, а Казанской государственной консерватории — планшет Apple iPad Pro 2021 A2459 M1 8C со стилусом за 128,7 тысячи рублей и iPhone 14 Plus за 94,3 тысячи рублей. РАЦИН разместил заказ на беспроводные наушники Apple AirPods 3 за 14,8 тысячи рублей, но не получил предложений.

«Приобретение айфонов для служащих явно выходит за рамки потребностей госструктур. Как правило, телефоны — это личное имущество. Кроме того, существуют более дешевые аналоги, которые в полной мере отвечают требованиям связи госструктур. Это касается и наушников, и моноблока Apple», — говорит экономист, к. э. н., глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.

Золотой iPhone 13 Pro за 100 тысяч хотел заказать себе «Татарский государственный театр имени Галиасгара Камала», но 20 декабря прошлого года отменил закупку.



«На мой взгляд, если компания проводит по отношению к нашей стране враждебную политику (уходит с нашего рынка, удаляет в AppStore российские приложения, блокирует платежные сервисы), если специалисты говорят не только о шпионских функциях айфонов, а говорят и о возможном дистанционном блокировании этих устройств — я уж не знаю, какие доводы еще приводить в пользу полного запрета госзакупок этой техники и ее использования госслужащими и работниками госкомпаний», — возмущается блогер и экономист Альберт Бикбов.

Действительно не все размещения доходят до контрактов. Так, КФУ сначала очень удивил заказом на поставку массажного стола за 155 тысяч рублей. Согласно техническому заданию, стол должен быть не ранее 2022 года выпуска и обязательно новым, не бывшим в употреблении, а его качество должно подтверждаться документацией. В итоге заказчик сам отменил закупку.



«Из того, что я увидел в основном эти закупки направлены на обеспечение запросов руководства, которое до настоящего времени не поняло, что во время СВО необходимо крайне рационально использовать бюджетные средства, — отмечает Рустем Шайахметов. — Такое ощущение, что оно не готово умерить свои аппетиты согласно реальности. А патриотизм начинается именно с этого, когда люди для достижения победы своей страны жертвуют своими интересами во имя родины. Видимо, эти люди являются патриотами только на словах».

«В марте на ежегодном отчете правительства в Госдуме премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что по состоянию на 8 марта этого года дефицит бюджета составляет 3 трлн 300 млрд рублей! Только за 3 месяца текущего года. Этические вопросы о том, что в условиях санкций закупают вот эти зарубежные товары, я даже немного в стороне сейчас оставлю. Я немного хочу с небес на землю опуститься и посмотреть на эти вопросы чисто с экономической точки зрения, — высказал недоумение казанский адвокат Лаврентий Сичинава. — Какая была необходимость покупать вот эти дорогостоящие вещи?»

«Это все бюджетные деньги. В условиях жесточайшего дефицита бюджета, когда каждую копейку надо беречь, у нас налево и направо раскидываются деньгами. Ладно пороховой завод отказался от этой закупки. Но уже сам факт того, что он этот вопрос поставил о покупке автомобиля Genesis за 7 млн, уже говорит о чем-то! Для чего пороховому заводу такой автомобиль? Или кому он там нужен? Для чего МУП «Ритуал» автомобиль Kodiaq?».



С точки зрения экономики, это просто «издевательство», считает Сичинава, а с точки зрения этических норм, когда у нас на каждом шагу говорят о санкциях и политике импортозамещения, это выглядит по меньшей мере кощунственно. «Дефицит бюджета будет расти. 3 трлн рублей — это сумасшедшие деньги. Конечно, я к этому как обыватель отношусь крайне негативно. Как к этому можно относиться нормально? К таким вещам как минимум надо относиться с недоумением. Здесь есть элементы коррупции. Это растрата государственных денег», — считает адвокат.