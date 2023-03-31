В Казани стартует первый международный турнир года

И это снова будут фехтовальщики

В этот уик-энд в казанском Центре гимнастики состоится первый в нынешнем году международный старт в России. Под эгидой «Кубка дружбы» пройдут старты фехтовальщиков. Спортивная редакция «Реального времени» видит политическую мотивацию и ищет спортивную составляющую.

Сильных соперников не хватает

Фехтовальщики зачастили в Казань. Только в конце прошлого предолимпийского сезона у нас проходили отборы на Олимпиаду в Центре гимнастики и в МВЦ «Казань Экспо». Сейчас в Казани соберутся шпажисты ближнего (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан) и дальнего (Вьетнам, Ирак, Ливан, Сирия) зарубежья, соревнования запланированы на три дня, включая 2 марта.

Общий призовой фонд выглядит очень достойно — 8,4 млн рублей, из которых победители могут получить по 1,8 млн. Понятно, что среди основных претендентов на победу, да, собственно, и на весь пьедестал почета, будут российские шпажисты, поскольку среди гостей звезд нет и не было даже в исторической ретроспективе. К примеру, если вспомнить Беларусь, то легендарный Александр Романьков из Минска в этом году отметит 70 лет, его карьера была долгой — 23 года, но 30 лет назад он ее завершил. И да, Романьков был рапиристом.

Блестящая фехтовальная школа Казани также специализировалась в основном на женской рапире (Гилязова, Князева, Никонова, Вощакина, Гафурзянова, Мартьянова) и мужской сабле (Баянов, Мокрецов, Падеров). Татарстанская шпага хоть и добивалась успехов, но в целом это было на юниорско-молодежном уровне. Среди девушек ранее были Екатерина Шурупина, Елена Шашарина, сейчас Элла Миннулина, среди мужчин Александр Великанов, Рамиль Гайсин, сейчас Рафаэль Загитов.

Только в конце прошлого предолимпийского сезона у нас проходили отборы на Олимпиаду в Центре гимнастики и в МВЦ «Казань Экспо». Фото: realnoevremya.ru

Среди участников старта в Казани ожидается Айзанат Муртазаева, полуфиналистка Олимпиады в Токио, и члены сборной России, вице-чемпионы командного турнира, среди которых Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов, среди них самый интересный, конечно, Бида. Его бабушка, олимпийская чемпионка в рапире Валентина Растворова, дед — двукратный призер Олимпиад по водному поло Борис Гришин. Дядя — Евгений Гришин, выигрывал московскую Олимпиаду также по водному поло, а мама — Елена Гришина, становилась призером чемпионатов мира и Европы и сейчас работает телекомментатором «Матч ТВ». Она рапиристка, тренировалась, в том числе, у великого казанского наставника Владимира Житлова. Супруга Сергея Биды — Виолетта Храпина, с сестрой-двойняшкой Даниелой Храпиной также успешно занимались фехтованием.

Беда в том, что Биде и Ко не с кем будет биться всерьез. Разве что приедут узбекистанцы — Роман Александров, Файзулла Алимов, Нодирбек Муминов, которые входят в число сильнейших на Азиатском континенте. А это и Япония — действующий олимпийский чемпион в команде, Южная Корея, Китай, Казахстан.

Бокс, фехтование и футбол выходят на передовой край спортивно-политической борьбы

А вот почему в России нет Казахстана и Китая — это, конечно, вопрос, которым совершенно не хочет задаваться спортивное руководство России. Казахстанцы (Дмитрий Алексанин, Эльмир Алимджанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов) только что приняли участие в этапе Кубка мира в Аргентине, завершившимся 26 марта. Кстати, Курбанов — татарин по национальности, вместе с Алимджановым он долгое время был партнером по сборной Казахстана экс-казанца Ильи Мокрецова, принявшего казахстанское гражданство и выступавшего там до 2018 года. Даже если предположить естественную усталость возрастных спортсменов (хотя в шпаге не редкость выступления до 40 лет), можно было бы делегировать в Казань молодежку, которая весьма успешно выступает на азиатских соревнованиях. Но казахстанцев в Казани нет, как и, повторимся, Китая.

В кои-то веки в шпаге существует суперзвезда из дружественной нам Венесуэлы Рубен Лимардо, в прошлом вице-чемпион мира. Но в Казани нет ни Лимардо, не будет достаточно боевитой команды Венесуэлы. И это просчет российской спортивной дипломатии.

А вот почему в России нет Казахстана и Китая — это, конечно, вопрос, которым совершенно не хочет задаваться спортивное руководство России. Фото: realnoevremya.ru

Тут надо помнить, что ранее спортсмены целый сезон провели на антиковидном «карантине», оставшись в 2020 году без турниров и призовых. Поэтому, когда международная федерация сделала шаг навстречу, вернув российских и белорусских фехтовальщиков на международные старты, ожидалось, что мы получим солидный в плане участников турнир. На решение федерации тут же отреагировали Германия и Польша (это неприятно) и Финляндии (а вот на этих тьфу и растереть), которые отказались принимать у себя международные старты. Германия отказалась от турнира по рапире в знаменитом фехтовальном центре Таубербишофсхайм. К нему в качестве отказников присоединилась Познань. Про финский турнир в Турку никто бы даже и не вспомнил, если бы информация о нем не прозвучала в актуальном контексте. Честь и хвала руководству международной федерации фехтования, которая отреагировала тем, что запретила использовать символику Украины другим сборным, а бойкот соревнований с участием России будет наказываться согласно регламенту. На это тут же отреагировала Южная Корея, проинформировав Международную федерацию фехтования, что не имеет ничего против участия россиян.

Провал российских спортивных СМИ

Предыдущая неделя подтвердила тезис об окончательном разложении федеральных специализированных российских СМИ, пишущих о спорте. Казалось бы, прошел первый, после масштабного бойкота, чемпионат мира по боксу среди женщин, в котором принимали участие сборные России и Беларуси, при этом было минимальное количество бойкотирующих стран. Три медали всех достоинств у россиянок и одна у Беларуси вызвали практически нулевой интерес федеральных спортивных СМИ. Президент международной федерации бокса Умар Кремлев, по сути, одержал чистую победу над мировым закулисьем, а отдельные СМИ ограничились только новостью о том, что чемпионке мира не включили российский гимн. Это нокаут от СМИ, территориально находящихся в России, зарегистрированных здесь и работающих на русскоговорящую публику. В итоге новость про единственную бронзу Юлии Апанасович из Белоруссии количественно перебила три медали россиянок в целом. К счастью, федералов тут успешно подменили региональные издания, поэтому Краснодар порадовался за чемпионку Анастасию Демурчян, Ульяновск торжествовал от серебра Наталии Сычуговой, а Ставрополье и ХМАО порадовались за бронзового призера Диану Пятак, которая родилась в Ставрополе, а живет в Ханты-Мансийске.

Как тут не вспомнишь выражение, что, когда дети российских VIP-персон находятся за рубежом, то ментально это не российские дети. Также, если якобы российские СМИ находятся здесь, но все свое внимание уделяют событиям за рубежом, то это не российские СМИ. В этом контексте удивляет отношение министра спорта России Олега Матыцина, который с энтузиазмом включился в перепалку с главным тренером сборной страны по футболу Валерием Карпиным, начав поучать его патриотизму. Даже если вопрос по Карпину задавался на каком-то пресс-подходе, Матыцин мог бы не идти на поводу кликуш от журналистики, гоняющихся за кликами, а мог бы совсем не лишний раз напомнить о России, Заодно бы последил за реакцией.

Матыцин мог бы совсем не лишний раз напомнить о России на боксерском чемпионате мира и ее успехах. Фото: realnoevremya.ru

К тому же, что бы там не наговорил Карпин, футбольная федерация едва ли не единственная из игровых, кто активно вовлечен в международный календарь. И не с Карпиным надо пикироваться, а с баскетболистами-волейболистами, ватерполистами-хоккеистами, которые совместно сыграли меньше международных матчей, чем коллеги футболисты. Чем целый год занимаются президенты федераций Кириленко и Шевченко, Третьяк и Шаронов, вообще непонятно. У России отняли целый чемпионат мира по волейболу среди мужских команд, а президент федерации Станислав Шевченко даже не почесался, чтобы задействовать многолетние связи, и сыграть с тем же Ираном, Кубой, Китаем, Сербией. Именно в мужском волейболе можно было бы организовать такой мощный турнир, что это привлекло бы всеобщее внимание. Но Шевченко демонстрирует, что он не успешный кризисный менеджер, каким был его предшественник Валентин Жуков, сохранивший и вид спорта, и саму федерацию на плаву. Шевченко, может быть и хороший, но управленец, который может работать только в комфортных условиях, как и Кириленко, Третьяк, про умение работать Шаронова — это отдельная песня. Счастье для спортивных менеджеров, что все внимание патриотически настроенной общественности забирают деятели культуры, сейчас выяснилось, что очередной актер сбежал. И это не просто татарстанец Шамиль Хаматов, но и воспитанник ватерпольного «Синтеза», что обидно, и младший брат Чулпан Хаматовой, что многое объясняет.



Можно попробовать развалить спортивную изоляцию с помощью сепаратизма

На самом-то деле мир расколот. Расколоты даже те части, которые мы привыкли считать единым фронтом, выступающим против России. Возьмем водное поло. Именно этот вид спорта до сих пор допускает себе элементы сепаратизма, когда, например, в международном турнире под эгидой ЛЕН под названием EU Nations Tournament выступает команда под названием Euskal Selekzioa, представляющая Басконию. Если же Иран, Казахстан, Китай и другие опасаются играть с Россией из-за санкций (хотя в футбол Иран играет), то развитие водного поло представляется наиболее «безопасным» в наши дни с точки зрения сотрудничества с международным сообществом. Все потому, что это один из последних полупрофессиональных видов спорта, пожалуй, наряду с регби. Главный тренер «КОС-Синтез-УОР» Евгений Ярощук прямо говорил об этом в эксклюзивном интервью «Реальному времени», данную мысль подтвердил белорусский воспитанник Дмитрий Холод, выступающий за сборную России и немецкий «Шпандау 04», где, при всей популярности водного поло и неплохих результатах их сборной и клубов, всего лишь две команды, собственно, «Шпандау 04» и «Уайт Шаркс» из Ганновера могут позволить себе держать профи в составе — и то перемешанных с полулюбителями из студентов и даже школьников.

То есть нет никаких преград к тому, чтобы учредить некий международный турнир с участием сборных Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, с приглашением условных сборных Белграда, Будапешта (в сербской и венгерской столицах столько команд, что легко можно составить пару сборных), сборных Пекина, Тегерана. Для массовости пригласить, допустим, Азербайджан, все равно сборная этой страны практически не задействована в международном календаре водного поло. К тому же на местном сайте я обнаружил ранее информацию о международном турнире, который должен был пройти в России (где, когда, как сыграли?) Пригласить тех же басков, саудитов (там играли Александр Ерышев и Сергей Губарев и наверняка могли бы помочь с контактами).

Развитие водного поло представляется наиболее «безопасным» в наши дни с точки зрения сотрудничества с международным сообществом. Фото: sintez-kazan.ru

Нет препятствий, чтобы организовать подобный турнир в баскетболе (Сербия в лице сборной Белграда, Венгрия как сборная Будапешта), это вполне достойные соперники. В волейболе Сербия и Иран, кто же будет обращать внимание на то, что это сборная Тегерана. И, конечно же, нужен Китай, чья женская команда проводит дебютный сезон в открытом чемпионате России. Ведь можем, когда хотим. А когда не хотим, то слышим о желании волейбольной сборной Китая сыграть не в России, а в чемпионате Франции. Получается, что и Россия раскололась, и одни поехали в окопы, а другие так и остались в фалафельных и телом, и душой.



Джаудат Абдуллин