День в истории: у гимна Татарстана появились слова, начали строить атомные подлодки

Чем примечательна дата 28 марта?

Сегодня, 28 марта, Всемирный день историка, в России — День возрождения балкарского народа. 28 марта в Африке началась история рабства, Совнарком ТАССР был переименован в Совет министров, прошел первый Международный фестиваль современной музыки «Европа — Азия», в первый раз исполнили Государственный гимн республики со словами, в Москве основали Большой театр, была заложена первая атомная подводная лодка, в Великобритании состоялся первый чемпионат мира по тяжелой атлетике. Родились княгиня Екатерина Дашкова, философ Христоф Зигварт, актер Иннокентий Смоктуновский. Умерли график Фаик Тагиров, русский царь Иван IV Грозный, писательница Вирджиния Вулф, художник Марк Шагал. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Прозвучал гимн Татарстана

28 марта 1946 года Совет народных комиссаров Татарской АССР был переименован в Совет министров. Совнарком Татарской АССР был высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти республики. Его учредили 26 сентября 1920 года на I съезде Советов ТАССР. Совмин выполнял разные функции: принятие мер по осуществлению народно-хозяйственного плана, мер по обеспечению общественного порядка, защиты интересов государства и охраны прав граждан.

Фото kazan-journal.ru

28 марта 1978 года в Москве умер художник-график Фаик Тагиров. После смерти отца Шакирзяна, учителя рисования, черчения, каллиграфии, автора букварей, уехал в Екатеринбург, после переехал в Казань, а потом в Москву. Главная заслуга одного из пионеров советского графического дизайна — продвижение нового формата оформления книг, в котором проявились его экспериментальные идеи. Был сторонником латинизации татарского алфавита, при этом в 1920-е вдохновлялся арабской графикой. Создал множество наборных шрифтов на основе русского, латинского, армянского, грузинского, корейского, хинди, пенджаби и других алфавитов.

28 марта 1993 года в Казани и Альметьевске прошел первый Международный фестиваль современной музыки «Европа — Азия». Провести мероприятие предложил Рашид Калимуллин — композитор, народный артист России и Татарстана. Идея родилась в начале 1990-х годов после победы на международном конкурсе в Германии и участия в многочисленных концертах и фестивалях. С этим предложением Калимуллин обратился в Министерство культуры республики, где нашел поддержку. Первый фестиваль прошел успешно. Почетной гостьей стала София Губайдулина, которую пригласил Калимуллин.

28 марта 2013 года на заседании Госсовета Татарстана состоялось первое исполнение Государственного гимна республики со словами. Музыка гимна была написана еще в 1993 году — ее утвердили постановлением Верховного Совета Республики Татарстан. Однако подходящего текста для композиции не было. В 2012 году был объявлен конкурс на лучший текст гимна Татарстана. Всего в конкурсе участвовало 182 работы, но в итоге первое место занял измененный текст Рамазана Байтимерова, над которым и позднее работало много авторов. Переводом готового варианта на русский язык занялся Филипп Пираев.

Фото: Ирина Плотникова

28 марта 2022 года «Реальное время» рассказало, что на скамье подсудимых казанского суда побывал наследник самарской империи подшипниковых заводов Александр Швидак, с которого в гражданском порядке требовали 6 миллиардов рублей. В его уголовном деле фигурировало лишь 60 миллионов. Как выяснило издание, в Татарстан материалы направили, поскольку здесь находится главный офис банка, со счета которого ушел последний «похищенный» перевод. Впрочем, райсуд Казани отказался судить Швидака — вернул дело прокурору. В Верховном суде Татарстана обвиняемый с помощью медийного адвоката хотел добиться еще и послабления меры пресечения.

Родился Смоктуновский

28 марта 1776 года в Москве был основан Большой театр. В этот день известный меценат — московский губернский прокурор князь Петр Урусов получил правительственную привилегию, подписанную императрицей Екатериной II, «на открытие актерской труппы» и на «содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений» сроком на десять лет.



Источник wikipedia.org

28 марта 1925 года в деревне Татьяновке (ныне Шегарский район Томской области) родился актер Иннокентий Смоктуновский. Во время войны попал в плен, бежал, стал партизаном, после получив запрет на проживание в 39 крупнейших городах. В конце 1957 года в Большом драматическом театре вышел в роли князя Мышкина в «Идиоте», после чего «проснулся знаменитым». Вскоре Смоктуновский покинул БДТ, играл в Малом театре и МХАТе, снимался в таких знаковых картинах, как «Гамлет», «Девять дней одного года», «Берегись автомобиля».

28 марта 1958 года на стапеле завода №199 в Комсомольске-на-Амуре была заложена первая атомная подводная лодка. Она принадлежала к проекту 659 — это серия советских атомных подводных лодок, вооруженных крылатыми ракетами П-5 класса «корабль — земля». Первоначально главным конструктором проекта был П.П. Пустынцев, затем его сменил Н.А. Климов. После снятия ракет П-5 с вооружения лодки были переоборудованы по проекту 659Т (торпедная). На воду лодку спустили 12 мая 1960 года, а спустя 29 лет, 30 мая 1989 года, она была выведена из состава ВМФ.

Источник wikipedia.org

Рабство в Африке

28 марта 1658 года началось распространение рабства в Африке. В XV—XVI веках в Африку проникало все больше европейцев, которые осваивали континент и обретали все большую власть на нем. Постепенно они стали использовать местных жителей как своих рабов. Именно в этот день в 1658 году парусник «Амерсфоорт» голландской Ост-Индской компании с «грузом» чернокожих рабов бросил якорь в бухте Тейбл-Бей, недалеко от первого поселения европейцев в Южной Африке. Темнокожих везли за пределы Африки в нечеловеческих условиях, с минимальным количеством еды и в ужасной тесноте. Многие этого не выдерживали и умирали, так и не добравшись до конечной точки маршрута.

28 марта 1891 года в Великобритании состоялся первый чемпионат мира по тяжелой атлетике. В нем приняли участие всего семь атлетов из шести стран. Соревнования проходили в одной весовой категории, а победитель определялся по сумме выступлений в восьми видах упражнений. Первое место в чемпионате занял Эдвард Лоуренс Леви из Великобритании, второе — итальянец Джакомо Дзафарана, третье — бельгиец Артур Франсуа. Однако многие тяжелоатлеты не признавали итогов этого соревнования, так как их на него даже не пригласили, несмотря на хорошие физические показатели.