Как ведущий «Момента истины» в Казани самарского магната защищал

Верховный суд Татарстана согласился с возвратом «чужого» дела прокурору, но оставил под замком обвиняемого в уводе 60 млн рублей

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», на скамье подсудимых казанского суда побывал наследник самарской империи подшипниковых заводов Александр Швидак, с которого в гражданском порядке требуют 6 миллиардов рублей. В его уголовном деле фигурируют лишь 60 миллионов. Как выяснило издание, в Татарстан материалы направили, поскольку здесь находится главный офис банка, со счета которого ушел последний «похищенный» перевод. Впрочем, райсуд Казани отказался судить Швидака — вернул дело прокурору. На днях в Верховном суде Татарстана обвиняемый с помощью медийного адвоката хотел добиться еще и послабления меры пресечения.

Швидака защищает ведущий «Момента истины»



Обвиняемый бизнесмен на заседание Верховного суда Татарстана не приехал. Участвовал в нем в режиме видео-конференц-связи из Самарского облсуда вместе со своим адвокатом Анной Миненковой. Второй защитник прилетел в Казань из Москвы — это Федор Трусов, вице-президент Гильдии российских адвокатов, автор и ведущий программ издательского дома «Момент истины».

Предметом заседания стало решение Московского райсуда Казани по уголовному делу Александра Швидака. Суд постановил — вернуть его прокурору Самары для устранения нарушений в обвинительном заключении, а еще продлить домашний арест обвиняемому в мошенничестве до 13 мая и до 13 июня — арест на проданный Швидаком жилой дом в Самаре площадью 1,1 тысячи кв. м и земельный участок 9,8 тысячи кв. м. Из оглашенных в суде материалов следовало — новым собственником этой недвижимости является Эрнест Старателев — известный в Самаре политтехнолог, пиарщик и телеведущий. В заседании судов по уголовному делу этот собственник не участвовал.

Постановление казанского райсуда обжаловал гособвинитель, настаивая, что никаких неустранимых в судебном процессе препятствий обвинительное заключение не содержит. Адвокат Трусов в свою очередь соглашался с решением в части возврата прокурору, но категорически возражал против сохранения меры пресечения и дальнейшего ареста имущества третьего лица. Изучив его жалобу, председательствующий судья Верховного суда РТ Айрат Сабиров даже поинтересовался — не заключал ли московский защитник соглашение о защите интересов Старателева. Ответ был отрицательным.

Обвиняемый бизнесмен на заседание Верховного суда Татарстана не приехал

Рассмотрение доводов сторон растянулось на час и осложнилось качеством связи: в зале Верховного суда РТ было отлично слышно самарского адвоката и фоновые шумы из подключенных одновременно казанских изоляторов. Швидак стоял от микрофона дальше и его выступление до Казани доходило какими-то волнами. Ну а сами самарцы несколько раз жаловались, что не слышат выступающих в Верховном суде РТ.

В кредиторах «подшипникового» магната — Ак Барс и «дочка» «Татнефти»

Суду Александр Швидак представился директором по развитию АО «Звезда-Энергетика» — компания зарегистрирована в Ленинградской области, специализируется на инженерных изысканиях, проектировании, строительном и авторском надзоре. Следствие считает Швидака бенефициаром АО, по данным «СПАРК-Интерфакс», 32% доли уставного капитала — у московского ООО «Энерготех», остальным владеет компания Lavenco Limited на Кипре. Причем ее адрес полностью совпадает с адресом офшорного собственника ОАО «Самарский подшипниковый завод». Александр Швидак входит в совет директоров завода.

Отец обвиняемого Игорь Швидак был основателем группы компаний «Самарские подшипниковые заводы» — крупнейшего в стране подшипникового объединения, чью продукцию поставляли более чем в 30 стран мира. После смерти Игоря Швидака активы достались его сыну, однако часть предприятий попала в процедуру банкротства.

Швидак-младший в прошлом был президентом «Промавтобанка», имел долю в «Балтинвестбанке», вел бизнес нескольких компаний в Самаре и Питере. В июле 2021-го по делу о личном банкротстве Александра Швидака арбитраж объявил о начале процедуры реструктуризации его долгов. Кредиторы потребовали с него 6 млрд рублей. В числе таковых оказался Ак Барс Банк (668 млн рублей) и подконтрольная «Татнефти» компания «УСТ-офисная недвижимость» (101 млн).

Отец обвиняемого Игорь Швидак был основателем группы компаний «Самарские подшипниковые заводы». Фото sama-samara.ru

Процедура пока не завершена. Финансовый управляющий просит суд признать недействительными две сделки — продажу должником того самого дома с участком в 2015 году Анастасии Жорниковой и перепродажу этой недвижимости Эрнесту Старателеву в 2019-м.

Большую часть данного судебного процесса кандидат в банкроты провел в условиях несвободы. В октябре 2020-го он был водворен в СИЗО в качестве обвиняемого в мошенничестве, в ноябре того же года переведен под домашний арест.

Как член совета директоров займы брал

Уголовное преследование Александра Швидака связано с компанией-оператором самарских котельных ООО «Волгатеплоснаб» (далее ВТС), владельцем которых на 80% является питерская «Звезда-Энергетика», где обвиняемый, по версии следствия, является конечным бенефициаром. При этом бизнесмен числится членом совета директоров в обеих компаниях. С декабря 2016 года по май 2019-го эти полномочия были использованы с целью обмана и злоупотребления доверием, для хищения у ВТС 60,8 млн рублей, — считают следователи самарской полиции и прокуроры.

В данный момент ВТС проходит процедуру банкротства.

По версии обвинения, сначала Швидак обманул директора ООО Степанова и получил от компании в 2016 году процентный заем на 2,3 млн рублей, не имея возможности исполнить обязательства по их возврату. А позже, как считают силовики, он убедил совладелицу «Волгатеплоснаба» с долей 20% одобрить ему, как физлицу, члену совета директоров и бенефициару компании с долей 80% в ВТС, сделку с заинтересованностью по выдаче займов на 41 млн рублей.

В июне — октябре 2017-го Швидак получил на свой счет в банке «Солидарность» в Самаре 16,7 млн рублей. Фото: yandex.ru

На основании подписанного одной лишь совладелицей протокола внеочередного собрания участников со Швидаком заключили три договора процентных займов и в июне — октябре 2017-го он получил на свой счет в банке «Солидарность» в Самаре 16,7 млн рублей. В 2018—2019 году были заключены еще 15 договоров процентных займов на 41,1 млн рублей.

Самарские полицейские считают — Швидак пытался создать видимость погашения обязательств, заключив с ВТС договор о продаже предприятию оборудования для котельной на сумму 20 млн рублей. В итоге его долговые обязательства были уменьшены на 19,4 млн, однако, по версии следствия, в действительности никакой поставки дорогостоящего оборудования не было.

Общий ущерб предприятия конкурсник и следователи оценили в 60,8 млн рублей. Причем последние 1,5 млн рублей в мае 2019-го ушли со счета потерпевшей фирмы из филиала «Банка Казани» в столице РТ, на улице Солдатской. Именно этот перевод силовики считают моментом окончания преступления.

Изначально дело Швидака поступило в Октябрьский райсуд Самары, однако там с учетом «казанского» перевода посчитали нужным изменить подсудность, отправив материалы в Московский райсуд Казани. Ну а в этом райсуде дело не пошло дальше предварительных слушаний.

«В Самаре ни один суд не взялся рассматривать это дело. Александр Игоревич в Самарской области — уважаемый человек», — сообщил в Верховном суде РТ адвокат Федор Трусов

Адвокат: «Сидит за преступление, которое фактически рассыпается»

По мнению защиты, получение процентных займов в организации не образует состав преступления, а какие-либо иные действия в пользу версии о мошенничестве в обвинении не расписаны. «В Самаре ни один суд не взялся рассматривать это дело. Александр Игоревич в Самарской области — уважаемый человек», — сообщил в Верховном суде РТ адвокат Федор Трусов. После заседания он поделился с «Реальным временем» мнением, что уголовное дело против его клиента способствовало достижению конкретной цели — рейдерскому захвату его бизнеса. Поскольку второй год Швидак просто лишен возможности защищать свои интересы в арбитражах и банках.

— Такая мера пресечения, как домашний арест, препятствует его работе — при этом он сидит под домашним арестом за преступление, которое фактически рассыпается сейчас у следствия, за преступление, которого нет, — выступила по видеосвязи адвокат Анна Миненкова.

Защитники информировали суд о найденном оборудовании для котельной — том самом, что по материалам дела, не поставлялось и было лишь бумажным прикрытием для списания займов. На заседании огласили ходатайства адвокатов об осмотре этого оборудования, поданные еще на стадии предварительного следствия. Огласили и отказ начальника отделения следственной части со ссылкой — «по приложенным документам по подстанции невозможно идентифицировать принадлежность данного имущества».

Со ссылкой на конкурсного управляющего Павла Кривцова адвокаты утверждали — ему удалось подтвердить принадлежность оборудования и включить его в конкурсную массу. А еще указывали на то, что указанный в обвинительном заключении в качестве обманутого директор Степанов даже не был допрошен по данному уголовному делу.

Сам Александр Швидак заявил суду — нарушения начались с первого дня следствия: «Дело возбудили на сутки раньше, чем поступило заявление от потерпевшего — конкурсного управляющего ВТС». Дальше, со слов обвиняемого, к нему в камеру не раз прибывали оперативные сотрудники с предложением — согласиться на часть обвинения, признать какую-то сумму, в обмен на смягчение меры пресечения.

Подсудимый поддержал возврат дела прокурору, но очень просил смягчить ему меру пресечения

«Естественно они получили отказ», — констатировал бизнесмен, заявив, что преступления не совершал. А еще указал — в обвинении нет информации о том, что полученные займы на 41 млн рублей он обеспечил залогом в трехкратном размере — уступил ВТС свое право требования долгов в 126 млн рублей с предпринимателя Юрия Рыдника. Правда, Швидак не уточнил, что этого должника признали банкротом еще до возбуждения данного уголовного дела.



Также самарский фигурант на суде утверждал — погашал займы имуществом, которое передавалось на баланс «Волгатеплоснаба» по договорам купли-продажи и личному распоряжению первого замдиректора компании Денисова. «Господин Денисов четырежды менял показания на допросах — то подписывал, то не подписывал, то видел, то не видел. В проведении очной ставки с ним нам отказали», — добавил Швидак.

Подсудимый поддержал возврат дела прокурору, но очень просил смягчить ему меру пресечения и открыть доступ хотя бы к использованию средств связи — чтобы иметь возможность работать и содержать ребенка и мать.

— Никаких препятствий следствию я чинить не собираюсь, — пообещал Александр Швидак. — Полностью рассчитываю, что все-таки справедливость восторжествует, и в конечном итоге я буду полностью защищен законодательством РФ и судом.

Верховный суд РТ оставил решение Московского райсуда Казани в силе. Дело вернется в Самару, но Швидак останется под домашним арестом, арест с его бывшего дома с участком суд также снимать не стал.