«ЧВК Редан», восьмое марта и хоккей: «Реальное время» изучило, что гуглят татарстанцы

Аналитическая служба «Реального времени» изучила, что интересовало татарстанцев больше всего за последние 30 дней

Фото: коллаж "Реальное время"

Последние два месяца были богаты на события как в самом Татарстане, так и по всей России. Одной из главных тем конца февраля — начала марта стало появление так называемой «новой молодежной субкультуры». Речь идет о «ЧВК Редан», которая стала известна за счет массовых драк и задержаний в торговых центрах крупных городов, в том числе и Казани. Главным праздником этого периода, конечно же, стал Международный женский день, который традиционно отмечается 8 марта. В этом году праздник стал по-настоящему особенным, ведь в сегодняшнее непростое время представительницы прекрасного пола наравне с мужчинами охраняют безопасность страны, выполняя свой служебный и профессиональный долг. Также одними из ключевых событий стали выходы отечественных новинок в сферах кинематографа и компьютерных игр, быстро набравшие популярность и за пределами страны. Что интересовало татарстанцев больше всего и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Международный женский день — лидер по приросту популярности в запросах татарстанцев

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Республике Татарстан за последние 30 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 30 дней).

Лидером по приросту популярности среди всех запросов стал Международный женский день или праздник 8 Марта. Граждан интересовали оригинальные и теплые поздравления для представительниц прекрасного пола. Данный праздник традиционно является главным событием этого месяца, но в этом году ему было было дано особое значение.

В связи проведением СВО и прошедшей частичной мобилизацией большое количество женщин взяли на себя новые обязанности по защите своей семьи и родины. Работая на предприятиях, выполняя свой долг в медицинских и учебных учреждениях, добровольно помогая военным и неся службу в органах правопорядка, они стали надежным щитом для страны. Неудивительно, что количество интересующихся идеями для заслуженных поздравлений стало самым большим за последние 30 дней.

Больше всего жителей республики интересовало, чем занята молодежь

Если объединить однотипные запросы в один общий, например, объединить все запросы, где упоминается «редан» в одну тему, то получится, что татарстанцы интересовались следующим (прирост популярности по множественным запросам усреднен):

Ячейки «ЧВК Редан» достаточно быстро распространились по России. Так, буквально в течение одной недели задержания подростков, устраивающих погромы в ТЦ и причисляющих себя к этой субкультуре, произошли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и других городах.

Участники этого движения выступают против футбольных фанатов, уроженцев Кавказа и мигрантов. Отметим, что члены подростковой группировки построили свой образ, основываясь на банде «Редан» из аниме-сериала Hunter x Hunter. Их отличительными особенностями являются черная верхняя одежда и клетчатые штаны.

В Казани больше всего интересовал спорт

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Елабуге, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь нормализовано в 100-балльную шкалу, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов. Оставшиеся значения сравниваются с ним и принимаются равными числу от 0 до 99. Однако, если это сложный запрос, например «8 марта» или «редан», то баллы суммировались: «чвк редан» + «чвк редан это» + «редан». Таблица визуализирована гистограммой. То есть можно сказать, что приложение Scarlet заинтересовало почти все крупные города Татарстана, а вот Пасха-2023 повышенный интерес вызвала в основном в Елабуге.

Говоря о спорте, стоит отметить, что важным событием этого периода в данной сфере стал кубок Гагарина. В связи с этим высокой популярностью среди запросов татарстанцев пользовались хоккейные матчи «Ак Барс» против «Нефтехимика» и «Адмирала». При этом стоит отметить, что игра между казанцами и нижнекамцами пользовалась интересом больше у вторых.

На YouTube жителей Татарстана интересуют происшествия, шоу и обзоры игр

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:

Стоит отметить, что одними из самых популярных запросов на различных площадках стали сериал о рок-группе «Король и Шут», а также компьютерная игра Atomic heart. В первом случае интерес обусловлен тем, что биографическо-фэнтезийная картина рассказывает об истории одноименного культового коллектива, получившего большую популярность в России двухтысячных. Во втором случае игра стала прорывным событием в области отечественных разработок и за счет высокого уровня всевозможных характеристик стала популярна во всем мире.

Источник: Google, YouTube

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